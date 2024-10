El actor Leonardo Sbaraglia habló con la 750 sobre el reciente estreno de El hombre que amaba los platos voladres, dirigida por Diego Lerman, que se estrenó este viernes en la plataforma de streaming Netflix, en la que el intérprete de vida al periodista José de Zer.

"En los primeros ensayos que tenía con Diego todavía seguía hablando como Carlos (Menem). Así que dije 'me tengo que ir al otro extremo'. Me puse a escuchar y escuchar a José y fui saliendo", contó Sbaraglia, respecto de la transición entre su anterior interpretación del expresidente y el último papel que le tocó encarnar.

En esa línea, agradeció la ayuda del director y las palabras de su maestro Agustín Alesso. "Decía: 'Nunca se cansen de trabajar porque el trabajo nunca sobra'. Y eso no significa obsesionarse ni enroscarse y hay un momento en el que hay que soltar también", contó el también protagonista de Puan (2023) y Errante Corazón (2021).



El hombre que amaba los platos voladres es una comedia dramática que relata la historia del notero de los '80 que popularizó la frase "Seguime Chango, seguime" y el fenómeno mediático alrededor del personaje. "Si bien lo conocía de oído no tenía algún tipo de impresión que me quedó. Fue un laburo en el que me tuve que meter", reveló Sbaraglia, en Autopista del sur, y destacó la importancia de "derretir el propio ego" y eliminar prejuicios respecto de los personajes para que el público pueda sacar sus propias conclusiones.



El actor contó además que pudo conversar con la hija de de Zer, Paula de Zer, reveló que está "muy agradecida" por la película y el relato que construyó el equipo del film. "Esa energía de José está, pero en realidad está para hablar de otras cosas. Del misterio, de lo que no podemos comprender, qué es la poesía, la metáfora. Es la posibilidad de decir que hay algo más entre nosotros, otras tramas de comunicación que no entendemos", reflexionó.

Y concluyó: "Él lo hacía obviamente para la construcción del rating, él venía del espectáculo y eso dialoga con lo que se ha transformado hoy en día en las fake news".