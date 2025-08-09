Este sábado las autoridades de Brasil confirmaron que un choque frontal entre un camión de cargas y un ómnibus produjo 11 fallecidos y 45 heridos en el estado de Mato Grosso, cerca de la población de Lucas do Río Verde. La tragedia ocurrió el pasado viernes a las 21:40 hora local (20:40 hora argentina) en la ruta BR-163, un camino muy utilizado por la industria del agronegocio.

La Policía Rodoviaria Federal (PRF) explicó que el micro viajaba desde la capital estatal de Cuiabá hacia Sinop, cuando chocó de frente contra un camión Volvo que trasladaba semillas de algodón. Fue la misma PRF la que comunicó que "el accidente resultó en 11 muertos" y la que aún investiga los motivos que llevaron al trágico desenlace.

Por otra parte, los 45 heridos fueron llevados a hospitales cercanos para su rápida atención médica. Entre ellos hay 11 en estado grave --incluyendo al conductor del camión--, 26 fueron reportados con heridas moderada y ocho presentaron heridas leves.

Río Novo, la empresa propietaria del ómnibus siniestrado, expresó mediante un comunicado en redes sociales que "nuestra prioridad es cuidar de las víctimas y sus familiares".

Sucesión de accidentes

Las tragedias fatales en las rutas de Brasil se convirtieron en moneda corriente durante los últimos tiempos. El pasado domingo en Minas Gerais ocho personas fallecieron en un choque entre dos vehículos particulares y una moto.

En mayo de este año las rutas brasileñas habían sido noticia cuando otra colisión frontal entre una minivan y un camión ocasionó nueve muertes y diez personas resultaron heridas, también en Minas Gerais.