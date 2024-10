“Levantarse es triunfar”. José Narosky habría vendido su alma por el aforismo que regala La máquina (flamante estreno de Disney+). La frase le pertenece a un manager de boxeo en problemas. Es que necesita de un buen título para conseguir una revancha para su púgil estrella(do). “El boxeo no es un juego”, había avisado el sujeto y razones no le faltan. El deporte con más expertise para las ficciones audiovisuales suma un gran exponente con esta miniserie de seis episodios dirigida por Gabriel Ripstein. Tenemos al gran campeón venido a menos que busca su gran despedida, un afiladísimo representante que no le puede mentir a su compadre, el coach que sirve de psicólogo, el oscuro submundo de apuestas, y los conflictos familiares, pero lo que verdaderamente destaca a esta ficción es el aditivo de Gael García Bernal y Diego Luna (Y tu mamá también, Rudo y Cursi) haciendo de las suyas. Además de protagonizar la entrega, ambos fichan como productores del envío a través de su compañía La Corriente del Golfo.

El título refiere al mote con el que se conoce a Esteban Osasuna (García Bernal), veterano campeón de la categoría welter, dueño del “emblemático cuerpo del boxeador mexicano” que ahora tiene su “Waterloo en la báscula”. Es que “la máquina” de Jalisco además de no dar con el peso, viene bastante destartalada. Acaba de besar la lona en Las Vegas en menos de un round. Es cierto que reserva su punch como la “patada de mula”, pero, tal como se dice en la ronda antes de volver al ruedo, su segunda pelea contra el filipino Protasio tendría que haber sido hace una década. Quien le hace de sombra es Andy Luján (Luna), el tipo que ha hecho de su amistad con el boxeador una máquina de facturar. ¿La otra obsesión del manager? Inyectarse botox cada mañana al ritmo de canciones de Cristian Castro. La propuesta combina muy bien los elementos de este circo durísimo entre los que aparece Sixto (Jorge Perrugoría), el encomiable trainer que sirve de consejero y padre putativo. Amén de todos los tropos de su clase, La máquina es, en definitiva, es una oda a la camaradería de dos pícaros sinvergüenzas.

Presentada como una comedia, la propuesta también puede descansar sobre otros géneros y se abraza sin vergüenza contra las cuerdas del thriller y el drama íntimo. Es que la pareja, tras tantear la gloria perdida, se la va a tener que ver con una organización que mueve los hilos de este deporte y negocio millonario. Los desplantes familiares también son parte de la narrativa. Ahí está Andy que hace malabares para sostener el matrimonio con su esposa y aún no pudo romper el cordón umbilical con su madre. Esteban, por su parte, ha llevado al límite del KO su vínculo con Irasema (Eiza González). La ¿ex? del campeón, a su vez, es una periodista de investigación que busca deschavar a los titiriteros del pugilato azteca.

Creada y escrita por Marco Ramírez (The Defenders, Sons of Anachy), La máquina encanta con la efervescencia y el color del power mexicano en general y del boxeo en particular. Es así como lo chirriante puede dar paso a la oscuridad. Una buena metáfora de las secuelas cognitivas que padece el alicaido Esteban. Para García Bernal este papel puede tomarse como un díptico con el “exótico” luchador Saul Echeverría que interpretara en Cassandro. Del otro lado, Luna, quien viene de personajes más bien parcos (Narcos: México y Andor), aquí retoma el frenesí de antaño. Y cuando están juntos La máquina es imparable. El dúo dinámico se da una panzada con sus “hijo de la chingada”, “le partes la madre”, “güey”, “pinches”, “pendejo”, “a la verga”, destinados a tumbar a cualquier oponente.

Programados

* El 6 de diciembre Prime Video le dará lugar en su grilla aThe Sticky. Comedia negra inspirada en un atraco sucedido hace más de una década en Canadá. ¿Oro? ¿Joyas? ¿Dinero? Nada de eso. Miles de barriles de sirope de arce como botín. La serie sigue a Ruth Landry (Margo Martindale), una ruda agricultora que vuelve al crimen cuando las autoridades amenazan con quitarle todo lo que ama. Jamie Lee Curtis aparece en un papel secundario y es una de las productoras del proyecto. Armas, miel de maple y crimen con tonada de Quebec.

* Cambiar el trono por las joyas. Sophie “Sansa Stark” Turner protagonizará Joan, miniserie que podrá verse pronto por Universal+. La entrega está basada en la vida de Joan Hannington, una destacada ladrona británica que en los ‘80 se ganó el apodo de “la madrina”. “Tuvo una floreciente y arriesgada carrera criminal, mientras intentó recuperar a su hija. Era una mujer fuerte que podía sobresalir en un mundo de hombres y sentía que podía estar en la cima”, dijo Turner.

* ¿Ross en una de miedo? Habrá que esperar hasta enero de 2025, cuando Disney+ estrene Goosebumps: la desaparición, protagonizada por David Schwimmer. Se trata de la nueva temporada de la serie de antología de terror destinado al público adolescente. El ex Friends le dará vida a Anthony Brewer, un profesor de botánica que se sumergió en los escalofríos que ofrece la saga. La ficción está basada en la serie de libros R. L. Stine.

El personaje

Jim Hogan de Sangre (Adrian Dunbar). Médico rural de pura cepa irlandesa. Todos creen que su esposa murió en un accidente, excepto su hija, quien regresó a West Meath para sacarse las dudas. Traumas y secretos del pasado cruzados por la hemoglobina. Mañana se estrena la segunda temporada por Europa Europa (22 hs).