Donald Trump habló con el presidente ruso Vladimir Putin hasta siete veces desde que dejó la Casa Blanca: tal revelación está en Guerra, el nuevo libro de Bob Woodward, el legendario periodista que destapó el Watergate. Por otro lado, este domingo se supo que un hombre fue detenido el sábado en Coachella, California, cerca de un acto del candidato republicano, en posesión de armas. Esto se produce después de dos intentos de asesinato de Trump en los últimos meses.

El sospechoso, identificado como Vern Miller, de 49 años, llevaba en su auto una escopeta, una pistola y un cargador de alta capacidad, informó la oficina del sheriff del condado de Riverside, en el este de California. "El incidente no afectó la seguridad del expresidente Trump ni de los asistentes del evento", agregó el comunicado. Vern Miller quedó en libertad después de pagar una fianza de 5 mil dólares la misma noche del sábado.

Guerra de Woodward -su cuarto libro desde que Trump ganó en 2016, del que CNN publicó extractos- también contiene detalles no divulgados previamente sobre la relación del expresidente con el mandatario ruso, incluido un momento en Mar-a-Lago en el que le dijo a un asistente de alto rango que saliera de la habitación para que pudieran tener una “llamada telefónica privada”.

“Según el asistente de Trump, ha habido múltiples llamadas telefónicas entre Trump y Putin, tal vez hasta siete en el período desde que Trump dejó la Casa Blanca en 2021”, escribe Woodward.

Woodward informa que le preguntó al principal asesor de Trump, Jason Miller, si Trump y Putin habían hablado desde que dejaron la Casa Blanca en enero de 2021, a lo que Miller respondió: “Um, ah, eso no, ah, no que yo sepa”.

“No he oído que estén en contacto, así que me opondría a eso”, añadió Miller, según Woodward.

La directora de Inteligencia Nacional de Joe Biden, Avril Haines, “se mostró cautelosa” cuando Woodward le preguntó si hubo llamadas posteriores a la presidencia entre Trump y Putin, escribe el reconocid periodista.

“No pretendo estar al tanto de todos los contactos con Putin. No pretendo hablar de lo que el expresidente Trump puede o no haber hecho”, le dijo Haines a Woodward.

La campaña presidencial de Trump para 2024 ha negado con vehemencia la información de Woodward. “Ninguna de estas historias inventadas por Bob Woodward es verdadera y son obra de un hombre verdaderamente demente y obsesionado con Trump”, dijo el director de comunicaciones de la campaña, Steven Cheung, al The Independent .

“Woodward es un hombre pequeño y enojado y está claramente molesto porque Trump lo está demandando con éxito debido a la publicación no autorizada de grabaciones que hizo anteriormente”, agregó Cheung.

“El expresidente Trump no le dio absolutamente ningún acceso a este libro basura que pertenece al stand de ofertas de la sección de ficción de una librería de descuento o se usa como papel higiénico”, según Cheung. “Woodward es un completo canalla que ha perdido la cabeza, y es lento, incompetente y, en general, una persona aburrida y sin personalidad”.

Los abogados de Woodward han tratado de desestimar una demanda de casi 50 millones de dólares de Trump, quien ha acusado al periodista de publicar grabaciones de sus entrevistas para otro libro sin su consentimiento. Woodward entrevistó a Trump al menos 19 veces entre diciembre de 2019 y agosto de 2020 para Rabia, que se publicó en septiembre de 2020.

En los documentos presentados ante el tribunal, el equipo de Woodward ha argumentado que el periodista hizo un uso justo de las entrevistas de Trump, que eran ejemplos de “informes clásicos de noticias” que promovían “la necesidad de transmitir información a la opinión pública con precisión”.

El propio Trump, mientras estaba de pie junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelenski en la ciudad de Nueva York el mes pasado, dijo que tiene una “muy buena relación” con Putin.

“Y ​​creo que si ganamos, lo resolveremos muy rápidamente”, aseguró Trump a los periodistas el 27 de septiembre.

“Espero que tengamos más buenas relaciones entre nosotros”, intervino Zelenski. La Guerra de Woodward no describe sus supuestas conversaciones, pero las interacciones entre Trump y Putin dieron forma a la aseveración de Woodward de que las acusaciones de corrupción contra Trump lo han convertido en el "presidente más imprudente e impulsivo de la historia estadounidense y está demostrando el mismo carácter como candidato presidencial en 2024".

Su último libro también informa que Trump había enviado en secreto a Putin varias máquinas de prueba de Covid-19 para su uso personal en el apogeo de la pandemia.

Rusia y Estados Unidos intercambiaron equipo médico en ese momento, pero Putin supuestamente le dijo a Trump que mantuviera en secreto el despliegue de las máquinas de prueba.

"Por favor, no le digas a nadie que me enviaste esto", le dijo Putin a Trump, según el periodista.

"No me importa", respondió Trump, escribe Woodward. "Bien".

"No, no", supuestamente dijo Putin. “No quiero que se lo cuentes a nadie porque la gente se enojará contigo, no conmigo. No les importo”.

La publicación de Guerra está prevista para este 15 de octubre.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para PáginaI12.