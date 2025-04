El tiempo del éxtasis se empieza a alejar nuevamente de Boca. Las seis victorias consecutivas que había encadenado el equipo le permitieron transitar un romance con el público, principalmente por un rendimiento más clásico y eficaz. El plantel volvió a trastabillar en ese aspecto en Rosario, y ese nivel tuvo continuidad en el regreso a la Bombonera.

El técnico realizó variantes para el encuentro ante Barracas, pero la falta de claridad en la elaboración de juego fue constante. La ausencia más llamativa fue la de Zenón en el sector izquierdo del mediocampo, para dejarle su lugar a Zeballos. La función del juvenil no es similar a la del exUnión, debido a que se ubica más adelante, y cerca de la raya lateral.

El problema surgió ya que Zeballos jugó cerrado, más al centro, para dejarle libertad en esa zona a Blanco, acostumbrado a incursionar en ataque con frecuencia. Precisamente, de un pase de Blanco llegó el gol local al final del primer tiempo. Battaglia apareció habilitado por atrás de todos, y convirtió con un toque suave al lado del palo.



Boca no había rematado al arco hasta ese momento, que fue a los 40 minutos. Barracas, por su parte, tampoco dio muestras de pretender llevarse por delante a su rival. El visitante se paró decididamente en su terreno, y especuló con algún error de su adversario para tratar de acercarse al arco de Marchesín. La consecuencia fue que no tuvo ninguna opción para convertir.

El técnico Insúa reaccionó ante esta situación en la segunda etapa, y decidió el ingreso de Candia en lugar de Porra. La modificación le permitió a Barracas tener más presencia cerca del área local, aunque carecía de profundidad para inquietar al arquero.

Las postura de Boca no cambió, y su nivel siguió en la curva descendente. La ventaja mínima dejaba con chances al conjunto de Insúa. La responsabilidad del equipo con nombres rutilantes y de jerarquía no era semejante, y las diferencias no se notaban entre ambos.

Zenón ingresó finalmente por Zeballos, que se mostró incómodo en esa posición, pero tampoco fue la solución a los inconvenientes de Boca. El partido ofreció muy poco en el juego, y también permitió que Velasco vuelva a participar en ese estadio, luego del penal fallado ante Alianza Lima, que le impidió al equipo continuar en la Copa Libertadores.

Los jugadores de Boca fesejan el gol. Imagen: Fotobaires





El volante recibió silbidos cuando fue anunciado por la voz del estadio, y ocupó el lugar de Palacios. La producción general de un equipo que lidera el campeonato no dejó nada para proyectar el futuro, y lo único que se rescató fueron los tres puntos.

