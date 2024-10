Los intentos de Central para reponerse de su momento de confusión que atraviesa en Liga Profesional no tuvieron su premio. Malcorra y Campaz volvieron a tener complicidad en su juego de pases pero un mal inicio de encuentro lo privó de la victoria ante Banfield. Y para Lequi será muy difícil encontrarle valor al punto sumado.

Al inicio del partido, Banfield mostró entusiasmo para jugar en campo rival y sorprendió a Central en la primera media hora de juego. El desconcierto de los canayas por la apuesta que hizo el rival lo expuso a mostrar problemas en defensa como hacía tiempo que no se le vía al equipo. El gol de Banfield fue un ejemplo: una pelota que el rival se llevó cómodo por izquierda y la jugada termina con pases cortos por derecha para el ingreso y definición frente a Broun de Garate con remate cruzado.

Banfield se animó a apropiarse del partido y se abocó a consolidar su ventaja con el juego en campo local. Hasta que Malcorra empezó a pedir la pelota y buscó jugar con Campaz. Ellos dos sacaron a Central de la desorientación y calmaron los ánimos de un estadio que después de homenajear a Omar Palma con una ovación y bandera en el minuto diez la barra lanzó bombas de estruendos al campo de juego ante el gol visitante. El diez abrió a la izquierda para Campaz y el colombiano empató con remate que se le metió entre las piernas a Sanguinetti.

El partido que Lequi quiso fue el que Central jugó en el segundo tiempo. Ibarra se impuso en el mediocampo, el equipo recuperó posición ofensiva y se dedicó a buscar el equipo, aunque sin mayor inspiración. Porque las opciones que buscó fueron repetidas: centro para cabezazo de Mallo o Ruben y poco más. Campaz no tuvo la misma influencia, Gómez no aportó nada y Copetti careció de protagonismo.

Así y todo, Banfield no ganó porque Cañete lo tiró por arriba al quedar frente a Broun en una contra y a Ruben no le convalidaron un gol, en gran maniobra, por estar en posición adelantada en tiempo agregado. A Central no le alcanzó con su esfuerzo por ganar y el punto no le resuelve ninguna de sus necesidades. En la pelea por acceder a Copa Sudamericana el equipo de Lequi quedó rezagado a diez puntos de la última plaza en disputa.

1 Central

Broun

Coronel

Mallo

Quintana

Sández

Ibarra

Ortiz

Solari

Malcorra

Campaz

Ruben

DT: Matías Lequi

1 Banfield

Sanguinetti

Di Luciano

Maldonado

Recalde

De Rittis

Cañete

Núñez

Gómez

Garate

Galván

Sepúlveda

DT: Gustavo Munúa

Goles: PT: 26m Garate (B) y 37m Campaz.

Cambios: PT: 2m Iribarren por Di Luciano (B). ST: 7m Gómez por Ortiz (C), 14m Rivero y Bisanz por Galván y Gómez (B), 16m Copetti por Solari (C), 27m Maciel por Garate (B), 42m Duarte por Coronel (C).