TEATRO



Las lágrimas de los animales marinos

Es uno de esos días fríos en la costa, cuando los balcones también quedan suspendidos, vacíos. Y la ciudad es abandonada, arrojada a un clima que no es verano, no es otoño, ni ninguno de los demás climas. “Estar solo en la ciudad costera puede ser, es, de una hermosa densidad”, escribe Toto Castiñeiras. “Construyo un recuerdo en mi memoria, uno de a pedazos, un espacio del pasado en el presente. Sigo caminando por la playa hasta llegar al puerto, para encontrarme, de sorpresa, frente a frente con una bestia marina. Un animal marino dormido al sol”. Con dramaturgia y dirección de Castiñeiras, el diseño sonoro y la composición musical es de Lucio Mantel. Con Chacha Alvarado, Guillermo Angelelli, Gregorio Barrios, Gonzalo Carmona, Payuca, Julieta Laso y otros.

De jueves a domingo a las 20, en el Teatro Cervantes, Libertad 815. Entrada: $6000.

Derecho de piso

El proceso de montaje de un espectáculo teatral, tomando como protagonista a su asistente. Brenda: el nombre que nadie recuerda y todos necesitan. Brenda, que bien podría ser cualquiera, ¿tiene que aguantar lo insoportable por su sueño? Las horribles verdades de un elenco quedan a la luz cuando alza la voz su integrante más invisible. La dramaturgia y la dirección son de Ana Schimelman e Ian Shifres, el vestuario es de Lara Sobel, la escenografía de Rodrigo González Garillo, la coreografía de Malena Martin, asistencia de diracción de Lula Andrada y Florentina Messina, voz en off de Marcos Montes y los músicos son Agustin Cañas, Pablo Moral y Toto Shifres. Con Victoria Baldomir, Gerardo Chendo, Veronica Gerez, Nicolás Martin y Guadalupe Otheguy.

Jueves a las 21, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $13000.

MÚSICA



Cinta testigo

Continuando con una tradición que ya ha entregado discos como Tomo lo que encuentro (2004) y De regreso a Oktubre (2007), sendos homenajes a emblemas rockeros de su ciudad como Virus o Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, en el año de su centenario Radio Universidad La Plata presenta un nuevo trabajo que celebra un cancionero y varios artistas del rock platense que han sonado incansablemente en la emisora. Los simples adelanto han presentado a Carmen Sánchez Viamonte versionando a Mostruo! y a Isla Mujeres (foto) haciendo lo propio con Pérez. Pero desde el viernes 26 todo el disco estará online, incluyendo versiones de Francisco Bochatón (“Caja de zapatos”, por Santiago Motorizado), El Mató a un Policía Motorizado (“El tesoro”, por Mato Ruiz), Sergio Pángaro y La Cofradía de la Flor Solar. Grabado en vivo en los estudios de TV Universidad, el despojado Cinta testigo se presenta como Vol. 1, así que es de esperar –y desear, y celebrar– la existencia de un sucesor.

A Fragile Thing

Segundo simple del esperadisimo nuevo disco de The Cure, anunciado para el viernes 1 de noviembre. Songs Of A Lost World es el título del disco numero catorce en la carrera del grupo liderado por Robert Smith, pero es el primero en dieciséis años, sucesor de 4:13 Dream (2008). Pese a que el futuro repertorio del disco fue interpretado en vivo por el grupo durante su última gira –que los trajo a la Argentina–, recién a fines de septiembre, con la salida del simple "Alone", sus fans pudieron respirar tranquilos. Grabado en Rockfield Studios, en Gales, el disco fue producido por Smith junto a Paul Corkett, e incluye al histórico Simon Gallup en bajo, Jason Cooper en batería, Roger O'Donnell en teclados y Reeves Gabrels en guitarra.

ONLINE



El fin del silencio

El sonado y tremebundo “caso” de María Soledad Morales, la joven catamarqueña abusada y asesinada el 8 de septiembre de 1990, conmocionó a la sociedad argentina. Femicidio en una era en la cual aún no se utilizaba de manera recurrente ese término, típico ejemplo del horror provocado por los “hijos del poder”, la muerte de la adolescente generó un pedido de cambios sociales de enorme repercusión, en gran medida gracias a las Marchas del Silencio. A treinta y cuatro años de los hechos, la cineasta Lorena Muñoz (Gilda, no me arrepiento de este amor) reconstruye en formato documental el antes y el después de ese homicidio con un gran uso del material de archivo y entrevistas actuales a amigas, compañeras y familiares de María Soledad. Disponible en Netflix, el largometraje se suma así al célebre film de Héctor Olivera estrenado en 1993, y lo hace necesariamente con una mirada contemporánea, entendiendo que la violencia de género sigue siendo un enorme problema hoy como hace más de tres décadas.

Buscando a Wanda

La leyenda creada especialmente para la serie de Apple TV+ (la primera producción germana para esa plataforma) dice que el Nuppelwocken, un monstruo de contornos indiscernibles, despierta para robar y comerse a la virgen más bella del pueblo. Pero la desaparición de Wanda, una adolescente de diecisiete años, seguramente tiene una explicación racional. Más allá de la descripción de la trama, que podría señalar un drama seriado con temática urgente, la saga protagonizada por Lea Drinda dispone de inmediato su tono de comedia disparatada. A tal punto que está narrada por ella misma. Todo transcurre en Sundersheim, un poblado hasta ese momento pacífico, aunque todos parecen sospechosos de algo.

CINE



Festival Asterisco

“Asterisco es un festival de cine LGBTIQ+ que se enfrenta a los discursos censores, que promueve el cine como una actividad donde la posibilidad expresiva, artística, estética y social sea realmente diversa. Este año hacemos un foco especial en el cine argentino, para visibilizar todo el potencial del presente tanto como el de una historia que nos moviliza y nos enmarca”. Así se auto presenta la 11° edición del encuentro anual: en oposición a tiempos políticamente difíciles. Hasta el 27 de octubre podrán verse en varias sedes las películas, cortos y largometrajes, que integran las diversas secciones de la programación. Hoy a las 20 en Malba Cine se exhibe Vera y el placer de los otros (foto), de Romina Tamburello y Federico Actis. El próximo domingo 27 a las 22 la película de clausura, La orquesta y el silencio, de Diego Fernán, ofrecerá una mirada sobre la figura de Waldo de los Ríos, quien vivó su homosexualidad en secreto. Programación completa en la cuenta de IG @festivalasterisco

El reino animal

El segundo largometraje del francés Thomas Cailley, muy bien recibido durante su lanzamiento en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes, reúne elementos de la ciencia ficción, la fábula y el drama familiar, y transcurre en un mundo en el cual algunos seres humanos comienzan a desarrollar mutaciones que van transformándolos lenta, pero inexorablemente, en nuevas razas de animales. Cailley retoma y reestructura los relatos de hombres lobo, aunque en esta historia también hay hombres pájaro, niños lagartija y otras criaturas de un bestiario fascinante. La estrella Adèle Exarchopoulos interpreta a una oficial de la policía sacudida por la empatía y sus obligaciones como agente de la ley.

TV



Las brujas de Mayfair

Luego de las dos temporadas de Entrevista con el vampiro, la adaptación televisiva de la célebre novela de Anne Rice, le llega ahora el turno a otra de las creaciones de la escritora estadounidense: la trilogía de libros dedicada a los miembros de la familia Mayfair, los habitantes de Nueva Orleans y sus familiares lejanos en Escocia y Gales. La protagonista de la versión audiovisual es Rowan Fielding (Alexandra Daddario), una joven neurocirujana que, bastante en contra de sus costumbres basadas en la aplicación de la ciencia, descubre que es heredera de una familia de brujas. Mientras lucha en vano contra sus nuevos poderes cae en la cuenta de que debe enfrentarse a un ente siniestro que viene persiguiendo a su familia desde hace muchas generaciones. Son ocho episodios que la señal AMC estrenará a un ritmo semanal y que forman parte del recién creado (y así llamado) “Universo Inmortal de Anne Rice”, aunque la promesa de más entregas se avizora en el horizonte.

Domingos a las 22, por AMC.

Ficcionarte

Producida por la entidad DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), esta nueva entrega semanal busca “visibilizar las producciones de directores y directoras argentinas, promoviendo la riqueza y diversidad de la narrativa nacional y ofreciendo al público una mirada original y profunda de la realidad a través de la lente de sus directores”, según consigna la información oficial. El próximo miércoles 23 se exhibirá Entremedio, el largometraje del realizador Martín Gamaler que describe el paso de la infancia a la adolescencia de un chico en medio de conflictos familiares de envergadura, y una semana más tarde será el turno de Baldío, de Inés de Oliveira César.

Miércoles a las 22, por Canal á.