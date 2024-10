Grupos de campesinos e indígenas afines a Evo Morales iniciaron este lunes distintos bloqueos de rutas en el centro del país en defensa del expresidente de Bolivia ante la citación para que declare ante la Fiscalía por un caso de presunta trata de personas y estupro. Los manifestantes también protestan para pedir al gobierno que resuelva problemas como la falta de dólares y combustible y el encarecimiento de algunos alimentos, pero además para exigir que se reconozca el congreso partidario en el que el exmandatario fue nombrado "candidato único" para las elecciones generales de 2025.

La protesta se concentró en las rutas que comunican al departamento de Cochabamba (donde Morales pasa la mayor parte del tiempo) con las ciudades de Sucre y Santa Cruz. Allí los manifestantes cerraron el paso con piedras y tierra. En Parotani, uno de los puntos de la vía que conduce a La Paz, fueron reprimidos por la policía, que empleó gases lacrimógenos. Medios locales informaron que cinco hombres y una mujer fueron detenidos y trasladados a una dependencia policial en el poblado cercano de Sipe Sipe, Cochabamba.



"Pretenden inhabilitarnos"

En el marco de la primera jornada de protesta, Morales volvió a acusar al gobierno de Arce de reactivar el proceso judicial para meterlo preso o incluso matarlo para impedirle que sea candidato presidencial en 2025. "Pretenden inhabilitarnos a través de procesos judiciales. Y, finalmente, promover tal nivel de violencia legitimada que resulte en episodios como el atentado contra la vida de Cristina Fernández", escribió Morales en su cuenta en la red social X.



Al frente de los bloqueos está el Pacto de Unidad, un grupo de organizaciones afines al exmandatario de 64 años, que se movilizó "para resguardar la libertad, integridad y el secuestro" de Morales, según anunció en un manifiesto. "Esta tarde, mañana, hasta los próximos días, todo el país va a estar bloqueado", anunció Ponciano Santos, secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en una declaración a la prensa.

"Afectan a la economía de los más pobres"

Ante el inicio de los bloqueos, la ministra de la presidencia, María Nela Prada, convocó a Morales a un diálogo con Arce para tratar la crisis económica, pese a que el líder indígena rechazó varias veces la invitación. Por su parte Santos afirmó que la convocatoria para dialogar no debería haber sido hecha al exmandatario sino al Pacto de Unidad, que decidió salir a las rutas. "Si quieres diálogo, hagamos diálogo en punto de bloqueo, donde tú quieras", dijo el dirigente campesino en su aparición ante los medios en la ciudad de Santa Cruz.



El gobierno de Bolivia sostuvo este lunes que los bloqueos de rutas afectan a la economía popular que esos sectores dicen defender. En una rueda de prensa el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, lamentó que Morales no haya asistido a una convocatoria para dialogar en esta jornada y afirmó que ese era "un escenario importante" para conversar sobre la situación económica del país, que es una de las causas de la protesta de los afines al expresidente.

"El ala radical 'evista' dice que defiende siempre la economía del pueblo, pero estos bloqueos afectan más a la gente del pueblo, a aquellos que no tienen los recursos ni ingresos medios o bajos", afirmó Montenegro. El ministro alertó que como efecto de los bloqueos se podrían encarecer productos como el tomate, la papa, azúcar, pollo, huevos y los pasajes para viajes interprovinciales. "¿Quién se hace cargo de este incremento? ¿Acaso eso no golpea la economía popular? ¿Acaso no le golpea al de menos recursos?", cuestionó.

Cambios en la cúpula policial

Arce y Morales están distanciados desde fines de 2021 por diferencias en la administración del Estado que se profundizaron ante la necesidad de renovar la dirección nacional del MAS y elegir al candidato para las elecciones de 2025. Este lunes, de forma sorpresiva el presidente posesionó a un nuevo alto mando de la policía a la cabeza del general Augusto Russo.

Hace poco menos de un mes Arce había ratificado a Álvaro Álvarez como comandante general de la policía. Horas antes del nuevo cambio, parlamentarios "evistas" ya habían anticipado que se reemplazaría al general Álvarez para poner a Russo. Según esta versión, difundida por el diario Opinión, el gobierno se reunió con los jefes policiales y les reclamó no haber procedido con la detención de Evo Morales, por lo cual "rodarían cabezas".

"Queremos una policía que esté más cercana al pueblo, que escuche sus necesidades y responda con eficacia y empatía, que inspire confianza y que se gane el respeto de todas las bolivianas y bolivianos. Siempre defenderemos la institución de los bolivianos, y sancionaremos las malas conductas individuales", sostuvo Arce. El presidente boliviano recordó que, el 26 de junio cuando los militares tomaron la plaza Murillo, el comandante general saliente "rechazó ser parte de los afanes golpistas del exgeneral de Ejército Juan José Zúñiga, y optó por cumplir su misión de respeto a la Carta Magna y al gobierno legalmente elegido".

Caso bajo reserva

Morales, el primer indígena que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, está siendo investigado por los delitos penales de "estupro, trata y tráfico de personas". El jueves pasado incumplió una citación de la fiscalía del departamento de Tarija para que diera su declaración, con lo que la autoridad podría ordenar su aprehensión. Convertido en el mayor opositor del gobierno de su exministro Luis Arce, el expresidente tilda el caso como una "mentira más" que ya investigó y archivó la justicia en 2020, sin que según él hallara nada en su contra.

El presunto abuso se remonta a la época en que el líder cocalero era presidente, en 2015. Según la denuncia que indaga el ministerio público, Morales se habría involucrado con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016. Los hechos habrían ocurrido en Tarija, un departamento al sur de Bolivia. Según el expediente los padres de la víctima, también investigados, la inscribieron en la "guardia juvenil" de Morales "con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios a cambio de su hija menor". La defensa del expresidente alega que el caso ya fue revisado y archivado en 2020.

Este lunes la fiscal a cargo de la investigación, Sandra Gutiérrez, se abstuvo de responder a los periodistas si pedirá la detención de Morales. "Por estrategia investigativa, vamos a evitar dar mayores detalles sobre este caso", comentó. El padre de la presunta víctima fue arrestado el viernes por no presentarse, al igual que el líder cocalero, a declarar ante la justicia. Se le dictó una prisión preventiva de cuatro meses, de acuerdo con el Ministerio Público.