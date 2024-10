La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expuso este martes ante la Comisión de Presupuesto, donde un custodio protagonizó un incidente: fue echado de la sala, acusado de filmar a los miembros de Unión por la Patria.

“¡Ese señor nos está filmando! ¡Queremos que se retire!”, reaccionó la diputada Lorena Pokoik mientras hablaba Bullrich. Personal de seguridad del Congreso se acercó al custodio y lo hizo retirar del lugar.



El hombre, que tenía auriculares y la identificación del Ministerio de Seguridad, se había presentado como custodio y se fue sin identificarse, aunque siguió dentro del edificio y las autoridades querían tomarle los datos personales, según informó el portal LetraP.

No fue lo único llamativo durante la reunión. Durante su alocución, Bullrich sostuvo que en 2024 "ha habido cero secuestros" en lo que respecta a casos de trata. Una afirmación por demás temeraria cuando sigue sin resolverse el caso Loan en Corrientes y hay sospechas de que sea un caso de trata.

En otro pasaje, la ministra se cruzó con el diputado Leopoldo Moreau. Este la increpó y ella respondió así: "¿Queres que te cuente la plata de Yabrán que cobraste vos acá?", en relación al empresario postal Alfredo Yabrán, que se suicidó en 1998. "Yo era diputada cuando vos cobraste la plata de Yabrán, caradura", acusó. "Asesina de bebés", fue la respuesta que hizo silenciar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda

La alocución

Bullrich sostuvo este martes en la Cámara de Diputados que asumió el cargo para "no dejar las cosas como estaban" y para que la ley se aplique en "cada rincón del país y siendo implacables contra el crimen" porque "el que las hace, las paga".

Expresó estos conceptos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert. Al defender el presupuesto asignado para el ejercicio 2025 para el área que conduce, Bullrich dijo que "nuestro eslogan es clarito, el que las hace, las paga".

"Es un principio que nos guía, nos coloca siempre en el lado de la sociedad, algo que se había olvidado en la seguridad, que tenía un debate en el marco de lo penal y que se olvidaba del principal objetivo de la seguridad que es cuidar a la ciudadanía y estar siempre del lado de las víctimas y no de los delincuentes".

En ese sentido, dijo que el objetivo es "la preservación de la vida, el orden urbano y el orden rural, el orden en todo el territorio de la Nación. Ni un milímetro del territorio en manos de organizaciones criminales que suplantan el Estado de derecho", añadió.

Al defender el Protocolo Antipiquetes, Bullrich dijo que "el orden público en las calles y en las ciudades de todo nuestro país".

La ley antimafia

Para Bullrich, "la impunidad nos ha hecho mucho daño, la impunidad de muchos delitos que son NN, la impunidad de aquellos asesinos que siguen circulando por las calles, la impunidad de 8 mil prófugos en nuestro país hace que tengamos que revertir para que el miedo no ahogue la esperanza de las familias, ni limite los derechos de los argentinos a desarrollar su vida en libertad", agregó.

Destacó que "no vinimos a dejar las cosas como estaban. Nos mueven las ganas de ver a nuestra Argentina próspera y pujante", enfatizó. "Sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay seguridad", indicó.

En ese sentido, la ministra se comprometió a seguir la senda de la "lucha inquebrantable contra la impunidad y el crimen organizado".

"Cuando en un territorio de nuestro país mandan los narcos, no hay soberanía", consideró. En otro pasaje de su discurso, Bullrich aseveró que "la ley antimafia va a ser un antes y un después en el combate al narcotráfico".

En tanto, destacó que su gestión en el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) es una continuidad del proceso que encabezó desde el mismo cargo durante el Gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2019. El slogan de "una Argentina con lo mismo de siempre", que tanto pregonaba La Libertad Avanza parece que se lo llevó el viento.