El senador Carlos Linares presentó un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei por "mal desempeño de sus funciones" debido a sus violentas declaraciones sobre la expresidente Cristina Kirchner. A través de un proyecto de resolución presentado ante la Cámara de Diputados -reciento en el que se reciben las propuestas de jucio político-, Linares pide que se abra el procedimiento para avanzar con el enjuiciamiento de Milei, quien ni se sonrojó afirmar que le gustaría "meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo" con la ex mandataria "adentro".

Sin embargo, la iniciativa de Linares no llegará -por ahora- a su cauce ya que la Comisión de Juicio Político, que debe tratar ese pedido, no quedó conformada aún debido a una interna en el oficialismo, con lo que está pendiente la elección de su presidente. Ese organismo parlamentario se reunió por única vez el pasado 10 de abril, y allí se eligió a la libertaria Marcela Pagano, pero esa designación nunca quedó ratificada por una interna en el oficialismo, por lo que La Libertad Avanza (LLA) tiene que definir si mantiene o no la presidencia para esa legisladora.

En el proyecto de resolución, Linares señaló que Milei incurrió "en un acto grave para el rol que ocupa en una Nación Republicana como la Argentina, donde el sistema democrático plantea pautas que no deben sobrepasarse, sobre todo por parte de la máxima figura del Gobierno".

Otra iniciativa en Diputados

La iniciativa de Linares se suma a otro proyecto que llegó a la mesa de entradas de la Cámara Baja. Se trata del proyecto de Carolina Gaillard -junto a la firma de otros legisladores- quienes promueven una declaración con el fin de "repudiar las violentas declaraciones" del presidente Javier Milei, sobre Cristina Kirchner en las que manifestó su deseo de "meter el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro".

Gaillard afirmó que esas expresiones son "un acto de desesperación porque los números no cierran y la economía se desbarranca", al mismo tiempo que "desvía la atención buscando un chivo expiatorio" .

"Milei se tiene que hacer cargo del desastre que está haciendo y dejar de buscar responsables. Él es el culpable de la masacre social que está llevando adelante y ya no puede entretener más a una sociedad que está agonizando por sus políticas de miseria y hambre", indicó.