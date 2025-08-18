En las efemérides del 18 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1848. Fusilan a Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez

Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez, protagonistas de una historia de amor que conmocionó a la Buenos Aires de entonces, son fusilados por orden de Juan Manuel de Rosas. Ella tenía 23 años y estaba embarazada; él, 24, y era sacerdote. La hija de una familia de la alta sociedad porteña escapó con el cura Gutiérrez a fines de 1847. Se instalaron con nombres falsos en Goya, Corrientes, pero fueron reconocidos y entregados a las autoridades. La historia de ambos es el tema de la novela Una sombra donde sueña Camila O'Gorman de Enrique Molina y de la película Camila de María Luisa Bemberg.

1933. Nace Roman Polanski

Nace el director de cine Roman Polanski en París. Hijo de judíos polacos, perdió a su madre en Auschwitz. Llamó la atención con su primera película, El cuchillo en el agua, hecha en Polonia. En Inglaterra filmó Repulsión, Cul-de-sac y La danza de los vámpiros, antes de ir a Hollywood para rodar El bebé de Rosemary. En 1969, su esposa Sharon Tate fue asesinada por el clan Manson. De 1974 es la magistral Barrio Chino. En 1977 escapó de la justicia de Estados Unidos tras haber abusado de una menor de edad. No volvió desde entonces a Estados Unidos y ha filmado en Europa. El pianista le valió el Oscar como mejor director en 2002. En 2009 estuvo preso en Suiza por el caso de abuso, pero no fue extraditado. Sigue en actividad.

1936. El asesinato de García Lorca

En el camino que va de Viznar a Alfacar, en Granada, es fusilado Federico García Lorca. Tropas franquistas lo matan un mes después del alzamiento que dio inició a la Guerra Civil Española. Había nacido en Fuente Vaqueros, provincia de Granada, en 1898. Uno de los principales exponentes de la Generación del 27, el poeta andaluz dejó poemarios como Romancero gitano, Poeta en Nueva York, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías y Sonetos del amor oscuro. Su obra teatral comprende, entre otras piezas, La zapatera prodigiosa, Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. Pasó seis meses en Buenos Aires, cuando el estreno argentino de Bodas de sangre, en 1933. Todavía se desconoce el destino final de sus restos.

1936. El nacimiento de Robert Redford

Robert Redford nace en Santa Mónica, California. Comenzó su carrera en televisión y se pasó al cine. En los 60 se lo vio en La jauría humana, Descalzos en el parque y Butch Cassidy y Sundance Kid. Ya en los 70 actuó en El Golpe, El gran Gatsby y Todos los hombres del presidente. Comenzó a producir y dirigir. Por su ópera prima, Gente como uno, recibió el Oscar. A comienzos de los 80 creó el Festival de Sundance, en Utah, cita obligada del cine independiente.

1969. El Festival de Woodstock

Termina el Festival de Woodstock. Había comenzado el 15 de agosto en el predio de Max Yasgur en las afueras de la localidad de Woodstock, en el estado de Nueva York. Casi medio millón de personas presenció los 32 shows en las 240 hectáreas de la granja. Fue el momento culminante de la cultura hippie y uno de los íconos de la cultura popular del siglo XX. Richie Havens abrió las actuaciones. Le siguieron, entre otros, Ravi Shankar, Arlo Guthrie, Joan Baez, The Who, John Sebastian, Santana, Grateful Dead, Creedence, Janis Joplin, Joe Cocker, The Band, Johhny Winter, Crosby, Stills, Nash & Young y Jimi Hendrix.

2018. Muere Kofi Annan

Fallece Kofi Annan, ex secretario general de la ONU. Tenía 80 años y había nacido en Ghana. Fue elegido para el cargo a fines de 1996 y reelecto en 2001. Ese año, compartió con el organismo el Premio Nobel de la Paz. El 1º de enero de 2007 lo sucedió el surcoreano Ban Ki-moon.

2023. Adiós a Chico Novarro

Muere a los 88 años uno de los grandes artistas de la música popular argentina: Chico Novarro. Vino al mundo como Bernardo Mitnik en Santa Fe, en 1934. Fue parte de El Club del Clan y ocasionalmente actuó. Cantó hits pasatistas como “El Camaleón” y “El Orangután”. Más adelante se encumbró como uno de los principales autores de boleros, con varios clásicos: “Algo contigo”, “Arráncame la vida” y “Cómo”. Sus temas románticos han tenido infinidad de versiones.

2024. La muerte de Alain Delon

A los 88 años fallece uno de los mitos del séptimo arte: Alain Delon. El actor francés había nacido en 1935 y protagonizó infinidad de clásicos, como la consagratoria A pleno sol, de René Clément, que lo lanzó a la fama, en la que se puso en la piel de Tom Ripley, el personaje creado por Patricia Highsmith; Rocco y sus hermanos y El gatopardo, de Luchino Visconti; Los aventureros, de Robert Enrico, junto con Lino Ventura; El samurái y El círculo rojo, de Jean-Pierre Melville; Sol rojo, de Terence Young; y El asesinato de Trotsky y El otro señor Klein, de Joseph Losey.

Además, en la Argentina es el Día de la Prevención de Incendios Forestales.











