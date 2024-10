La Administración Nacional de la Seguridad Social derogó la Resolución N° 479/2014, que había establecido el Registro de Abogados y Gestores Administrativos habilitados para representar a los beneficiarios ante el organismo. Según el Gobierno, se trata de una simplificación de trámites. En cambio, abogados previsionalistas advierten que la medida elimina una forma de dar certeza sobre a quién se contrata para iniciar un litigio.

La eliminación del registro se adoptó este lunes a través de la Resolución 982/2024. "Responde a la necesidad de eliminar barreras burocráticas y simplificar los trámites administrativos en el marco del proceso de desregulación del Estado", dice Casa Rosada. Abogados previsionalistas tildan la medida de "tribunera".

De acuerdo a la citada Resolución, el registro que ahora se elimina afectaba la libre elección de los representantes legales de los beneficiarios, "limitando innecesariamente la actividad profesional de quienes cumplen con los requisitos de la Ley N° 17.040". Hasta ahora, no era necesario contar con un representante legal para realizar trámites ante Anses. Pero si se contaba con un abogado, dicho profesional debía estar inscripto en el Registro. La idea era evitar que abogados truchos se aprovechen de alguien necesitado de resolver una cuestión previsional ante la Anses.

Ahora, la nueva normativa permite a diversas personas, como abogados y familiares, representar a los ciudadanos ante Anses sin la necesidad de inscribirse en un registro específico. La derogación también busca alinear las normativas de Anses con el Código Civil y Comercial de la Nación, que regula los mandatos y representaciones entre privados sin exigir requisitos burocráticos adicionales, dice el Ejecutivo. A partir de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, Anses implementará las adecuaciones normativas correspondientes, con la intención de lograr una administración más ágil y eficiente para los ciudadanos.

Advertencias

"No sabemos qué es lo que quisieron hacer. Derogaron la existencia de un registro que pedía Anses para que los apoderados pudiéramos inscribirnos ahí para representar a la gente en trámites. Ahora bien, los trámites en Anses la gente los puede hacer de forma gratuita por su cuenta o contratando a un profesional. El registro se hizo para que los que se suscribieran fueran abogados y no chantas. Me parece que esto es más para las cámaras. Habilita a no abogados a representar a las personas", dice la abogada previsionalista Barbara Yargodosky. "El registro era una formalidad, cualquier abogado podía ingresar con la presentación de la matrícula. Ahora la representación puede recaer en cualquier persona, no solamente abogados".

En tanto, Fedrerico Bobrovsky, abogado previsionalista, considera que "con el argumento de que sacando las regulaciones somos más libres, en realidad en muchas casos las personas pueden quedar más indefensas, porque realizar trámites complejos ante la Anses, como por ejemplo reclamar porque un empleador no realizó los aportes correspondientes, conviene llevarlos adelante con un profesional".

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, impulsor de la medida, expresó su postura en redes sociales: “Seguimos eliminando cotos de caza que solo perjudican a la ciudadanía. Cada trámite es una cabina de peaje a favor de la casta que a la postre pagamos todos”.