La expectativa no sorprende, si se tiene en cuenta que transcurrieron nada menos que 16 años desde su último álbum de estudio: es por eso que son muchos que siguen con atención la cuenta regresiva hasta el 1º de noviembre, fecha fijada para el lanzamiento de Songs of a Lost World, nuevo disco de esa leyenda de la música británica llamada The Cure. Desde hace un mes, el grupo viene recalentando esa expectativa con comunicaciones directas a sus fans a través del mail y un canal exclusivo de whatsapp, pero fue aún más efectiva la aparición en Spotify de los primeros dos singles, "A Fragile Thing" y "Alone", que los muestran en plena forma.







En un nuevo escalón de la campaña, este fin de semana The Cure anunció un show de presentación que tendrá un carácter íntimo: titulado Show of a Lost World, el concierto se realizará el mismo 1º de noviembre en el Troxy, sala londinense con capacidad para solo 3 mil personas que pondrá en venta sus entradas el próximo 17, destinando una libra de cada ticket a la organización no gubernamental War Child. Para el resto de los mortales, sin embargo, habrá un importante consuelo: el show será transmitido a todo el mundo de manera gratuita a través de YouTube. Antes de dar por terminado el año, el grupo tendrá otra aparición en la BBC Radio Theatre de Londres (el 30 de octubre, para el programa Radio 2 in Concert de Jo Whiley) y una sesión para el programa del periodista Huw Stephens de BBC 6 Music, el 31.

En rigor, el decimocuarto disco de estudio de la banda que encabeza el cantante y guitarrista Robert Smith viene dando vueltas en el aire desde hace tiempo. En septiembre, el líder lo dejó claro en un posteo de Instagram: "No creo que haya habido realmente una especie de comienzo oficial para este álbum, porque ha estado como a la deriva dentro y fuera de mi vida durante un tiempo terriblemente largo. Quiero decir que si de algo me arrepiento es de haber dicho algo al respecto en 2019, porque realmente no debería haberlo hecho." Y continuó: "Acabábamos de empezar a crearlo. No sé, hay varios puntos en los que pensé 'Creo que vamos a hacer un nuevo álbum' y luego es como la idea, como por varias razones, otras cosas han sucedido y la idea fue empujada hacia atrás. Así que no estoy seguro, pero ha habido puntos definidos en el camino donde pensé 'Ah, sabés, esto sí se trata de la primera canción."

Aquellas declaraciones de 2019 habían disparado la presunción de que faltaba poco para la edición de nuevo material, y de hecho Smith deslizó que muy probablemente hubiera dos discos en vez de uno. Pero el empuje inicial se fue ralentizando, y de hecho en 2021 hubo un terremoto entre los fans cuando Simon Gallup anunció en sus redes que había dejado la banda. No hubo ninguna comunicación oficial al respecto, y poco después el músico borró ese posteo, unos días después confirmó que seguía y no se habló más del tema: en noviembre del año pasado, cuando The Cure brilló en el Primavera Sound de Parque Sarmiento, el bajista histórico -al que muchos consideran parte esencial de la banda- estaba sobre el escenario. Esa noche, la banda mostró dos de las canciones que integran Songs of a Lost World: "And Nothing Is Forever" y "Alone".



Pero este disco de The Cure podría ser solo la primera piedra. En una larga entrevista con la revista británica New Musical Express, Smith detalló que las primeras canciones para el album comenzaron a tomar forma nada menos que en 2010, y que hubo actualizaciones en 2011, 2013 y 2014. “Grabamos unas 25 o 26 canciones en 2019. Grabamos tres discos en 2019; ese siempre ha sido el problema. He intentado completar tres álbumes”, afirmó. "La clave en la historia de la banda es si tengo claro cuál será la canción de apertura y cuál la de cierre; al saber eso ya tengo la mitad del camino recorrido." Esa abundancia de material hace creíble la versión de que La Cura lanzará otros dos discos durante 2025: “Terminamos este, el segundo está prácticamente terminado también. El tercero es un poco más difícil pero, bueno, si llegamos tan lejos… Simplemente no puedo evitarlo”.

Producido por Robert Smith y Paul Corkett (quien trabajó en Bloodflowers, de 2000), Songs of a Lost World fue grabado en el estudio Rockfield de Gales por Gallup, el tecladista Roger O'Donnell, el baterista Jason Cooper y el guitarrista Reeves Gabrels, célebre ex compañero de David Bowie como solista y en Tin Machine que se unió a la banda en 2012. El guitarrista y tecladista Perry Bamonte, que también estuvo en Buenos Aires, no aparece en la grabación porque volvió al grupo para la gira iniciada en 2022. Pero este disco marca también una rareza: es el segundo en el que Smith firma las canciones en solitario, algo que no sucedía desde el lejano The Head on the Door de 1985.





Las primeras reseñas aparecidas en el Reino Unido fueron de una celebración unánime, con varios periodistas señalando que la espera valió la pena. Los artículos también señalaron algo que estimula los corazones de los seguidores más melancólicos: lo nuevo de The Cure tiene la misma tonalidad sombría de sus mejores obras. De hecho, Smith también dejó pistas sobre el espíritu de este disco al colgar en Spotify una playlist titulada The Cure Songs of a Darker World, en la que seleccionó las 25 canciones más oscuras en toda la historia de la banda. La tapa misma del nuevo album deja la misma impresión: diseñada por Andy Vella, muestra una cabeza apenas tallada en una roca, una escultura llamada Bagatelle realizada por el artista esloveno Janez Pirnat en 1975.

Con todo listo para la edición del disco, todo parece indicar que en 2025, al borde de cumplir 50 años de existencia, The Cure continuará con la gira Shows of the Lost World, que trajo una nueva polémica con las ticketeras y un reclamo público de Smith para que Ticketmaster compensara de algún modo a usuarios expuestos a sobreprecios inexplicables y reventas autorizadas. Lo triste no quita lo valiente.