A Ricardo Lunari le aparecieron problemas inesperados a cinco días del partido de Newell's con Godoy Cruz. Porque Ever Banega y Rodrigo Fernández Cédrés no presentaron ayer la evolución física esperada y hay dudas sobre la presencia de ambos en Mendoza. Entre tanto, recién mañana se integran a los trabajos en Bella Vista los jugadores convocados a sus respectivas selecciones.

Los problemas físicos que arrastran Banega y Cedrés ponen en duda la presencia de ambos en el compromiso ante Godoy Cruz. Las dudas aparecieron ayer dado que los volantes no mostraron la recuperación física esperada para formar parte mañana de la práctica de fútbol, incluso a pesar de que acumulan tres semanas de rehabilitación y no formaron parte del juego ante Lanús. La situación expone al técnico a la posibilidad de prescindir una vez más de ambos jugadores. La decisión se tomará pasado mañana.

Es que hay cuatro titulares que aún no entrenan con el equipo en Bella Vista. Gustavo Velázquez y Saúl Salcedo jugaron noche Eliminatorias con Paraguay y vuelven hoy a la ciudad, y Tomás Pérez y Mateo Silvetti vienen de disputar amistosos con la Selección Sub 20 de Javier Mascherano. Por lo cual será el viernes por la mañana cuando el técnico ensaye fútbol con todos los titulares. En cuanto al once titular, la principal duda está en el mediocampo si Lunari se inclina por la aparición de Matko Miljevic, autor del gol de la victoria ante Lanús. En ese caso saldrá el juvenil Pérez o Gabriel Carabalal. El partido el domingo a las 19.30 será controlado por Juan Pafundi y emitido por la pantalla de TV Pública.