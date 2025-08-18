El quiebre que hace días se anticipaba finalmente ocurrió: el frente Fuerza Patria se rompió ya entrada la noche del domingo, lo que dejó en Salta un mapa político candente de cara a las elecciones intermedias de octubre. Sergio “Oso” Leavy pegó el portazo de Fuerza Patria, donde quedó el ex gobernador Juan Manuel Urtubey. Por su lado, el gobernador Gustavo Sáenz consolidó su armado propio, La Libertad Avanza ratificó su pulseada con Emilia Orozco al frente, la UCR decidió ir sola y la izquierda llega dividida en tres listas.

En la provincia se renuevan seis bancas: tres en el Senado de la Nación -las de Leavy, Nora Giménez (ambos de Unión por la Patria) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal)- y tres en Diputados -las de Emiliano Estrada (Unión por la Patria), Pamela Calletti (Innovación Federal) y Carlos Zapata (La Libertad Avanza).

La ruptura de Fuerza Patria

Durante toda la jornada, la atención estuvo puesta en la discusión en Fuerza Patria, que hasta hace unas semanas contenía al exgobernador Juan Manuel Urtubey y al senador Leavy bajo una misma estructura. Cerca de las 20, las autoridades y militantes del Partido de la Victoria (PV) decidieron irse de la sede del Partido Justicialista de Salta -donde se estaban dando las negociaciones- luego de que no consiguieran que el candidato a senador en primer término fuera Sergio Leavy.

La firme postura tanto de Urtubey como de Leavy por encabezar la lista del Senado, llevó a que siendo las 22, el ex intendente de Tartagal diera a conocer una lista propia. El “Oso” encabezará la lista acompañado por Laura Cartuccia, diputada provincial afín al gobernador Sáenz, lo que generó sorpresa y especulaciones sobre la incidencia del mandatario en los armados.

Cartuccia, Leavy, Jesús y Giacosa





En Diputados, Leavy presentó a la periodista Marcela Jesús, quien había sido tentada en anteriores elecciones y esta vez decidió aceptar. Junto a ella irá Guido Giacosa, quien peleó una banca por el Senado provincial en las elecciones de mayo. La foto de presentación -con Cartuccia, Leavy, Jesús y Giacosa- buscó mostrar renovación, aunque evidenció una apuesta arriesgada del senador.

Leavy sostuvo en redes digitales que "las convicciones no se negocian; el pueblo no se traiciona y la militancia no se arrodilla". Además, afirmó que su espacio no vino "a cerrar acuerdos de cúpulas ni a pactar con los arribistas de siempre. Nunca tomamos atajos, nunca buscamos privilegios. Elegimos la dignidad y la coherencia, aunque el camino sea duro".

Del otro lado, pasada las 23, Juan Manuel Urtubey cerró filas y oficializó su lista dentro de Fuerza Patria. El exgobernador encabezará la boleta al Senado, acompañado por la actual senadora Nora Giménez, quien buscará renovar. Para Diputados, la lista llevará a Emiliano Estrada, que va por un segundo mandato, junto a Mercedes Figueroa (presidenta de Kolina) y Carlos Rodas, dirigente de la CGT de Salta.

Los suplentes quedan así: para el Senado, Martín Guaymas y Anaí Espeche; para Diputados: Silvia Nogales Rivero, Gonzalo Quilodrán y Edith Cruz.

En sus redes digitales, Urtubey presentó a los candidatos que lo acompañarán y dijo que los "mueve la convicción de que Salta y la Argentina no pueden resignarse al abandono. Tenemos que escuchar, acompañar y representar a los salteños que el modelo de Milei está dejando afuera. Del odio al oído. Ese es el camino". Además, de defender a los jubilados, productores, investigadores, docentes, médicos y "los laburantes que ven cómo se desarma la obra pública que conecta al interior".





Orozco toma la bandera libertaria

Mientras tanto, La Libertad Avanza confirmó su apuesta en la provincia con la candidatura de Emilia Orozco al Senado. La diputada nacional lo anunció en redes sociales con su habitual tono desafiante: “Desde Salta vamos a llevar las fuerzas que el presidente necesita para sacar adelante el país y nuestra provincia”.

El segundo lugar de la lista al Senado lo ocupará Gonzalo Guzmán, mientras que el empresario sojero Alfredo Olmedo será suplente de Orozco, quedando en un rol de respaldo dentro de la fórmula. En tanto, para Diputados, los libertarios confirmaron como principales candidatos a Gabriela Flores y Carlos Zapata, quien buscará renovar su lugar en el Congreso.

Sáenz juega su partido con Royón y Biella

El gobernador Gustavo Sáenz también presentó su armado propio con el frente Primero los Salteños. La fórmula combina a dos figuras de peso: la exsecretaria de Energía de la Nación Flavia Royón como candidata a senadora y el médico Bernardo Biella como primer diputado.

Royón fue enfática en marcar la posición del saenzcismo: “Vamos a legislar pensando en Salta y respondemos a los salteños, no a las órdenes e intereses de Cristina. Tampoco vamos a callar frente a políticas centralistas del Estado Nacional que afecten nuestro desarrollo”. En la boleta, la acompañará Ignacio Jarsún como segundo candidato a senador y Oriana Nevera y Juan Cruz Curá en la lista de Diputados.

El mensaje del frente saencista apunta a diferenciarse tanto del kirchnerismo como del mileísmo, manteniendo la idea de una “defensa federal” que ya es marca registrada del gobernador. También sostuvo que prioriza el diálogo que "permite construir y como dijo el gobernador Saenz, tiene que haber equilibrio fiscal y vencer a la inflación pero también hay que tener equilibrio social e institucional".

El PRO se baja, y el radicalismo puro

Otra sorpresa de la jornada fue la decisión del PRO Salta de no presentar candidatos propios. “Hemos decidido concentrar nuestros esfuerzos en fortalecer la construcción política en el ámbito local”, expresó el interventor Leonardo Aguilar en un comunicado emitido apenas pasadas las 21. Con ello, el macrismo salteño quedó sin representación directa en las boletas de octubre.





La Unión Cívica Radical (UCR), en cambio, eligió ir a la contienda sin alianzas, buscando recuperar identidad propia. Al Senado se postula Natalio Iglesia, productor agropecuario de Rosario de la Frontera, secundado por Graciela Morales, ingeniera química y exvicerrectora de la Universidad Nacional de Salta.

La lista de Diputados la encabeza la diputada provincial Soledad Farfán, quien dijo a Salta/12 que se trata de "una auténtica lista radical con los principios de siempre, en defensa de la educación y la salud pública, por el bienestar de nuestros jubilados y por la transparencia institucional”. La acompañan Renan Casttellanos Oliva, Fabiana Becky y Ángel Ortiz.

En contraste, el Frente Plural de Matías Posadas, aliado en los comicios provinciales de mayo, decidió no competir.

La izquierda, fragmentada en tres

Como es habitual en los cierres de listas, la izquierda llega con divisiones. El Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) postula a Claudio del Plá y Daniela Planes para el Senado, y a Andrea Villegas en Diputados, acompañada por Jesús Choque y Carmen Venencia.

El espacio insistió en que su propuesta apunta a construir “un gobierno de los trabajadores que nunca hemos gobernado” frente al fracaso de “los partidos tradicionales”.

Por fuera del FIT-U, Política Obrera lanzó la candidatura de Violeta Gil y Nahuel Riquelme al Senado, y de Julio Quintana, Georgía Romero y Cristian Pereyra en Diputados. Gil fue contundente: “Vamos a intervenir con una agenda obrera y socialista para enfrentar a los representantes del régimen capitalista”.

El Nuevo Más, en tanto, postula a Marcos Tognolini como senador y a Emilio Fernández en Diputados.

El cierre de listas en Salta dejó un escenario electoral altamente fragmentado. Con Romero fuera de competencia tras casi dos décadas en el Senado, la pulseada estará marcada por la división del peronismo entre Leavy y Urtubey, el armado saencista, la apuesta libertaria y el intento radical por recuperar protagonismo.