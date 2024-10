Jeremy Strong, estrella de Succession, admitió que interpretar a Kendall Roy en el exitoso drama televisivo ha tenido un grave impacto en su vida personal y en su salud mental. El actor de 45 años, que encarnó al atormentado aspirante a heredero del imperio mediático de su padre desde 2018 hasta 2023, ganó un Globo de Oro y un Emmy por su comprometida interpretación.

Tal dedicación a un papel vino con consecuencias para Strong, quien recientemente reveló que no echa de menos interpretar al personaje, añadiendo que la vida fracturada y la confusa psique de Kendall lo "jodió". "Esa serie fue un regalo incalculable. El material un banquete, así que lo extraño, pero la lucha de Kendall fue difícil de llevar durante siete años. Y hay mucho más que quiero hacer", le dijo Strong a The Sunday Times.

Cuando se le preguntó si consideraría volver a interpretar el papel para un spin off de Succession, respondió: "No es algo que anhele volver a hacer. Soy consciente de que es uno de los capítulos principales de mi vida, pero no lo extraño". Strong dijo que después de interpretar a Roy tuvo que "redescubrir el juego", afirmando también que "a veces perdía el contacto con la alegría". Strong, que es un actor de método, fue conocido por algunas decisiones que levantaron cejas durante su tiempo en Succession, incluyendo beber un cóctel que tenía huevos crudos, salsa Tabasco, leche, cortezas de pan, cacao en polvo, pepinillos vencidos y el escupitajo de su compañera de reparto Sarah Snook.

En su próximo proyecto interpretará al controvertido abogado Roy Cohn en la película biográfica de Donald Trump, The Apprentice. Cohn fue un abogado que apoyó a Trump en sus inicios como joven empresario inmobiliario. Sebastian Stan asume el papel del expresidente y recientemente ha revelado que comió ramen con "un montón de salsa de soja" para prepararse para el papel.

Cohn era un homosexual oculto que murió de sida en 1986, sin admitir nunca públicamente que era homosexual o seropositivo. Al Pacino ya interpretó a Cohn en la miniserie de 2003 Angels in America y Will Brill también lo hizo en el reciente thriller político Fellow Travelers. Strong, un hombre hetrosexual, ha recibido algunas críticas por interpretar un papel LGBTQ+, que podría llevarlo a ser nominado a importantes premios.

En respuesta a esto, Strong declaró a Los Angeles Times que la reacción es "absolutamente válida". "Soy un poco anticuado, tal vez, en la creencia de que, fundamentalmente, se trata del arte de una persona, y que los grandes artistas, históricamente, han sido capaces de, por así decirlo, cambiar el sello de su naturaleza. Ese es tu trabajo como actor".

The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.