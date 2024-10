El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, relacionó las manifestaciones estudiantiles actuales con el germen de las organizaciones dedicadas a la lucha armada durante la década del 70. Consultado sobre las tomas en las universidades de Buenos Aires, La Plata y Lomas de Zamora, Francos hizo alusión a "vecinos del lugar" para decir que "escuchaba a gente con mucho criterio cuestionar a los chicos diciendo 'yo viví la década del 70', yo también la viví en la universidad", y pasar a una peligrosa asociación de conceptos.

"En la década del '70 también se tomaban universidades. Se tomaban universidades y después se generaba un movimiento que utilizaba la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión", comparó el funcionario nacional, estableciendo una relación causa efecto.

"Yo creo que uno puede expresar una protesta, no digo que no, pero la tiene que expresar dentro de los carriles normales. El gobierno se gana con votos, no se gana haciendo una marcha o tomando una universidad. Si quieren ganar y cambiar la posición del Gobierno nacional que vayan a una elección y la ganen, tienen todo su tiempo por delante los chicos, hagan un partido y ganen. En este momento el Gobierno es de Milei", cerró.