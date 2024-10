Desde hace veinte años, el festival de cine FestiFreak se ancla a la capital bonaerense, revolucionando durante once días la ciudad y sus espacios en un refugio de cultura y juventud. Desde sus orígenes a principios de los años 2000, el cine y la ciudad cambiaron, pero lo que se mantiene son los valores de una cinefilia capaz de producir experiencias, sentidos y encuentro con lo desconocido. Desde hoy y hasta el 27 de octubre, contará con la proyección de más de 70 películas distribuidas en secciones especiales, competencias de largometrajes y cortometrajes y otras actividades que juegan con los límites del mundo audiovisual. Todas las funciones serán con entrada gratuita, y ocurrirán en el Cine Municipal Select del Pasaje Dardo Rocha y en el Cinema Paradiso.



La historia

"Si hasta hace poco especulábamos con la distopía y la velocidad con la que se avecinaba, el presente nos pone ante la posibilidad de oír nuevas voces, explorar caminos alternativos y reimprimir la inocencia para jugar y dar de nuevo. Las películas de #20FestiFreak nos llevan en esa dirección, con la innegable remisión a los comienzos del festival y su ímpetu inicial. Una curiosidad por las manifestaciones contemporáneas del cine, un acercamiento a las banquinas de una producción creciente y mutante, que desborda el flujo estandarizado de imágenes repetidas y discursos que ya no dicen", afirma desde el manifiesto de su veinteava edición el festival más concurrido de La Plata.

Hasta 2004, la ciudad no tenía un festival de cine. Había que viajar, ya sea al Festival de Mar del Plata, o a la Capital Federal, para asistir al BAFICI. Este último fue la inspiración de un grupo de cinéfilos de la capital bonaerense para crear FestiFreak, un espacio donde ver el cine que querían ver, pero en comunidad.

"La primera programación hasta el tercer año eran VHS copiados, bajados de torrent, trucho y amateur. Era el mundo del momento, era lo que teníamos a mano, y lo que importaba eran nuestras ganas de hacer cosas. La idea era esa, no se podía ver de otra manera. Era otra época, no es como ahora que mandas un mail. En ese momento era imposible, para traer una película de afuera tenías que tener una estructura, físicamente. Imaginate, había que viajar y traer las latas, o ir a buscar el VHS, o una copia de una copia que tenía alguien", afirma Juan Pablo Ferrer, parte de aquella primera camada de fundadores.



Al tercer año, los organizadores entendieron que el evento tenía que cambiar. Pero la seriedad no iba a estar ligada solamente a la formalidad, sino al compromiso. "La seriedad del festival siempre estuvo dada por la calidad de la programación que queríamos ofrecer, por el concurso de cortos, por la calidad del jurado. Siempre lo pensamos con proyección a largo plazo", recuerda Joaquín Almeida.



Ese largo plazo cumple veinte ediciones hoy. Acercaron Narcisa Hirsch antes que nadie, realizaron retrospectivas de directores como Harun Farocki o Michael Fassbender, sin perder la intención de apoyar la producción emergente nacional. Con un fuerte acento y preocupación por la programación de calidad y un jurado que elija las obras con una suerte de visión curatorial, el FestiFreak comenzó a ganar respetabilidad, pero también, cinéfilos. Grandes grupos, como los directores de la camada del Nuevo Cine Argentino como de la crítica, con la histórica revista El amante a la cabeza. Sin embargo, el público de a pie y la cinefilia civil fue lo que terminó de conformar al festival como un clásico de la ciudad de La Plata.

Este año

La programación de este año y sus grandes nombres podrían hacer que uno se pregunte si queda todavía algún dejo de aquel "independiente" que acompaña el nombre y fue fundamental para su fundación. Pero si bien tendrá como Piezas Centrales tres premieres muy esperadas, que ocuparán las funciones inaugural y de cierre, más una función especial dedicada al estreno mundial de la última película de Mariano Llinás, el FestiFreak continúa manteniendo su apoyo histórico a las producciones desafiantes.

Las Piezas Centrales son "Pepe", del dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias, que obtuvo el Oso de Plata en el último Festival de Berlín y amplio reconocimiento en festivales; "The Sparrow in the Chimney", del suizo Ramon Zürcher, "Monólogo colectivo", documental de la realizadora argentino-británica Jessica Sarah Rinland, premiado en el último Festival de San Sebastián, y "Popular tradición de esta tierra", de Llinás, la secuela de Corsini interpreta a Blomberg y Maciel (2021).

Además de las competencias de largometrajes y cortometrajes argentinos, entre la programación internacional, se presentarán películas que se verán por primera vez en el país, agrupadas en una serie de secciones especiales: La gran ilusión, Palabras cruzadas, Los exploradores, Cero en conducta y Freaks. La programación de las secciones promete con ganas continuar la tradición de una curaduría cuidada y precisa, al igual que Festifreak Expandido, que trae una selección de cortos experimentales argentinos. En esta misma zona Expandida se realizará la proyección especial de Kali Ma, obra para proyectores de 16 y 35mm de Ernesto Baca, que tendrá su estreno mundial.



Además, #20FestiFreak tendrá algunas actividades especiales en el marco de un aniversario histórico. Por una parte, se presentará FestiFreak Archivo, una serie de acciones que recuperan la trayectoria del festival, mediante la inauguración de un acervo digital de acceso abierto con la memoria de todas las ediciones, una muestra de objetos producidos en distintas ediciones y la reedición de un debate público e histórico entre Mariano Llinás y Nicolás Prividera, conocido como El cineasta argentino y la tradición, que tendrá una segunda parte a diez años exactos de su recordado inicio.

"Tenemos orgullo de ser un festival local, de ser de La Plata. Hoy es una ciudad distinta, pero tiene una esencia, una tradición cultural de recorrido en todas las disciplinas, no solo el cine, la música, las artes plásticas y nosotros honramos eso y y lo vivimos con cierto orgullo. Sin una cosa hiperlocalista, vinculándonos con otros y teniendo una proyección nacional e internacional también", afirma Juan Pablo.