TEATRO



Eduardo II

Bajo el título completo de El trágico reinado de Eduardo II, la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la Reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer, se estrena esta la versión de Carlos Gamerro, Oria Puppo y Alejandro Tantanian de la obra Christopher Marlowe. La coreografía es de Josefina Gorostiza, música original y diseño sonoro de Axel Krygier, iluminación de Sol Lopatín y Magdalena Ripa Alsina y escenografía, vestuario y video de Oria Puppo. La dirección es de Alejandro Tantanian. Con Agustín Pardella, Sofía Gala Castiglione, Patricio Aramburu, Eddy García, Luciano Suardi, Santiago Pedrero, Gabo Correa, Lalo Rotaveria, Sergio Mayorquín, Francisco Bertín y otros.

De miércoles a sábado, a las 20, y domingo a las 19, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $6000.

La maraña

Se trata de una intervención artística experimental y polifónica surgida del trabajo colaborativo de un nutrido grupo de investigadorxs/artistas de Argentina y España, reunidxs en el Laboratorio Transmedia de la Universidad Complutense de Madrid. Esta producción continúa la investigación iniciada en el primer semestre del año, que dio origen a la publicación también titulada La maraña, editada por el mismo Laboratorio en julio de este año. Un entramado rizomático de palabras, imágenes y afectos que seguirá enmarañándose en esta presentación, invitando al público a ser parte de un proceso creativo vivo y en continua transformación. Participan en este proyecto Maximiliano de la Puente, Manuel Broullón, Martín Seijo, Ana Casal, Paloma Macchione, Andy Chacon Alvarez, Mateo de Urquiza entre otros.

Lunes 14, de 10 a 20, en el Centro Cultural Paco Urondo, 25 de Mayo 201. Gratis.

MÚSICA



Obreros de la destrucción

Para celebrar una década de canciones ruidosas, estribillos pegadizos y shows intensos, el grupo liderado por Nico Lantos y Satur recorrió toda su historia el año pasado en un único show realizado en La Tangente, al que invitaron amigos como Juan Pablo Fernández, Compañero Asma o el platense Ramiro García Morete, alias Miro o El Míster. Ese show es el que acaban de editar y que estarán presentando este martes en el Rojas (a las 22), como parte del Ciclo Visagë, que coordina Fabián Jara, y lo harán con una nueva formación. “Si hasta los bondis cambian de color, ¿cómo no vamos a cambiar nosotros?”, anuncian los Krupo, un cuarteto con canciones que rara vez superan los dos minutos, cuyo sonido se recesta en teclados lúdicos y guitarras sucias, siempre al servicio de estribillos gancheros, como se puede constatar en el flamante Obreros de la destrucción.

Tierra infinita

Nuevo disco de Darío Acosta Teich, guitarrista y compositor tucumano radicado en Nueva York desde hace cinco años. Lo grabó el año pasado en Buenos Aires, acompañado por Daniel "Pipi" Piazzolla, Hernán Jacinto, Yulia Musayelyan, Horacio Cacoliris y Fernando Huergo. Presenta un repertorio propio, en el que combina jazz con aires folklóricos, y cuenta con la participación de invitados como la cantante colombiana Marta Gómez, el armoniquista Franco Luciani y José Luis Cala a cargo de un ensable de sikus. “Veo estas canciones como ríos que fluyen a través del tiempo”, ha dicho Acosta Teich. “Cada uno llevando consigo la esencia de la música argentina de raíz: huayno, zamba, chacarera, chaya o milonga. Y conectando generaciones pasadas, presentes y futuras a través de la fusión del nuevo jazz y el folklore argentino tradicional”.

ONLINE



Astronauta

Dejando de lado ese gran clásico, Hermano de Jorel, que logró llegar a cuatro temporadas, no es demasiada la animación producida en Brasil que llegue a las plataformas de streaming y las señales de cable. Por esa razón, la primera serie animada producida por HBO en el país vecino es toda una sorpresa, aunque a diferencia de la saga infantil aquí el espectador ideal es el adulto. Creados por Roger Keesse e inspirados visualmente en la serie de novelas gráficas Graphic MSP, de Danilo Beyruth, los seis episodios disponibles en Max son una precuela basada en las primeras historias del personaje llamado Astronauta. En la ficción, la Agencia Brasileña de Investigación Espacial (BRASA) envía una misión a la Luna, pero sus miembros desaparecen misteriosamente. Allí entra en acción Pereira, un astronauta retirado que debe volver al ruedo para un imposible rescate. Lo que lo espera en el espacio es tan impredecible como aterrador: una entidad alienígena capaz de poner en riesgo a toda la humanidad.

El 5 inicial

Ideal para los seguidores del baloncesto, en particular los aficionados a la competencia de elite de la NBA, la nueva serie documental de Netflix sigue partido a partido la temporada 2023-2024 de la célebre liga estadounidense, centrándose en particular en las figuras de Jimmy Butler, Anthony Edwards, LeBron James, Domantas Sabonis y Jayson Tatum, cinco de los más grandes basquetbolistas de la actualidad, cada uno dedicado esforzadamente a llevar a su propio equipo a la cima deportiva. Cada uno de los diez capítulos describe los sacrificios, desafíos, triunfos y duros entrenamientos, pero también le dedica un amplio espacio a la vida personal de los jugadores, lejos de las canchas y las pelotas.

CINE



Erice en la Lugones

La décima edición de Espanoramas, el encuentro anual con el cine español que tiene lugar en Buenos Aires, llega a su fin luego de una semana de exhibiciones. En la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) tuvo lugar una retrospectiva casi integral del gran realizador Víctor Erice, el director de clásicos como El espíritu de la colmena y El sol del membrillo. Hoy a las 15 horas podrá verse Centro histórico, el largometraje en el cual Erice compartió cartel con nombres de la talla de Pedro Costa, Aki Kaurismaki y Manoel de Oliveira. Más tarde, a las 18, se exhibirá un terceto de sus cortometrajes, incluyendo Los días perdidos, el film de 1963 que hizo las veces de trabajo de licenciatura en la escuela de cine, y La morte rouge, notable exploración meta-cinematográfica. Finalmente, a las 20, tendrá lugar la proyección de Cerrar los ojos (foto), su última y extraordinaria película, estrenada en el Festival de Cannes luego de tres décadas sin filmar un largometraje.

El bello verano

La realizadora italiana Laura Luchetti se basó libremente en la nouvelle La bella estate de Cesare Pavese para su nueva película, que puede verse en salas de cine. Ginia (Yile Yara Vianello) es una joven que acaba de llegar a la gran ciudad para dar los primeros pasos en su carrera como modista. Una tarde como cualquier otra conoce a Amelia (Deva Cassel, hija de Monica Bellucci y Vincent Cassel) que posa desnuda para artistas, el comienzo de una relación abrasadora y no exenta de conflictos. Relato histórico –la historia transcurre en la Italia fascista, antes de la Segunda Guerra Mundial–, el film es el retrato de una joven que comienza a conocer las pasiones y desencantos del amor y el deseo.

TV



La franquicia

El realizador Sam Mendes (Belleza americana) y Armando Iannucci, el creador de Veep, son los nombres más importantes detrás de esta sátira que recrea el mundo de las franquicias superheroicas desde el backstage de su creación y puesta en marcha. En la ficción, los productores de la última entrega de una saga, un film llamado “Tecto: Eye of the Storm”, están ansiosos por saber su desempeño en la taquilla global, de lo cual dependerán en gran medida los planes a futuro de un megaproyecto, con sus fases, secuelas y spin-offs, creado como producto industrial. Himesh Patel, Aya Cash, el alemán Daniel Brühl y Jessica Hynes forman parte del reparto, encargados de interpretar a diversos personajes que se mueven detrás o delante de las cámaras de cine. Con mucho humor irónico, los ocho capítulos que HBO estrena los domingos en horario central se ríen en voz alta de otros “universos” mucho más conocidos: cualquier similitud con las ofertas de DC Comics o Marvel no es casual.

Domingos a las 22, por HBO.

The Graham Norton Show

La señal de cable Film & Arts está de estreno con los nuevos capítulos del show televisivo conducido por el actor y host irlandés Graham Norton, una versión bien británica del tradicional formato de talk show que ya va por su trigésima segunda temporada consecutiva. Para la primera entrega de esta nueva tanda, que será emitida apenas unos días después de su emisión original en vivo, serán de la partida invitados de la talla de Lady Gaga, Demi Moore y Colin Farrel. La actriz y la cantante sin duda conversarán sobre sus últimos proyectos cinematográficos, La sustancia y Guasón 2: Folie à Deux, con las intervenciones casi siempre refrescantes y distendidas de Norton.

Viernes a las 21, por Film & Arts.