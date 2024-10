La fiscalía que investiga al cantante L-Gante por presunta privación ilegítima de la libertad, solicitó que sea condenado a siete años de prisión por amenazas agravadas y daños.

Durante la jornada de este viernes, los fiscales, la querella y la defensa de Elián Valenzuela --su nombre real-- leyeron sus alegatos en el Tribunal en lo Criminal número tres del partido bonaerense de Mercedes.

Los abogados patrocinantes de Darío Gastón Torres, Pablo Becerra, Leonardo Sigal y Rodrigo Aveldaño solicitaron ocho años cárcel efectiva al "entender la carencia de antecedentes penales por parte del acusado y sumar los agravantes correspondientes".

Luciano Locatelli, defensor de L-Gante, pidió la absolución para su cliente, quien se encuentra imputado por los delitos de "amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificada, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado" en perjuicio de Torres y una mujer.

El fiscal Adrián Landini señaló: "El señor Elián Valenzuela, en vez de recurrir a la Justicia, intentó solucionar las cosas a su modo, su modo está fuera de la ley y la ley es igual para todos. Estamos claramente ante los delitos de daño y amenazas agravadas". El veredicto se dará a conocer el lunes 28 de octubre a las 12.

El abogado Becerra, representante de Torres, consideró que L-Gante será condenado y dijo: "Durante la investigación fuimos amenazados de muerte".

Las últimas palabras de L-Gante

El cantante reiteró su inocencia ante el juez Ignacio Racca y consignó que llego a la instancia de la audiencia porque "no quise poner dinero". Y elogió al fiscal, criticando además a los querellantes: "Tienen una imaginación de director de cine o de un niño mentiroso". Y concluyó: "No me creo Dios y creo mucho en Dios, pero se me hace desagradable estar sentado frente a personas que se creen profesionales. Repito, hoy estoy acá por no permitir que me quiten mi dinero. Y voy a estar siempre a disposición de la Justicia".

Los hechos en cuestión

L-Gante fue liberado el año pasado de los calabozos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes. La denuncia que derivó en la detención fue realizada por Gastón Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.

La mañana de ese día, a la salida del local bailable "Río" en esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada "La Mafilia", el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.

Según denunció Torres, cuando se retiró del boliche para dirigirse a su casa, comenzó a recibir amenazas por parte de Valenzuela y tras ello, integrantes de La Mafilia fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia.

Luego, siempre de acuerdo a su denuncia, pasó un BMW blanco conducido por Valenzuela, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma obligándolo a subir. A los pocos metros también fue interceptada y obligada a subir al vehículo la joven Rosa Catalina Passi, también vecina del músico y quien había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante.

Después, algunos integrantes de "La Mafilia" fueron demorados por la Policía y L-Gante regresó hacia donde estaba el móvil, bajó el vidrio y les habría dicho a los agentes: "Largame a los pibes o a éste te lo mato", en referencia a la víctima que estaba retenida dentro de su BMW.

Supuestamente, Torres permaneció 23 minutos cautivo hasta que L-Gante recibió una llamada en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la Policía y soltó a las víctimas.

Con la prueba reunida, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela al juez Castro, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente el músico fue detenido.