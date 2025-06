El opaco 0 a 0 de Brasil en Ecuador dejó en claro que Carlo Ancelotti tendrá bastante trabajo para levantar al conjunto verdeamarelo y las portadas de los principales diarios de ese país fueron moderadas a la hora de las críticas, compensando la falta de peligrosidad en ataque con la mejorada labor defensiva del equipo.

Según Folha de São Paulo, Ancelotti por fin tuvo que "encarar la realidad" después de la "pompa" con que fue recibido la semana pasada y las numerosas visitas turísticas que realizó en Río de Janeiro como parte de la bienvenida.

Además, destacó que Brasil mostró "seguridad" en la defensa pero "poca creatividad" en ataque y calificó de "truncado" el partido. El seleccionador optó, de acuerdo con este análisis, por un equipo "más compacto" que el usado por su antecesor, Dorival Júnior, lo que forzó a Ecuador a recurrir a los pases largos, pero aun así la Canarinha tuvo "dificultades" para llegar a campo contrario.

En la misma línea, O Globo apuntó a un "vaso medio lleno y medio vacío" en el debut de Ancelotti, marcado por una "defensa organizada" y, al mismo tiempo, una "ausencia de creación".

"El 0-0 no llega a ser un resultado negativo, pero la actuación no se correspondió ni de cerca con la expectativa generada con la llegada del italiano", resumió O Globo, que recetó "paciencia" porque "no hay magia para salvar a la Selección".

Por último, el diario Estadão también coincidió en que el equipo propuesto por Ancelotti recordó al de su antecesor y que el técnico tendrá "mucho trabajo". El periódico señaló que la vuelta de Raphinha y de otros jugadores será "importante" para el partido contra Paraguay el próximo martes en San Pablo.