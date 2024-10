Existen personajes de ficción que, pese a su breve aparición en la pantalla, dejan una huella en los espectadores. Ya sea por su apariencia, su parte del guion, o su talento para sumergir a la audiencia en la trama de una historia inventada, su rol queda grabado en la memoria y en ocasiones se convierte en un "clásico". Esto ocurre con "Betty", la secretaria de la serie de Netflix División Palermo que encarnó Nilda Sindaco, la actriz que falleció esta semana a los 74 años de edad, según informó Santi Korovsky, protagonista y creador del proyecto.



Si bien no se conocen las causas, ni la fecha de su fallecimiento, los fanáticos se enteraron de la triste noticia a través de una publicación de Instagram del actor y realizador de comedias.

"Hace unos días se fue Nilda, la Betty más linda que División Palermo hubiese podido tener", expresó Korovsky al comienzo de su posteo, que incluye cuatro imágenes suyas con la artista.

Santiago Korovsky anunció el fallecimiento de Nilda Sindaco en su Instagram.

Y siguió: "Era una persona brillante, sensible y de las mejores actrices que conocí. Fue mi amiga durante 15 años y al final me pude dar el lujo de actuar con ella. Mientras edito sus escenas de la segunda temporada y escucho sus mensajes de audio donde me hacía reír, me doy cuenta de que la voy a extrañar mucho”. En los comentarios de la publicación, los seguidores del creador de la serie lamentaron la pérdida de la artista.



Quién era Nilda Sindaco

Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices también confirmaron la muerte de la actriz mediante un comunicado oficial emitido este martes. "Lamentamos el fallecimiento de la actriz Nilda Sindaco, quien desarrolló su trayectoria en el teatro independiente y en elencos de centros de salud mental".

En esta línea, la organización describió que en los últimos años, la artista se había destacado por su rol en la serie de División Palermo, pero remarcó que además hubo otros grandes aportes artísticos y sociales en su trayectoria.

"Nació el 9 de agosto de 1950. Se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático y comenzó su trayectoria artística en el teatro independiente, participando en obras como Juegos sin fin, La temporada del utilero y El pirata", señaló la AAAA.

Además, contó que "a lo largo de su vida, compartió sus experiencias personales sobre sus internaciones en instituciones neuropsiquiátricas como el Hospital Borda y el Hospital Moyano, donde integró grupos de teatro, contribuyendo a generar conciencia sobre la salud mental".

Su historia quedó plasmada en el documental Salir a escena, del 2012, dirigido por Santiago Korovsky. Diez años más tarde, el mismo director la convocó para interpretar a Betty, la recepcionista en la ficción División Palermo, papel que le brindó un amplio reconocimiento popular.

