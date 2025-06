"El Encuentro de Cine Argentino cambia de nombre. Este noviembre nos volvemos a encontrar en Mar del Plata para debatir en comunidad y hacerle frente a las políticas hostiles de este gobierno. Y una novedad: abrimos una convocatoria nacional", puede leerse, cortito y al pie, en el comunicado a través del cual el flamante "Fuera de campo" anuncia la vuelta del evento en su Instagram.

El evento antes conocido como "Contracampo" nació en 2024 como una acción política autoconvocada en defensa del cine argentino, motivada por el descontento de una parte de la comunidad cinematográfica frente al desfinanciamiento del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y la nueva dirección del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

"La gestión actual del INCAA y su nueva “doctrina” (denominada así según sus comunicados oficiales), no contempla dentro de su esquema de posibilidades y plan de fomento la realización de ninguna obra cuya calidad no esté basada en su capacidad de competir en el mercado. Creemos que la formación de espectadores y el cultivo del deseo de las audiencias por ver Cine Nacional deberían ser una política de Estado y no sólo responsabilidad del sector audiovisual. Hoy el Festival de Mar del Plata, histórica ventana fundamental del INCAA para la divulgación de la heterogeneidad del cine argentino, corre riesgo de caer bajo esta misma lógica mercantilista", todavía puede leerse en la página web de la acción política.

Así, autoconvocados, con recursos propios y venta de entradas a precios accesibles, concretaron una muestra de cine argentino de cinco días en el Teatro Enrique Carreras que incluyó más de treinta y dos películas argentinas contemporáneas de distintos rincones del país formaron parte de la muestra, conformando un panorama que contemplaba varios modelos de producción (independientes, industriales y marginales), y diferentes criterios estéticos.

Aproximadamente más de 3.500 personas participaron del evento, que movilizó al público marplatense y a la cinefilia habitual del festival oficial, ganando varias funciones agotadas. A las proyecciones de cine se sumaron conversatorios que tuvieron sede en la Librería el Gran Pez con temáticas sobre la supervivencia del sector, con títulos como "¿Un INCAA para quién?", "¿Qué festival queremos?", y "Un cine sin pasado; la educación y la crisis del patrimonio audiovisual", que incluyeron una importante dosis de autocrítica sobre el manejo de la institución en el pasado reciente.

Al igual que el año pasado, Fuera de Campo tendrá lugar en noviembre de 2025 en la ciudad de Mar del Plata. Ya está disponible en sus redes sociales el formulario online para inscribir de forma gratuita películas de cualquier género, formato y duración que quieran participar de esta edición del evento. La inscripción es gratuita, y la convocatoria cierra del 1 de septiembre.

"Decenas de películas del presente y del pasado encontraron un espacio donde proyectarse, donde ser escuchadas y vistas por un público de personas que las acogió, las celebró y las conversó. Se comprobó que, aunque intenten negarlo, existe un público al que le interesa ver cine argentino", continúan afirmando desde la organización.