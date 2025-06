“La historia no se escribe en la crónica de un noticiero ni en la página de un diario; se escribe en el seno del pueblo, en cada barrio, en cada villa, en cada provincia, en cada lugar de la Patria donde haya un pobre, un necesitado, alguien que necesite la mano del Estado.” Cristina Fernández de Kirchner pronunciaba este discurso el 20 de junio de 2015. Diez años después y sobre la misma fecha, deshonrando prócerxs y banderas los poderes dominantes la condenan ilegalmente al encarcelamiento y la proscripción, como si pudieran borrar de un plumazo la construcción de un país diferente que encarnaron la propia Cristina y Néstor Kirchner.

Contra este escenario de incertidumbre y la batalla de asedio y sometimiento que habilitó la Corte Suprema, día tras día se imponen las movilizaciones populares, los cortes y la vigilia de miles de manifestantes frente a la casa de la lideresa política más importante desde el retorno de la democracia.

“Macri, Magnetto y ahora también Milei le tienen miedo a Cristina por su capacidad de representar. Por eso se apuraron los tres mamarrachos de la Corte a proscribirla, no bien lanzó su candidatura. Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti les hicieron los mandados para que puedan cumplir con su objetivo de repartirse la Argentina. Pero la vamos a defender a ella, a la Patria y a la democracia. Tomando las calles, como sabemos hacerlo, dando las discusiones sin callarnos nada y reconstruyendo la organización popular, que el peronismo volverá a conducir siempre con Cristina al frente”, sostiene la diputada nacional Paula Penacca, de Unión por la Patria (UxP).

La casualidad no es una categoría política e histórica, guiñó CFK en el acto por el Día de la Resistencia Peronista, donde tomó el sayo de Rodolfo Walsh en la masacre de José León Suárez y el fusilado que vive. “Ya lo dijo Cristina: ella es una fusilada que vive. Y en ella vivimos todas las mujeres que mejoramos nuestra condición de vida gracias a su coraje para enfrentarse al poder económico que históricamente nos relegó”, subraya Pennaca, que ayer con sus pares de UxP presentó un proyecto de resolución en repudio a la proscripción política de la expresidenta y ratificando la inocencia.

“Con sus políticas económicas y con sus políticas públicas nosotras crecimos en derechos, y los representantes de ese poder tuvieron que limitar sus privilegios. El correlato fue el empoderamiento y el aumento de la participación política del pueblo en su conjunto”, celebra. “Las mujeres, como parte de ese pueblo, asumimos el protagonismo que siempre nos negaron paradas en la historia de lucha del movimiento feminista, pero alcanzando muchísimas conquistas por el acompañamiento de la voluntad política de Cristina.”

Hoy, después de haberla estigmatizado, después de haberla intentado matar, la proscriben, y la reacción tiene que estar a la altura de su entrega constante, demanda la legisladora. "Para eso hay un único camino: más compromiso, más militancia y más organización. Empezando por transformarnos a nosotras y nosotros mismos, estar dispuestxs a rediscutir nuestro propio statu quo, y enfrentando a la mafia económica mediática y judicial que hoy nos niega a las ciudadanas y ciudadanos ejercer libremente nuestro derecho a elegir quién nos represente.” Esa práctica política y esa forma de organización, “la hemos ejercitado las mujeres y disidencias del campo nacional y popular, y sabemos cómo hacerlo. Tenemos que estar más cerca y más dispuestas frente a las necesidades de los sectores agredidos por el gobierno de Milei. También más comprometidxs en proponer alternativas que nos permitan volver a representarlos”.

Una semana de movilizaciones multitudinarias frente a la casa de la expresidenta /Foto: Sebastián Freire





Volver a empezar

“Lo que hizo la Corte es una locura, es una maniobra destinada a romper la democracia. Se trata de un fallo eminentemente político, no jurídico. A Cristina le imputan el delito con el argumento de que no podía no saber qué sucedía con los funcionarios de menor rango, pero a Mauricio Macri en la causa del espionaje a los familiares del Ara San Juan lo absuelven diciendo que no tenía por qué saber lo que hacían sus funcionarios de la SIDE, lo que demuestra una doble vara escandalosa”, expresa la diputada Cecilia Moreau, otra de las firmantes de la resolución del bloque de UxP.

“La verdadera intención que hay detrás del fallo es eliminarla del escenario político, poniéndole un cepo a la voluntad popular. Fue evidente: Cristina dice que va a jugar en la tercera sección electoral, y sale esta sentencia”, señala Moreau. “Hoy es contra ella, pero mañana puede ser contra cualquier otro dirigente que le moleste al poder real. Cualquiera que sueñe y pelee por una Argentina con inclusión, con desarrollo comunitario, con justicia social, con redistribución del ingreso, con igualdad de oportunidades, con ampliación de derechos. Más allá de la desazón de la militancia y de muchxs de nosotrxs ante este cepo al voto popular, el sentimiento que nos atraviesa es el de lealtad con Cristina y la convicción de que, más temprano que tarde, el pueblo siempre vence.”

"El peronismo unido en defensa de Cristina", postea en su cuenta de X la intendenta de Moreno y dirigenta social, Mariel Fernández. Es consigna y llamamiento, explica, “porque lo que está pasando con Cristina es gravísimo. Hay que entender que nos perjudica gravemente a todxs. Están condenando a nuestra máxima referente y eso no es bueno para la democracia, para el país y no es bueno para el peronismo."

Fernández apela hace tiempo a la organización militante desde los territorios. “Nos vamos a organizar, vamos a pelear, a defender a Cristina. Vamos a seguir con el plan de trabajo del Partido Justicialista, de un reordenamiento federal del partido, y vamos a seguir organizándonos con ella, en otro marco, pero con los mismos objetivos”, subraya. Y enfatiza, como lo viene haciendo en cada entrevista, que “a estos tipos no les regalo una lágrima. No les tengo miedo”, en referencia al pool de condenadores de CFK. “Todxs somos responsables, lxs que nos identificamos con el campo nacional y popular; todxs tenemos tarea y eso se va construyendo desde abajo: el fuego prende de abajo y eso está pasando.”

El castigo patriarcal

Mónica Macha explica a quien la escuche que “le tienen miedo a Cristina y por eso la metieron presa”. Advierte que habrá que defenderla todos los días, en todos los ámbitos. En unidad y lucha común, sí, ¿pero cómo? “La clave de cómo seguir es la militancia. La militancia política, el activismo sectorial, la participación política, los lazos sociales, la micropolítica en cada comunidad y el espacio social que habitamos. Necesitamos construir redes y comunidades, necesitamos representar intereses, identidades, formas de vida digna”, precisa.

"Y vamos a seguir porque sabemos que somos eslabones de una larga cadena de luchas sociales", agrega. “Quienes nos reconocemos eslabones de esa cadena de militancia no podemos ser vencidas. Es inevitable e irreversible. El tiempo y la lucha son más grandes que nosotras.”

Macha, como planteó esta semana Dora Barrancos, sostiene que en el caso de CFK “se articula a su persecución política un claro escarmiento de género. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero pobres de aquellos varones que le tienen miedo, y que son un mero brazo operativo de los poderes económicos, que los usan y los descartan a su antojo. A Cristina la castigan por su coraje, por su sensibilidad y su inteligencia. Cristina es el coraje de la patria”.

La primera salida de Cristina al balcón para saludar a la militancia /Foto: Sebastián Freire





Por estas horas, referentas sociales y políticas del campo popular discuten estrategias transfeministas que amplíen tejidos y multipliquen las acciones para revalidar la conducción de Cristina. Una de ellas, la diputada nacional y trabajadora de la economía popular, Natalia Zaracho, anuncia que “no vamos a mirar para otro lado mientras entregan la patria. Vamos a estar donde siempre estuvimos, con el pueblo en la calle. Aunque intenten disciplinarnos y quieran quebrar la organización popular, no lo van a lograr. En un país donde hay persecución política y detenciones ilegales, no hay democracia posible. Lo vimos el sábado con Juan Grabois también. No podemos normalizarlo.”

Zaracho considera que a partir del golpe judicial, "están llevando al pueblo a una empatía peligrosa, donde ya no importa el otro, donde cada vez menos gente cree en el voto y en la democracia”. Pero afirma que la bronca crece en las calles y el Gobierno tiene miedo. “Sabemos que atravesamos una etapa muy dura, pero no es tiempo de paralizarse. Es momento de militar, de organizarse. Tenemos que fortalecernos para volver a representar con convicción y coraje, y hacer que los hambreadores de este gobierno paguen por lo que están haciendo al pueblo argentino. Vamos a estar donde siempre estuvimos: con el pueblo, en la calle. Aunque intenten disciplinarnos, no lo van a lograr.”

Su contemporánea, María Eugenia Duré, asume la generación “que creyó en la política a partir de Néstor y Cristina”. Senadora nacional de Tierra del Fuego por el Partido Justicialista, es una de las “hijas” en quienes confía Cristina para el recambio político y cultural desde las juventudes. Cuando horas antes del fallo se abrazaron en la sede del PJ nacional, Duré le dijo que “no vamos a dejar que esta mafia judicial, los medios de comunicación y los operadores políticos de siempre, saquen del juego a la principal líder política de la Argentina”.

“Cristina es la principal opositora a este gobierno cruel e inhumano y al poder real. Proscribirla es robarle la libertad de elegir a los argentinos y argentinas”, destaca Duré. “El poder real de este país no se banca que una mujer peronista con coraje y convicción haya entregado su vida a la causa más noble, trabajar para devolverles la dignidad a millones de argentinxs. No le perdonan haberse ganado el amor de un pueblo a costa de enfrentarse a los hombres que históricamente hicieron y deshicieron a su antojo. Y tampoco le perdonan que sea hija de un colectivero y de una dirigenta sindical la que viene a ordenar la patria y ponerles un freno. Estos tipos no aceptan órdenes de nadie, menos de una mujer.”

Disciplina, amedrentamiento, persecuciones, represión, encierro, los rostros de la crueldad que esta semana coagularon en un fallo apelable en tribunales internacionales. Conmociones de las que la dirigencia política tendrá que hacerse cargo. “Buscan disciplinarnos, sobre todo a las mujeres”, afirma la senadora.

“Desde el primer momento, Javier Milei dijo que las mujeres éramos sus enemigas, y se refería explícitamente a Cristina. Por eso buscaron meterla presa o verla muerta, y nos están queriendo decir a todas las compañeras que nos quedemos calladitas. Nos quieren disciplinadas y no lo van a lograr. Las mujeres y diversidades estamos, pensamos, luchamos, opinamos y legislamos. Somos el actor político más relevante de los últimos años”, concluye. “Que sepan estos indignos que cada vez que la insultan a Cristina, la difaman y la hostigan, lo sentimos en lo más profundo de nuestro ser y eso, lejos de disciplinarnos, nos anima y nos obliga a estar cada día más juntas, organizadas y empoderadas. Por Cristina y por todas, no bajaremos los brazos.”