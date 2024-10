Un hombre fue arrestado durante el fin de semana de un mitin de Donald Trump en Coachella, California, por posesión ilegal de armas, informaron el domingo las autoridades locales, que lo liberaron bajo fianza.

"El expresidente Trump no estuvo en peligro", aseguró el Servicio Secreto, a cargo de la protección de altos cargos de la política en Estados Unidos, en un comunicado conjunto con el FBI.

El hecho se produce después de dos intentos de asesinato contra Trump en los últimos meses, y en momentos en que ha pedido reforzar su protección.

El sospechoso, identificado como Vem Miller, un habitante de Las Vegas de 49 años, estaba "en posesión de una escopeta, una pistola cargada y un cargador de alta capacidad" y fue detenido cuando conducía un automóvil negro tipo SUV, según un comunicado publicado este domingo por la oficina del sheriff del condado de Riverside, en el este de California.

"El incidente no afectó la seguridad del expresidente Trump ni de los asistentes al evento", prosiguió el comunicado.

Vem Miller, arrestado antes de la llegada de Trump, quedó en libertad bajo fianza de 5.000 dólares la misma noche del sábado.

Tenía "varios pasaportes bajo diferentes nombres, un vehículo no registrado con matrícula falsa y armas de fuego cargadas", dijo el sheriff Chad Bianco en una rueda de prensa. "No hay forma de que alguno de nosotros sepa lo que pasaba por su cabeza", agregó Bianco, que es simpatizante de Trump. "Pero si me lo preguntan ahora, mis agentes probablemente evitaron el tercer intento de asesinato".

Está previsto que Miller comparezca ante un tribunal local el 2 de enero por los delitos de "posesión de arma de fuego cargada" y "posesión de cargador de alta capacidad".

Los antecedentes de otros ataques







El candidato republicano escapó por poco de un intento de asesinato el 13 de julio, cuando un hombre abrió fuego durante un mitin electoral en Pensilvania (noreste). El tiroteo hirió a Trump en la oreja y mató a un miembro del público.

A mediados de septiembre también detuvieron a un hombre acusado de intentar dispararle a Trump en uno de sus campos de golf en Florida.

Trump se enfrenta en las urnas el próximo 5 de noviembre a la candidata demócrata Kamala Harris, la actual vicepresidenta.

Seguí leyendo