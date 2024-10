En abril de este año, Gabriel Luis Bautista, de 29 años de edad, fue detenido en la vía pública con la excusa de una averiguación de antecedentes, lo trasladaron a la comisaría del Yuto, en la provincia de Jujuy, sin control judicial ni intervención fiscal, y de ahí lo sacaron muerto a la noche siguiente.

Los policías adujeron que se había suicidado, hay varios imputados. La madre del joven reclama que se avance en la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Gabriel Bautista fue detenido el 21 de abril en la Comisaría de la Seccional 22 de Yuto, un pueblo de la zona de Yungas de Jujuy. El arresto "fue absolutamente mal realizado porque a él lo detienen el 21 de abril de este año, a la 1 de la mañana, en la calle, por una supuesta averiguación de antecedentes", relató el abogado Carlos Espada, que representa a la madre del joven.

La primera irregularidad que señaló el abogado quedó asentada en el libro de guardia de la Comisaría, donde se detalla el nombre y apellido del joven, su edad, número de DNI, fecha de nacimiento, el nombre de su madre, pero se dejó asentado que "se negó a identificarse". "Ahí ya estamos viendo, de acuerdo al propio libro, que no hubo ninguna negativa a identificarse. De hecho, ellos al momento de ingresarlo a la policía, sabían absolutamente todos los datos de él", entonces "el arresto ya en un primer momento fue ilegítimo", afirmó Espada.

"Nosotros imaginamos que, seguramente, tiene que haber algún otro motivo por el cual lo detuvieron, que no era precisamente la averiguación del antecedente, porque sabían perfectamente quién era él", señaló el abogado.

Lo segundo que llamó la atención de Espada es que el 22 de abril, el jefe de turno de la Comisaría había ordenado que se le dé la libertad a Gabriel, "y después automáticamente la dejan sin efecto".

"Ellos tienen la posibilidad, bajo la modalidad de arresto, de detener a una persona por un máximo de 24 horas por averiguación de antecedentes. Esto sí está previsto. Ahora, cuando se exceden en estas 24 horas, van a necesitar sí o sí la orden de un juez para mantenerla", explicó Espada. El 22 en la noche "se constata que Gabriel Bautista estaba sin vida".

"Tu hijo estaba preso y murió"

"Me fueron a buscar a mi casa como a las 4 de la mañana, pero yo no estaba (...). Alrededor de las 7 de la mañana, se hicieron presentes otra vez y me preguntaron si yo era Elidia Bautista, la madre de Luis Bautista, a lo que respondí que sí. Me dijeron que vaya a la comisaría y que llevara mi documento y el de mi hijo, que había pasado algo grave", contó la madre de Bautista al periódico El Expreso Jujuy.

"Cuando entré a la comisaría me miraban todos y me dijeron que tenían que darme una mala noticia. Tu hijo estaba preso y murió. Yo pregunté cómo murió y me dijeron que se había ahorcado en la celda", sostuvo la madre. Elidia dijo que tiene dudas “porque me dijeron que estaba detenido por robo y otros dicen que fue porque no se quiso identificar. Si es por robo, hay mucha gente que roba. Y nadie me fue a avisar que él estaba detenido y yo me entero cuando él ya estaba muerto. Yo fui a la morgue y tenía la marca en el cuello, aunque no revisé el cuerpo en profundidad. Yo lo que quiero es que salga a la luz mañana con la autopsia y que se diga si él se mató o qué fue lo que pasó", manifestó.

Ante la muerte bajo custodia de Bautista intervino la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos contra la Administración Pública, a cargo de Diego Funes. Espada precisó que a la semana o dos semanas se realizaron las primeras tres imputaciones por privación ilegítima de la libertad contra los policías Sergio Orlando Vega, Raúl Ariel Alaka y Kevin Cerrizuela . Mientras que el cuartelero Hugo López fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario.

El abogado dijo que los policías fueron apartados de sus funciones y hay una medida cautelar que les prohíbe acercarse a la comisaría.

"Hasta ahí estamos en un contexto donde se lo detuvo a Bautista, pero se lo privó de la libertad de manera ilegítima y después del plazo para liberarlo, no lo habían liberado. Era todo lo que teníamos. Podemos entender que son una serie de delitos menores. Ahora, recientemente, el mes pasado, se acreditaron otros hechos que tienen que ver con lo siguiente: a Bautista, durante este día que estuvo detenido, no se le dio comida y se le prohibió al resto de las personas que se encontraban ahí detenidas que le compartan alimentos", precisó el abogado. "Entonces ya el carácter empezó a cambiar y estamos hablando de delitos de severidades, vejaciones y apremios ilegales", sostuvo.

Espada dijo que pusieron una perita de parte cuando se hizo la autopsia y se determinó que "no existía alguna agresión física sobre Bautista y que hubieran intentado dar la forma de un suicidio. Agresiones físicas no había. Ahora, nosotros ya tenemos acreditado que durante ese tiempo se le prohibió la comida", ratificó. "Si bien no podemos hablar de un homicidio como una autoría, como la materialización de un homicidio, toda vez que la médica legista que nosotros enviamos, de forma conjunta con el médico que practicó la autopsia, dice que todo aparentaría ser un suicidio. Pero no podemos descartar que haya otro tipo de participación como instigación", sostuvo.

"Esta persona estaba detenida de manera ilegítima" y "durante la privación de su libertad", de un poco más de un día, "sufrió severidades, vejaciones, lo privaron de comida, una suerte de tortura. Si bien no estamos hablando de ningún tipo de agresión física, entendemos que el daño psicológico en dicho contexto es grave", señaló el abogado.

"Acá las únicas pruebas que nos quedan pendientes son las pruebas testimoniales. Con la madre nos pusimos en campaña y hablamos con muchas personas que nos comentaron que en esa comisaría la situación no era muy legal", manifestó.