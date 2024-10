La tensión crece al interior del peronismo a poco más de 48 horas de que se cumpla el plazo legal para presentar las listas que competirán por la conducción del PJ en caso de que no se logre una lista de unidad. Cristina Fernández de Kirchner sigue firme en su idea de ser la presidenta del partido y, del otro lado, el gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, tampoco se baja aunque tiene agendado para el viernes una reunión con la expresidenta. Es en este contexto que Axel Kicillof encabezará un acto en la localidad de Berisso por el día de la Lealtad Peronista, donde será el único orador. El gobernador aún mantiene silencio sobre el PJ y desde su entorno desmienten que haya habido un encuentro con la expresidenta.

Mientras la pelea por el PJ está desatada, un grupo de intendentes del conurbano bonaerense, sindicalistas y movimientos sociales, están terminando de ultimar los detalles del acto que a las 16 encabezará Kicillof en la localidad de Berisso. Con eso en agenda este miércoles el gobernador almorzó y estuvo reunido cerca de cuatro horas en la casa de gobierno con algunos de sus ministros y un grupo de los intendentes más cercanos entre los que están Jorge Ferraresi de Avellaneda, Julio Alak de La Plata, Mario Secco, de Ensenada, Fabián Cagliardi, de Berisso, Juan José Mussi, de Berazategui y Andrés Watson, de Florencio Varela. Los organizadores dicen que la CGT también participará del acto.

El lugar elegido para que hable Kicillof es Berisso. El acto, denominado "Lealtad al Pueblo. La Patria no se vende", tendrá lugar en la avenida Montevideo y Nueva York, a tres cuadras del monumento histórico del kilómetro cero del peronismo donde se reunieron los trabajadores el 17 de octubre de 1945 para pedir la libertad de Juan Domingo Perón y comenzaron a marchar a Plaza de Mayo. En el discurso, dicen desde La Plata, habrá críticas al gobierno nacional y no aparecerían menciones a las peleas internas.

Quintela, según cuentan los organizadores del acto, no va a participar porque "no tiene que ver con la Provincia de Buenos Aires". El viernes, en tanto, CFK lo recibirá en Capital Federal. En declaraciones que dio por distintos medios, el riojano dijo que para él ya "no hay tiempo material para una lista de unidad porque hay que tener una discusión más profunda, ampliar los márgenes de debate, convocar a los gobernadores peronistas".

Luego reconoció que no se atreve a pedirle a la expresidenta "que se baje porque no soy quién, pero yo tampoco me voy a bajar porque me interesa ponerme a consideración de la gente", disparó cuando le consultaron sobre la reunión con CFK. El gobernador dijo que "será para conversar". "Yo a ella le tengo el máximo de los respetos y cariños".

Este miércoles, de hecho, el riojano consiguió lo que le faltaba: el aval del PJ de la provincia de Chaco, que conduce Jorge Capitanich. Con esa carta firmada, Quintela llegó a las cinco provincias necesarias para presentar de manera formal su lista y competir contra la de CFK, que ya tenía los avales suficientes.



El mandatario riojano ya contaba con el apoyo del PJ de Salta, Misiones, La Rioja y San Luis y el miércoles por la tarde se sumó el de Chaco que también le dio su aval a CFK. “Me dirijo a ustedes, en mi calidad de Presidente del Partido Justicialista de la provincia de Chaco, para expresar el aval a la candidatura del compañero Ricardo Quintela como candidato a presidente del Partido Justicialista Nacional, quien cumple con los requisitos establecidos″, expresó Capitanich en la carta dirigida a la Junta Electoral del PJ nacional.



La postura que tomó Capitanich llamó la atención de varios dirigentes del peronismo ya que el exgobernador de Chaco siempre fue muy cercano a CFK. Es más, el PJ chaqueño, hace tan solo unos días había publicado un escrito respaldando la candidatura de la expresidenta. Más allá de eso, hace tres semanas Capitanich y Quintela habían tenido un encuentro y después de eso, en una entrevista, el exgobernador dijo: “En el caso de Quintela, he hablado con él y ha mostrado una voluntad de salir a recorrer el país y de animar un proceso de estas características, que me parece legítimo. Es necesario respetar la democracia interna".