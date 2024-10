El expresidente Mauricio Macri brindó una charla este lunes en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en la que no solo elogió la gestión y la figura de Javier Milei -aunque con algunos reparos sobre la forma de expresarse del ultraderechista-, sino que también dejó abierta la posibilidad de un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en las elecciones 2025. Eso sí, mientras repartías flores se le escapó que el presidente es "una persona con una psciología especial" y rechazó sus violentas declaraciones, horas después de que Milei diga que quiere clavar el ataud "del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro".

En su paso por Córdoba, el exmandatario fue consultado sobre la posibilidad de un acuerdo con Milei, una discusión que el PRO viene teniendo desde hace tiempo y que mantiene enfrentado a Macri -que suele marcar cierta distancia entre su partido y el del ultraderechista- y Patricia Bullrich, quien insiste desde hace meses con la fusión de ambos espacios.

"¿Puede haber un acuerdo del PRO con La Libertad Avanza?", fue la pregunta que le hizo este lunes el economista Guido Sandleris, quien acompañó a Macri como moderador de la charla. "Eso llegará después... ¿Y puede haber? Sí, puede haber. Lo que le dije a Milei es que, antes de hablar de fusión, hay que conocerse, hay que generar respeto", le contestó Macri, quien valoró el nombramiento de María Tettamanti, nueva secretaria de Energía, como un "primer gesto" por parte del líder de La Libertad Avanza de "pedir colaboración" del PRO.



Según reveló el exmandatario, cuando el PRO y el Círculo Rojo "le pidieron" que retomara la presidencia del partido, aceptó con algunas condiciones: "que ellos se pusieran de acuerdo para hacer la lista del partido, y que dejaran atrás la pelea Bullrich-Larreta, con la consigna de hacer lo correcto. Y lo correcto hoy es apoyar a que a este gobierno le vaya bien. Y que le vaya bien, significa que en el menú pueda reelegir", opinó Macri, quien aseguró que Milei pudo llegar al poder entre otras cosas por una "mala interna (de Juntos por el Cambio) en la que perdimos el ‘para qué' queríamos volver al poder".

"Hoy nos toca acompañar a quien ha tomado la posta de liderar el cambio, que es el presidente Milei. Nos toca hacerlo con generosidad, con altura, con honestidad (...) Para aquellos berretas que hablan de cargos, nosotros nunca fuimos por los cargos", afirmó el expresidente, que dedicó gran parte de su charla a defender la gestión libertaria, que según Macri desactivó una "bomba" que "era mucho peor" que la que él heredó en diciembre de 2015.

"Porque el dúo Cristina y el burro de Kicillof habían hecho un desastre. Pero ya cuando se sumó Massa y Alberto Fernández, fue antológico. La emisión bestial nos puso al borde de la hiperinflación", aseveró, sin críticas a su propia gestión y al endeudamiento y pobreza que generó durante su mandato.

"Era prácticamente imposible", resumió sobre el momento en el que asumió Milei. "Pero esta que hicieron, funcionó. La decisión que tomó ‘Toto’ funcionó. Eso amerita decir que lo que se logró hasta ahora es increíble", señaló Macri, al tiempo que remarcó -contrario a lo que dicen las encuestas- que "la gente está bancando lo que en 2015 no bancó y eso, para mí, sostiene la esperanza bien alta".

En la charla de este lunes, Macri dijo incluso que si el mandato que él tuvo cuando llegó al poder hubiera sido el mismo que le dio la población a Milei, hubiera ido por el mismo lugar. "Hoy hay que cerrar todas las empresas que no funcionan (...) Tenemos que hacer que el sector privado reinvierta, porque lo va a hacer de una manera mucho más sana que el Estado", consideró.

Consultado sobre cuáles son los aspectos del gobierno de Milei que le preocupan, respondió "que hay muchas oportunidades de mejora. Y 10 meses son un montón de tiempo para un gobierno... Que son los 10 meses del mejor momento, cuando más apoyo tenés". "Y lo otro que me preocupa es la euforia", planteó. En ese sentido, dijo que es "importante no caer en la euforia” en relación a Milei.

Respecto a la figura del ultraderechista, rescató su "autenticidad" y que "expresa siempre lo que piensa" aunque destacó que "la gente votó a alguien que tenía una psicología especial".

"Milei no está haciendo algo que no dijo. No vino a decir: ‘Síganme, que no los voy a defraudar’. Dijo lo que iba a hacer. Y es áspero", puntualizó Macri, pasando por alto una de las mentiras más concretas que hizo el líder de La Libertad Avanza en campaña, cuando dijo que iría contra la casta cuando el ajuste lo están pagando principalmente los jubilados y el sector educativo.



"Milei es frontal... a veces es demasiado duro. Los viejos meados creemos en otro tipo de forma, pero estamos en otros tiempos", ironizó sobre la forma de expresarse del ultraderechista.



En su exposición, el expresidente también dedicó palabras de agradecimiento "a todos los dirigentes de PRO, a los diputados nacionales que han hecho una labor increíble sin ser suficientemente reconocidos", en referencia a los legisladores de su espacio que están acompañando las políticas de ajuste del Gobierno. "Los libertarios son un poquito como una tromba. Se han puesto (una causa) al hombro y han posibilitado no solo sostener los vetos que hubieran traído crisis en los mercados seguramente, sino en la Ley Bases", celebró.

Macri se refirió además al apoyo de algunos parlamentarios radicales. "Nuestros primos (por los diputados de la UCR) lo han hecho, algo es algo", observó el exmandatario, quien no dejó pasar la oportunidad de criticar al diputado nacional Oscar Agost Carreño, presidente de PRO en Córdoba. "Lamento mucho que vote sistemáticamente en contra de lo que vota su partido. Es algo que extraño que tenemos que resolver en algún momento. No puede ser presidente de nuestro partido alguien que no comulga con nuestras ideas", sentenció.