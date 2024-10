El seminario internacional de políticas de la memoria se hace cada año desde 2008 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos –exESMA. Hubo seminarios en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Mauricio Macri. Pero la tradición se rompió con la llegada de La Libertad Avanza (LLA): el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, anunció que las jornadas se cancelaban y les prohibió a los trabajadores participar de ellas. Desde el gremio denuncian que se trata de un acto de censura.

El seminario del Conti es un evento que congrega a académicos, estudiantes y activistas por los derechos humanos. Fue una iniciativa que impulsó Eduardo Jozami cuando dirigía el centro cultural. Este año se esperaba la participación de alrededor de 600 personas en evento que se caracteriza por su perfil democrático y plural.

A las 9 de este miércoles comenzaron las acreditaciones para las jornadas que tienen por título “Reflexiones, archivos y testimonios. A 40 años del Nunca Más”. Durante la mañana funcionaron tres mesas: una sobre historia y memoria del movimiento de derechos humanos, otra sobre memorias sexo-disidentes y estéticas feministas y la tercera sobre políticas públicas de archivos –básicamente las que desmanteló este gobierno.

Durante el receso del mediodía empezó a correr la noticia: Baños había cancelado el seminario. La versión era que no podría hacerse en ningún edificio del Espacio Memoria y Derechos Humanos que le pertenezca a la Secretaría de Derechos Humanos. Las mesas de la tarde –ante el estupor– debieron mudarse a otra locación. Abuelas de Plaza de Mayo abrió las puertas de la Casa por la Identidad para que los investigadores no se quedaran sin el espacio de intercambio.

La secretaría privada de Baños hizo circular un comunicado entre el personal que decía que las actividades no estaban autorizadas. “No han sido auspiciadas, no han sido aprobadas por esta Secretaría, por ende, no se autoriza la concurrencia a esas manifestaciones en el horario laboral de las 8:00 a las 20:00 horas”, decía la comunicación. Y añadía: “Se ha puesto en conocimiento a sus organizadores que las actividades quedan canceladas y que se tomarán las medidas pertinentes para concretar esta decisión”.

Desde la junta interna del Ministerio de Justicia denunciaron que se trataba de un acto de censura y explicaron que el tema estaba en perfecto conocimiento de Baños. El Conti no tiene director desde que llegó la actual gestión. Por eso, las actividades que se planifican son informadas directamente a Baños y a su equipo. “Especialmente el seminario, por la forma en que está organizado, requiere meses de preparación, con lo cual es imposible que la Secretaría desconociera su realización”, remarcaron desde el gremio.

¿Por qué Baños se decidió a suspender una actividad publicitada y que ya estaba en marcha? “Como la medida fue tomada con absoluta arbitrariedad, sólo podemos conjeturar los motivos: tratar de obturar el debate democrático sobre políticas de memoria, que es el objetivo final del seminario”, advirtieron desde la junta interna.

El programa del seminario se enfoca en ocho ejes: disputas por las memorias, derechos humanos y democracia, espacios de memoria y archivos en Argentina y América Latina, arte y política, educación y memoria, luchas populares por la conquista de derechos y sus resonancias culturales, conquistas y resistencias feministas y memorias y militancias de las disidencias sexuales.

Está previsto que las jornadas continúen el viernes y el sábado –aunque los trabajadores que las organizaron tienen vedada su participación. Desde la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires –que conduce Matías Moreno– se pusieron a disposición para que la actividad se completara en territorio bonaerense. Los organismos de derechos humanos –que en general acuden y participan de las jornadas– también expresaron su preocupación.

Más de 200 académicos y activistas que participan del seminario firmaron un texto de repudio. “Esta decisión inconsulta obtura un espacio clave de debate de intercambio académico, político y artístico que ha sido sostenido desde hace 15 años por el Centro Cultural Haroldo Conti siendo una referencia en la materia. La decisión constituye un hito en la política de desmantelamiento de las políticas de memoria impidiendo la actividad de más de 50 mesas de trabajo convocadas hace 5 meses y que cuenta con la participación de más de 600 personas”, resaltaron.

Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, le envió una nota expresando su repudio a Baños por el acto de censura y le recordó que él debería garantizar la aplicación de las políticas de memoria. “Vamos a denunciar este hecho ante organismos internacionales”, adelantó Montenegro a este diario.

Desde que llegó a la Secretaría de Derechos Humanos, Baños procuró tener un bajo perfil --que se vio sacudido por una salida escandalosa de su número dos. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue el que tomó la posta al atacar a organismos de derechos humanos o desarmar la unidad de investigación que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).