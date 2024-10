El prolongado conflicto entre el titular del área de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el ministro de Economía, Luis Caputo, concluyó este jueves con el desplazamiento del primero. Pero no se resolvió en una pulseada mano a mano entre ambos, sino en un ámbito político y económico mucho más amplio. La secretaría de Energía pasó a ser una pieza en la negociación de acuerdos entre Javier Milei y el jefe del PRO, Mauricio Macri, quien terminó sugiriendo el nombre de María del Carmen Tettamanti para el puesto que deja Rodríguez Chirillo, luego de la consulta y aprobación de los principales grupos dominantes en el negocio energético: el denominado "núcleo de los 5". Tras la negociación, la titularidad del área de Energía no será el único puesto que cambie de manos.

Tettamanti viene cumpliendo funciones en empresas energéticas, muy vinculada a Alejandro MacFairlane, uno de los dueños de Camuzzi Gas y con una participación importante en Edesur. MacFairlane mantiene una vinculación estrecha con Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía (accionista principal de Transener, TGS y diversas centrales hidroeléctricas, térmicas y eólicas). Ambos, a su vez, remiten políticamente a Mauricio Macri. De ese riñón político económico surge la nueva titular de Energía, que más que especialista en la materia es una persona clave en la gestión empresaria del grupo. Para cuestiones más específicas, contará con el respaldo de Emilio Apud, un ex secretario del área de la más extrema confianza de Mauricio Macri y hombre cercano a Paolo Rocca, titular del grupo Techint.

Pese al amable tono con el que Luis Caputo despidió a Rodríguez Chirillo, la relación entre ambos ya estaba definitivamente quebrada y el ex asesor de Carlos Bastos (el ex secretario de Energía de Domingo Cavallo) ya había quedado virtualmente rodeado. No contolaba la dirección de Cammesa ni de Enarsa (las dos empresas estatales administradoras en el sector) ni la conducción de los entes reguladores (Enargas y ENRE). Además, Caputo ya le había creado, por encima, un cargo de "coordinador de las áreas de Energía y Minería" con Daniel González al frente.

"Caputo agradeció el enorme trabajo y el sacrificio personal realizado por Eduardo durante su gestión para cumplir con su tarea comprometido con la Patria", informó el gobierno en relación a "la renuncia por motivos personales presentada por Rodríguez Chirillo". Por una gestión que se le atribuye a Karina Milei, el secretario saliente no se alejaría por completo de la actrividad pública ya que seguiría vinculado a través de un rol a cumplir en la secretaría de Minería, particularmente en el "sector litio".



Pero no fue el tándem de Pampa Energía (Mindlin-MacFairlane) el único consultado antes de ejecutar el cambio de titular del área. La movida habría necesitado la aprobación de otros cuatro players o grupos empresarios de primer nivel en el negocio energético: ellos son Techint, Eurnekian, Bulgheroni y, soprendentemente, Vilas-Manzano.

Este pool de grandes empresas "interviene en todas las decisiones claves y, por supuesto, tuvo que dar el aval para el nombramiento de Tettamanti", indicó una muy alta fuente que conoce "desde adentro" las movidas en el sector. Por supuesto, este control sobre el sector le garantiza a las empresas participantes la protección de sus intereses en el negocio. Por ejemplo: renovación de concesiones ya vencidas o que vencen el año próximo (distribución, transporte y generación eléctrica), o ciertas negociaciones por el precio del petróleo o el gas de Vaca Muerta.

Como fue dicho más arriba, el conflicto de Rodríguez Chirillo con el Palacio de Hacienda viene casi desde el inicio de la gestión mileísta, pero no se resolvía porque eran varias las partes en disputa. Finalmente, primó el interés político. Según trascendió, Milei selló el compromiso de Macri con el gobierno sobre todo a nivel del Congreso, para respaldarlo en la defensa de los vetos que se descuenta se repetirán en los próximos meses. Pero, además, el acuerdo incluiría la decisión de formar una alianza electoral para las legislativas del año entrante.

A cambio, Macri obtendría otros puestos clave en la gestión para hombres de su confianza. Se habla del Banco Nación (un legislador de confianza del jefe del PRO iría en lugar del "schiarettista" Daniel Tilliard) y habría un asiento en el Directorio de YPF para otro representante del PRO. Tampoco sería ajena a la negociación cuestiones relacionadas con la concesión de la Hidrovía, e incluso la resolución de asuntos pendientes de la quita de la concesión del Correo Argentino al grupo Macri.