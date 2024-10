El serbio Novak Djokovic superó por 6-2 y 7-6 (7-5) a Rafael Nadal para quedarse con el tercer puesto de la lujosa exhibición denominada Six Kings Slam y aprovechó para despedir a acérrimo rival con un sentido discurso en el que le pidió que no se retire.

"Ha sido un auténtico honor. Hemos vivido muchos partidos durante muchos años, muchas veces. No te retires, quédate un poco más", dijo Djokovic en el centro de la pista ante un Nadal visiblemente emocionado. Dejas un legado increíble. Muchas gracias por todo lo que has dado y que dejas en el mundo del tenis", expresó el serbio, que siempre había dicho que no iba a poder ser realmente amigo de Nadal por la rivalidad existente en las pistas.

"Rafa, no sé por donde empezar. Regreso a nuestro primer partido, en el 2005. Quién nos iba a decir que estaríamos veinte años después con sesenta partidos. Esta rivalidad ha sido increíble, muy intensa", añadió. "Espero que podamos sentarnos en algún lugar, algún día, en la playa y tomar una copa y hablar sobre la vida y otras cosas", concluyó Djokovic.

Un rato después, Nadal devolvió los elogios. "Gracias Novak por todos los momentos que hemos compartido en la pista. Has sido un rival espectacular que me ayudó a superar mis límites durante quince años. Gracias porque sin eso no hubiera sido el jugador que ahora soy", respondió el español, que anunció que la Copa Davis que se disputará en noviembre marcará su último torneo como profesional