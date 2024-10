En la Universidad Católica Argentina, convocado por las ONG Fundar, Cáritas y Techo Argentina, distintos referentes sociales y políticos brindaron su apoyo a la ex Secretaría de Integración Socio Urbana y referente de la Argentina Humana, Fernanda Miño, quien la semana pasada sufrió un violento e injustificado allanamiento en su domicilio de Villa La Cava. Se dieron cita, entre otros, la exdiputada Elisa Carrió, el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y Sebastián Welisiejko, predecesor de Miño en la SISU durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Sin clase media no hay movilidad social ascendente, solo queda un país de ricos o pobres que es a donde nos quieren llevar” dijo Carrió, quien cerró su alocución adivirtiendo que el gobierno nacional pretende ganar las elecciones del año que viene para derogar la constitución y erradicar los derechos humanos. “Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos”, dijo la titular de la Coalición Cívica.

Por su parte, Garcia Cuerva reivindicó la integración socio urbana: “Esta política pública ha sido revolucionaria, porque sentó a los pobres en la discusión junto a los políticos, los curas, la academia y demás actores” Además resaltó el mensaje del Papa y señaló: “Esta fue una política que construyó puentes. Hoy estamos viendo que se profundiza una política del tobogán, donde el Estado apenas si les da dádivas a los pobres, que no son convocados a participar” y resaltó que a “este abandono del Estado lo suple el crecimiento del estado narco”.

Fernanda Miño afirmó que “esta no fue una política de un sector, habíamos logrado que toda la sociedad trabaje por la integración de los barrios populares: gobiernos locales, cooperativas, clubes de barrio, empresas, iglesias” y sostuvo: “Yo creo que no nos perdonan haber utilizado el Aporte de las Grandes Fortunas para esto, pero no voy a bajar la cabeza y seguiré peleando por lo que creo”.

Por último, Sebastián Welisiejko que estuvo acompañado por otros ex funcionarios del gobierno macrista como María Migliore, Juan Maquieyra y Gabriel Castelli, llamó a “construir una alternativa política que nos saque del lugar de queja y nos ponga a generar soluciones que nuestro país necesita. Esta política fue un ejemplo de que podemos hacerlo”.