El Círculo Médico de Chacabuco firmó un convenio directo con IOMA, prescindiendo así de la intermediación de FEMEBA, que ambas entidades consideran abusiva. Chacabuco se suma a Junín, que firmó anteriormente un convenio similar.

En Azul y Olavarría también prescinden de FEMEBA, pero el acuerdo es con el Consorcio del Centro de la provincia de Buenos Aires (COCEBA), una entidad que reúne a los prestadores municipales de esos municipios, más los de Tapalqué, General Alvear, Daireaux, Lamadrid y Laprida.

El conflicto actual alcanza a veinte municipios, que representan dos de las diez regionales en que FEMEBA y IOMA tienen dividida la provincia. Allí residen más de 150 mil afiliados, cuyas quejas reiteradas motivaron la rescisión.

FEMEBA es, como toda federación, lo que se suele denominar una "entidad de segundo grado" o "segundo orden". La componen los círculos médicos de cada una de las localidades de la provincia de Buenos Aires. Son los círculos los que están conformados por los médicos y profesionales de la salud, no la federación.

La revelación de que FEMEBA retiene indebidamente fondos que en realidad debe transferir, porque corresponden al concepto de honorarios profesionales, fue un punto de inflexión en ambas relaciones, la de FEMEBA con IOMA y la de FEMEBA con sus bases, que comenzaron un proceso de emancipación.

Contrapunto

En recientes declaraciones periodísticas a la radio FM Tres Ciudades 96.3 de la región capital, el presidente del instituto provincial, Homero Giles, contó que “el modelo de vinculación directa con los Círculos es el que mejor funciona. Con FEMEBA esto no se podía hacer".

“Ellos se quedaban con muchísima rentabilidad. Mandaban a los médicos a cobrar a los médicos un plus extra a nuestros afiliados. Era una estafa a nuestros afiliados. A raíz de ello, hicimos un estudio con mi equipo económico y pudimos determinar que solo en cuatro meses FEMEBA los estafó en 3500 millones de pesos”, agregó posteriormente.

Giles contó también que le propuso a las autoridades de la federación realizar una auditoría conjunta para determinar la veracidad de esta afirmación, pero ellos se negaron rotundamente a esa posibilidad.

Como anticipó Buenos Aires/12, la resistencia de FEMEBA a que IOMA se abriera a otras modalidades de contratación, por fuera de la exclusividad a la que estaba sometido desde la década de los años cincuenta del siglo pasado, obedece a que la comparativa expondría los manejos arbitrarios de la federación en detrimento de la calidad de servicio que reciben lo afiliados.

Por eso, a medida que esa posibilidad fue ganando fuerza, el comportamiento de FEMEBA se volvió errático. Primero realizó dos lock outs patronales en menos de un mes. Luego presentó un pedido de audiencia al gobernador, con la expectativa de que la intervención del mandatario hiciera desistir a Giles del cambio de estrategia prestacional.

Pero la decisión de reducir la dependencia de FEMEBA no fue exclusiva de Giles, sino que fue adoptada por unanimidad en el seno de la comisión directiva, donde sus afiliados tienen representación a través de dirigentes sindicales.

Por su parte, a través de un nuevo comunicado, esta última semana FEMEBA negó haber catalogado como “traidores” a aquellos profesionales de la salud pertenecientes a la región sanitaria de Junín que suscribieron el mencionado acuerdo y les recordó que pueden seguir facturando a través de la federación a las otras 120 obras sociales con las que conservan convenios vigentes.

El anuncio contradice el comunicado anterior, según el cual se les suspendía la membresía, hasta tanto no dieran de baja el nuevo convenio que los une a IOMA de manera directa. Se trata de una nueva muestra de debilidad de la entidad que preside Guillermo Cobián, quien se expresó en duros términos en medios locales.

“Respecto a COCEBA, nosotros lo conocemos desde hace mucho tiempo. Sabemos cómo nació. Sabemos que fue una concesión en su momento a algunos intendentes de la región y que después se agrandó. Sabemos también quiénes están en la conducción de COCEBA. Conocemos sus antecedentes penales, las demandas que tienen y demás. No nos parece muy transparente”.

Luego intentó sembrar dudas sobre los nuevos prestadores. “COCEBA, a veces por necesidad política y a veces por necesidad económica, va a estar predispuesto a firmar. Lo que no sabemos es cómo le van a responder los médicos en cada lugar. El COCEBA está en General Lamadrid. Si los médicos de General Lamadrid van a aceptar trabajar para COCEBA o no. Eso es otra historia. COCEBA seguramente está predispuesto y seguramente o muy probablemente vaya a firmar un convenio con IOMA. Después, si eso es efectivo o no, no sabemos".