Desde Mar del Plata

"Ahora se viene la deep motosierra". De esta manera abrió el paraguas sobre un mayor ajuste el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, el plato fuerte del primer bloque del día de cierre del 60 Coloquio de IDEA que se llevó a cabo entre el 16 y el 18 de octubre en la ciudad de Mar del Plata. En media hora de discurso, "el niño Sturzenegger" como lo nombran cariñosamente algunos, les expuso a los empresarios su plan para que el Estado deje de ser una "sombra", y también les tomó exámen. Luego de preguntarles y notar que la mayoría no había hecho uso de la firma electrónica y el sistema de cese ( para reemplazar las indemnizaciones ), les rogó: "Ahora que les abrimos la caja, ustedes tienen que salir a la luz y usar las herramientas".

"Tenemos una cautelar parada de los farmacéuticos que piden que no habilite la venta de medicamentos online. Tienen que ponerse a vender, salgan de las sombras ¿qué estamos esperando? ¿que ganen ellos la cautelar?", arengó Sturzenegger en un auditorio que antes pedía consenso. A diferencia de Luis Caputo, el ministro de Desregulación cosechó más risas que aplausos empresarios. El primero lo pidió él, al contar que el gasto público bajó de representar el 40 por ciento al 33 por ciento del del PIB en 2023, según datos de IARAF.

"Según la base de datos del Fondo Monetario Internacional, desde el 46 hubo solo 24 casos de los 180 países que lograron una baja tan grande del gasto público en su primer año de gestión. De esos 24, 22 fueron por una guerra", se comparó orgullosamente con la peor situación económica en la que puede estar un país - una guerra- el ministro durante el panel que protagonizó, “la necesidad de liberarnos del Estado”.

Deep motosierrra

El Ministro dividió el discurso en dos: el equilibrio fiscal y las regulaciones. Al hablar del equilibrio fiscal introdujo el concepto de "deep motosierra", más ajuste después del ajuste. "He hablado con muchos políticos y hacedores de política, pero la obsesión que tiene el presidente sobre este tema se me va de la escala", sonrió convencido el responsable del Megacanje de deuda de 2001 durante el gobierno de la Alianza, y el ex presidente del Banco Central de Mauricio Macri, del que salió eyectado luego del fracaso en el esquema de metas de inflación.



La primera pata del plan es seguir recortando funciones del Estado con un criterio simplista: "Hicimos un ejercicio en el gabinete de decir qué debiera hacer un gobierno liberal. Por ejemplo, ¿debería dar crédito? No, es una tarea del sector financiero. Si es algo que puede hacer una municipalidad, ¿lo tiene que hacer el gobierno nacional? No, no tiene que hacer el gobierno nacional. Entonces, chao. Les puedo asegurar que cuando uno empieza a revisar las funciones y las cosas que hacen, el gobierno es entre desopilante y loco y sorprendente", aseguró. "Por ejemplo, si ustedes sabían que tenemos un camping en Ezeiza, tenemos una colonia de vacaciones en el conurbano", insistió.

La otra parte de la motosierra sigue siendo para los trabajadores estatales, a los que les van a tomar un examen de idoneidad corregido por una computadora, "totalmente apolítico". "En la Administración Pública tenemos unas 180.000 personas de las cuales 60.000 son contratos transitorios que deben ser en Diciembre. En Diciembre vamos a estar tomando ese examen de idoneidad a unas 40.000 personas".

Sobre la regulación, el Ministro dio varios ejemplos de lo que viene trabajando en estos meses, incluso antes de ser oficializado dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, y desafió a los ejecutivos: "Mi coloquio ideal es cuando sea irrelevante que los funcionarios vengan acá", dijo.

“No nos pidan más bajar impuestos, porque si nos piden y el gasto se mantiene igual, a alguien se lo tienen que cobrar. Pídannos que bajemos el gasto. Por favor destierren y tachenlo, apóyennos en ese ejercicio de baja de gasto”, pidió Sturzenegger.



Un correctivo para los empresarios

Sturzenegger aprovechó para tomar examen y retar a los empresarios. Les pidió que levanten la mano quienes hayan comenzado a implementar el cese laboral (un sistema que reemplaza las indemnizaciones por un fondo de cese laboral, similar al que se utiliza en la industria de la construcción), y el uso de la firma electrónica. Al ver que casi ninguno de ellos levantaba la mano,

"No necesitamos que el Estado venga a decirnos que lo pueden hacer por hacerlo. Todas estas sombras que van desapareciendo, alguno de ustedes en algún momento debe recoger el guante y demostrar que en un país libre, todo es posible".