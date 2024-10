Los argentinos están mayoritariamente de acuerdo en que el acceso a la universidad favorece la movilidad social, dando por tierra con las recientes declaraciones del presidente Javier Milei en las que acusó a las casas de altos estudios estatales de ser “un subsidio de los pobres a los ricos”. Una encuesta realizada por la consultora Zuban-Córdoba dio como resultado que el 80,7 por ciento de las personas que formaron parte del trabajo indicaron estar de acuerdo en que las universidades facilitan el mejoramiento de las condiciones de vida de los argentinos.

Tras las provocadoras declaraciones de Milei en las que atacó nuevamente a las universidades públicas estatales con el fin de llevar adelante su plan de desfinanciamiento de la educación, el trabajo de la encuestadora Zuban Córdoba desvistió las intenciones del presidente ya que entre los datos recabados, se indicó que el 64,7 por ciento de los votantes de La Libertad Avanza en el balotaje de las elecciones presidenciales del 2023 también estaban de acuerdo en la utilidad positiva de las universidades para el progreso individual y colectivo de los ciudadanos, mientras que tan solo el 25,3 por ciento se mostró en desacuerdo. En tanto, entre los votantes del candidato presidencial que llevó Unión por Todos, Sergio Massa, aumenta al 96,5 por ciento de opinión favorable.

Luego de vetar la ley que otorgaba fondos acordes al funcionamiento del sistema universitario nacional, Milei no deja pasar ninguna oportunidad para atacarlo. En el acto en el que le cambió el nombre al CCK, el presidente aseguró que “La Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta”, e intentó profundizar su idea al asegurar que las universidades no eran más que “un subsidio de los pobres hacia los ricos”. El plan de desguace del sistema ya había comenzado con un recorte presupuestario que dejaba a las casas de altos estudios casi sin posibilidades de desarrollar sus actividades. La respuesta de la comunidad educativa no se hizo esperar y ya se realizaron dos multitudinarias movilizaciones que empantanaron los tiempos con los que Milei quería avanzar sobre el área.

La investigación de la consultora reveló que el 80,7 por ciento de los encuestados están de acuerdo en que la universidad pública ayuda a la movilidad social. A su vez indicó que el 13,2 estaba en desacuerdo y que el 6,1 no tenía respuesta para dar. Otra dato que sobresalió en el documento trata de que el 76 por ciento de las personas que dieron su opinión rechazaron la afirmación de que “los pobres no llegan a la Universidad Pública”, fortaleciendo la percepción positiva que tienen las universidades en las posibilidades de crecimiento individual y colectivo. Los votantes de Milei en el balotaje también se mostraron mayoritariamente en contra llegando al 58,2 por ciento, mientras que los que estuvieron de acuerdo fueron el 38,7 por ciento.