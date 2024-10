El licenciado en Ciencias de la Educación de la UBA y docente universitario, Gabriel Brener, analizó el momento que atraviesa hoy la educación pública y, más concretamente, el universo de las universidades nacionales, ante el recorte y el veto al financiamiento por parte del Gobierno de Javier Milei y, en este contexto, sostuvo que el oficialismo se encontró con “un escollo” de la sociedad argentina.

En diálogo con la 750, Brener afirmó que, en este momento, “estamos en una encrucijada en la que la escuela, más concretamente la universidad, en que es el eje de un conjunto de disputas que tiene que ver con un modelo de sociedad”.

“Está en juego aquello que tiene que ver con un tipo de país, un proyecto personal para muchos pibes y pibas y familias”, remarcó.

Asimismo, subrayó que, “en este tema de la educación pública, encontramos una absoluta transversalidad y el Gobierno se encuentra con un escollo más grande que el que creían”.

“Me parece que es claro que quienes están ejerciendo el poder político no logran dimensionar que la educación pública no es asunto de un partido. No pueden adjudicar la educación pública al peronismo, kirchnerismo, ni siquiera al radicalismo. La educación pública es patrimonio de toda la sociedad argentina”, argumentó.

Por último, destacó la lucha que están llevando a cabo los estudiantes y toda la sociedad en conjunto para defender la educación pública ante el avasallamiento del oficialismo ultraderechista.



“Tengo mucha confianza y esperanza en los estudiantes, pero plantearía también que hay que ir paso a paso y me parece que comienzan a producirse respuestas de quienes son los principales protagonistas de la vida universitaria. Mi esperanza es que el mundo de la política pueda de algún modo despabilarse y reconocer el mundo del estudiantado y docente y respaldarlo y fortalecerlo para convertirse en un sector pueda generar más intervención en las disputas”, dijo.

“La educación pública la entiendo como una frontera, un límite, que se está comenzando a disputar de una manera que el Gobierno no pudo anticipar y que buena parte de la sociedad no está dispuesta a rifar”, sentenció.