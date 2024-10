Misiones continúa en estado de conmoción por la trágica muerte de Juanita Milagros Sirimarco Díaz, la adolescente de 13 años que falleció de influenza B el pasado sábado tras volver de su viaje de egresados en Villa Carlos Paz, Córdoba. La madre de la nena denunció al Instituto Cristiano República Argentina (ICRA) y a la empresa de viaje por abandono, mientras que ambos negaron tener responsabilidad por la muerte de Juanita. El colegio suspendió las clases presenciales de este martes “para proteger la integridad de todos los miembros de la comunidad educativa” y la Justicia actuó de oficio para esclarecer los hechos.

Juanita había vuelto a Posadas el martes, luego del viaje de egresados que había realizado junto a sus compañeros de septimo grado. Ni bien llegó, quedó internada en el Hospital Pediátrico donde a pesar de ser atendida y controlada, murió este sábado a causa de un shock séptico en el marco de un cuadro de influenza B.

El infectólogo que atendió a la adolescente, Oscar Herminio López, habló este martes sobre el estado de Juanita cuando llegó al hospital y dijo que existe una alta probabilidad de que haya tenido una sobreinfección bacteriana. Aclaró que para que esos indicios tengan confirmación “tiene que haber rescate de germen y los laboratorios de bacteriología suelen llevar un tiempo”.

“El virus de influenza B excepcionalmente puede producir un cuadro de esta gravedad, pero casi nunca lleva a la muerte. Sí es lo que sucede cuando una enfermedad deja un terreno predispuesto para que se alojen en ese organismo las bacterias que son las que producen el cuadro más grave de shock séptico”, planteó el infectólogo.



Suspendieron las clases en la escuela

En un comunicado oficial el Instituto Cristiano República Argentina aclaró su postura respecto al fallecimiento de Juanita. Allí expresó su profundo pesar por la pérdida de la joven y dejó en claro que el viaje recreativo a Villa Carlos Paz, en el que participó la menor, “no fue organizado, avalado ni autorizado” por el colegio.

La institución detalló que el viaje fue iniciativa de un grupo de padres que contrataron a la empresa Viaturex para la organización del mismo, sin intervención ni consentimiento del establecimiento educativo. “La institución no tuvo participación alguna en la planificación, contratación de servicios o seguros médicos, ni en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo del itinerario, paradas o actividades durante el viaje”, indicó el comunicado.

Este martes decidieron suspender las clases presenciales “para proteger la integridad de todos los miembros de la comunidad educativa”. Por la mañana, las autoridades enviaron por mail un comunicado a todos los padres para advertir que las clases se darían de manera virtual debido a “la violencia generada por las publicaciones en los medios de comunicación y redes sociales, y las amenazas recibidas”.

“Con el fin de resguardar la seguridad y el estado emocional de nuestros alumnos, docentes y directivos, nos encontramos trabajando en propiciar la atención y contención adecuada de alumnos y profesores”, comienza el comunicado. Agregaron que “consideramos que Juanita se merece una despedida en paz, tal como ella era, y la oportunidad de investigar y aclarar adecuadamente todo lo sucedido”. Y destacaron que “agradecemos su comprensión y apoyo en estos momentos difíciles. Juntos, honremos la memoria de Juanita y cuidemos de nuestra comunidad”.

La madre responsabilizó al colegio y a la empresa de viaje

Claudia Diaz, la madre de Juanita, habló luego del fallecimiento de su hija y criticó a la empresa de viaje Víaturex encargada del traslado por el protocolo aplicado y al Instituto Cristiano República Argentina por no actuar como debían frente a la grave situación.

Diaz advirtió que durante el viaje de regreso a Misiones su hija comenzó a manifestar síntomas graves y se lo comunicó repetidas veces por mensaje. Pese a sus reiteradas solucitudes, en el viaje de vuelta no se detuvieron para brindarle atención médica. “Le suplicaba a la maestra que parara en un hospital, pero no lo hicieron”, afirmó en una entrevista.

“Cuando hablé con mi hija, me dijo ‘mamá, ya no puedo más, necesito bajarme’, y yo le pedí a la maestra que la llevara a un hospital, pero me dijo que no iba a parar porque estaban corriendo contra el tiempo”, agregó. La madre informó que iniciará acciones legales contra la empresa de turismo, el colegio ICRA y las maestras acompañantes por no haber llevado a la adolescente a un centro médico en el momento oportuno.

La empresa de viaje negó responsabilidad

El propietario de la empresa Viaturex, Mariano Soczyuk, habló sobre la tragedia y remarcó que luego de 25 años operando en el ámbito de los viajes estudiantiles, esta fue la primera vez que sucede algo así de grave.



“Estamos muy dolidos. Hace muchísimos años que brindamos el servicio de transporte y organización para viajes de egresados, y jamás habíamos enfrentado una tragedia así,” señaló en diálogo con el medio local MisionesOnline. Además, aseguró que el equipo de Viaturex sigue todos los protocolos de seguridad para velar por el bienestar de los estudiantes durante cada viaje.

Soczyuk detalló que el viaje de Juanita fue monitoreado constantemente y que se activaron los protocolos correspondientes cuando ella manifestó síntomas leves. Según el empresario, en todo momento se tomaron las medidas necesarias y se brindó asistencia médica cuando fue necesario. “Estamos devastados por lo que ocurrió, pero quiero dejar en claro que seguimos todos los pasos indicados para una situación de este tipo”, dijo.

La Justicia actuó de oficio en el caso

Este martes la Justicia intervino en el caso. René Casals, agente fiscal, requirió a Ricardo Balor, titular del juzgado de Instrucción N°6 de Posadas, una serie de medidas para preservar la historia clínica de la menor y se pidió un informe a la empresa Viaturex.

Pese a que la madre aún no realizó ningun denuncia penal formal, la justicia misionera intervino de oficio tras la viralización del caso que conmueve no solo a Misiones sino al país, para esclarecer qué paso con la muerte de la niña.