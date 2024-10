Este lunes las facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) votaron en asambleas distintas medidas para profundizar el plan de lucha en defensa de las universidades públicas. La mayoría definió avanzar con vigilias y tomas simbólicas que permitan visibilizar ante la sociedad la situación crítica que atraviesan las universidades y enviar un mensaje al gobierno nacional, aunque sin afectar las actividades académicas. “Es una reacción natural del movimiento estudiantil frente a un gobierno que decidió atacar a la universidad pública”, sostuvo Enzo Balbuena, secretario general de la Federación Universitaria de Rosario (FUR). En paralelo, este lunes se presentó ante el Consejo Superior de la UNR un proyecto para declarar “persona no grata” a los cinco diputados santafesinos, egresados de la alta casa de estudios, que acompañaron el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. “La actitud que tuvieron es darle la espalda a las instituciones que los formaron”, sostuvo José Carloni, consejero superior en representación del Alde.

La ratificación del veto de Milei en el Congreso encendió la resistencia estudiantil. El jueves pasado, en una multitudinaria asamblea abierta en la plaza San Martín, las distintas agrupaciones estudiantiles propusieron realizar nuevos encuentros este lunes en cada una de las facultades con la intención de definir acciones para avanzar en una profundización del plan de lucha. Las asambleas comenzaron a las 14 en Psicología y la última se dio a las 20 en Veterinarias. A lo largo de la jornada hubo debates en Ciencias Políticas, Ciencias Médicas, Arquitectura y Humanidades, entre otras. En la mayoría se definió avanzar en la realización de medidas simbólicas sin afectar la cursada, exámenes o cualquier otra actividad académica.

“Es una reacción natural del movimiento estudiantil frente a un gobierno que decidió atacar a la universidad pública. Todo el año se mantuvo el presupuesto, los salarios docentes y las becas congeladas. Cuando ganamos una ley por amplia mayoría para financiar la universidad, el gobierno la vetó y la ratificó con un par de traidores en el Congreso. Por eso en todos los lugares de estudio estamos discutiendo cómo defender mejor la educación pública”, expresó Balbuena en diálogo con Rosario/12.

El dirigente estudiantil explicó que algunas facultades debatieron la realización de vigilias, mientras que en otras se avanzó hacia la toma del edificio. En todos los casos, las medidas adoptadas son de carácter simbólico, sin suspensión de clases. “Nos parece que esa es la manera de reflejar el repudio que tenemos al accionar del gobierno y la exigencia de que de cara a la discusión del presupuesto 2025 tengamos condiciones distintas”, expresó y agregó: “Eso puede adoptar alguna lógica diferente según la facultad, como la posibilidad de realizar clases en las calles y no en las aulas. Pero la mayoría de las facultades definieron escenarios parecidos”.

La calle online

Las asambleas tuvieron su cuota de tensión en la previa, con mensajes cruzados en redes sociales. La diputada nacional de La Libertad Avanza, Romina Diez, anticipó que participarían de los debates junto a estudiantes libertarios para evitar la toma de los edificios. “Bartolacci, vamos a ir a cada facultad que tomes para asegurarle las clases a los alumnos que sí quieren estudiar. Te responsabilizo por cualquier daño que nos pueda suceder a mí y a toda la gente de bien que me apoya por ingresar a la institución para garantizar la educación para los estudiantes”, escribió días atrás la legisladora santafesina, en un mensaje dirigido al rector de la UNR.

Este lunes, desde la agrupación Pampillón de la Facultad de Ciencias Políticas también compartieron un mensaje en redes sociales, que va en la misma línea: “Hacemos responsable a la diputada Romina Diez y a sus seguidores de cualquier cosa que pueda pasar a los estudiantes de la UNR, debido a las provocaciones que están realizando por redes sociales”. Finalmente, desde la agrupación “Universitarios por la Libertad” participaron de la asamblea en esa facultad, donde se manifestaron en contra de las medidas de fuerza. Sin embargo, por amplia mayoría se votó por avanzar hacia la toma de la facultad. Según pudo averiguar este medio, el debate transcurrió con normalidad.

“Nosotros estamos a favor de la participación de todos los estudiantes en la asamblea. Y queremos que aquellos que están en contra del financiamiento universitario lo expliquen y den sus argumentos. No estamos en contra de su participación. Al contrario, nos parece bien que vengan y pongan la cara, que es algo que no vienen haciendo a nivel nacional”, evaluó Balbuena. En una misma línea, se pronunció el consejero estudiantil, José Carloni: “Si quieren participar de las asambleas son bienvenidos, siempre y cuando las discusiones se den en un marco de respeto. Si hay algo que no tenemos miedo los militantes universitarios es a dar el debate. Pocos ámbitos son tan democráticos como el que se da en las asambleas”.

Personas no gratas

Carloni es el autor de un proyecto que busca declarar “personas no gratas” a los cinco diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, que son egresados de la UNR, pero que votaron en contra de su financiamiento. La iniciativa fue elevada este lunes al Consejo Superior de la universidad, que deberá analizarlo en comisiones y luego avanzar en su votación. La iniciativa está dirigida a Alejandro Bongiovanni y Nicolás Mayoraz, recibidos en la facultad de Derecho de la UNR; así como también a Romina Diez, Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas, egresados de la facultad de Ciencias Económicas.

“La actitud que tuvieron es darle la espalda a las instituciones que los formaron. También a sus colegas y los millones de jóvenes que soñamos con ser profesionales universitarios, porque hoy prácticamente nos están quitando esa posibilidad. Sin presupuesto para el año que viene, directamente no va a haber funcionamiento universitario y va a cambiar rotundamente la educación pública como la conocemos”, manifestó el consejero en declaraciones a Rosario/12. “Hoy se presentó el proyecto y ahora el Consejo Superior tiene que ver qué vota y qué resuelve”, añadió.

Por último, el dirigente del Alde anticipó que se vienen semanas cargadas para la comunidad universitaria, con múltiples actividades enmarcadas en el plan de lucha para defender la educación pública. “Vamos a avanzar en una nueva marcha masiva, se van a definir clases públicas y actividades de visibilización por fuera de la facultad. En términos generales se plantea realizar medidas sin afectar las actividades académicas”, resumió.