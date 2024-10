En el kilómetro cero de la campaña por la presidencia del Partido Justicialista, los apoderados de Cristina Kirchner presentaron ante la Junta Electoral partidaria un reclamo formal contra la lista “Federales” de Ricardo Quintela, a la que le detectaron varias irregularidades. Los militantes de CFK remarcaron que faltaban datos básicos de los candidatos de la nómina, como el DNI, y también registraron algunas firmas posiblemente duplicadas y eventuales avales falsificados. Una serie de desprolijidades que dejaron al descubierto, al menos, el apuro y las falencias detrás del armado del riojano (la lista se había presentado el sábado cerca de la medianoche, sobre el filo del plazo legal). La respuesta del PJ, en principio, fue darle al gobernador un deadline de “dos horas” para resolver el inconveniente a priori burocrático, que puede convertirse en uno más bien político en caso que la interna, por ese motivo, se termine cayendo. Cerca de Quintela dijeron a Página/12 que el papelerío se resolvió en tiempo y forma, aunque las especulaciones en torno a la posibilidad de que haya unidad –sobre todo a partir del “costo” económico de la elección, que deberá solventar el Gobierno– están a la orden del día.

La impugnación

La presentación del escrito de la lista de CFK ante la junta electoral del PJ llevó las firmas de Teresa García, Anabel Fernández Sagasti y Gustavo Arrieta (exadministrador de Vialidad Nacional), y sostenía que la nómina del riojano “contiene candidatos sin identificación de DNI” y “faltantes que imposibilitan realizar la verificación de la misma”. Pero la palabra clave de la presentación del espacio cristinista fue “impugnación”, porque abría la puerta a la suspensión de la interna. La Junta Electoral del partido le dió dos horas a Quintela para enmendar los errores, que fueron corregidos. Pero fue un primer aviso concreto sobre la posibilidad de que los comicios finalmente se suspendan, algo que no se puede descartar hasta el 17 de noviembre.

Entre otras irregularidades registradas por los equipos de CFK en la lista opositora aparecen algunas firmas de afiliados de los partidos bonaerenses de General Pueyrredón y General Guido, que "firman todos muy parecido", como si las firmas fuesen duplicadas, algo que también detectaron en Formosa. Quintela también habría presentado, aparentemente, avales a su candidatura de dirigentes de La Cámpora, muy cercanos a CFK, lo que también resultó llamativo para sus militantes. La junta electoral del PJ aún no se pronunció al respecto.

Un llamado a la unidad

En medio de ese debate, el jefe de bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, aseguró este lunes que va "a trabajar para que Axel Kicillof la apoye a Cristina como presidenta del Partido Justicialista (PJ)", en el marco de la interna que lleva también al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintella, como competidor.

"Voy a trabajar para que Axel Kicillof la apoye a Cristina como presidenta del PJ. Podré tener éxito o no", sostuvo el vicepresidente tercero de la lista de Cristina Kirchner en declaraciones con Splendid - 990, y agregó: "Estamos definiendo las autoridades y las y los peronistas estamos pensando en los mejores para conducir el partido".

Asimismo, Martínez pidió desdramatizar la competencia interna, y aunque aseguró que prefiere los escenarios de unidad, celebró la elección.

"Se cerraron las listas. La propuesta es muy clara. Ahora está la de Cristina Kirchner, la que acompaño y la que voy a militar, y la de (Ricardo) Quintela, que él sabe lo que respeto su tarea militante, y en ese tiempo lo que tenemos que tratar es de hablarle a los afiliados para decirles qué proponemos. Para hablar a favor de Cristina no tengo y no voy a hablar en contra de Quintela", desarrolló.

En la misma línea, destacó: "Veo la propuesta de Cristina y veo un intento de articulación con los bloques, con el movimiento obrero organizado, una fuerte participación de las provincia argentinas, la articulación con los municipios".

"Lo que tenemos que hacer es organizar de la mejor manera posible a la fuerza política propia y Cristina tiene un rol fundamental y tiene en su cabeza cómo hacerlo", insistió.

El titular del bloque de UxP en Diputados también rechazó los polémicos dichos del mandatario contra la ex vicepresidenta. "Lo que dijo Milei es una barbaridad absoluta, que demuestra que está ubicando en la línea histórica de los que hicieron la revolución fusiladora en el 55, los fusilamientos en José León Suarez, de lo que hizo Onganía en el 66, lo que hizo la dictadura genocida en el 76", definió.

Quintela resiste

En el ínterin, Quintela dijo de todos modos tener “fe” de poder competir de igual a igual con CFK. “No creo que está todo dicho, porque los compañeros que integran nuestra lista son militantes, intendentes, diputados provinciales, que hace 45 días que estaban buscando avales”, sostuvo su armado. “Nosotros tenemos fe, por supuesto, nunca competimos para perder. El resultado puede ser un triunfo o una derrota, estamos decididos. La diferencia nuestra es conceptual y de metodología. Queremos que el partido convoque a los compañeros para ser protagonistas”, agregó.



Para el riojano, “la responsabilidad de que se haga la elección interna es de la junta electoral del PJ". "Nosotros venimos trabajando hace meses y no podríamos abrirnos porque quedamos mal con los compañeros y la sociedad, entonces decidimos mantenernos. Queremos competir sin agresiones ni insultos”, dijo.

Luego habló de su relación con CFK. “No pudimos reunirnos con Cristina, no hubo un desaire mío. Creo que la sociedad castigó un sistema político, que no supo estar a la altura de las circunstancias”, dijo. Más tarde repudió los dichos de Javier Milei sobre el cajón y la muerte del kirchnerismo. “Es suficiente para iniciarle un juicio político” al Presidente, opinó.

Uno de los vicepresidentes de su armado, Adolfo Rodríguez Sáa, fue una de las voces que durante el lunes salieron a apoyarlo --y también a criticar a Cristina--. "Cristina Kirchner no lo lidera", dijo, porque "genera los conflictos para liderarlos ella".

"Las listas que hay no son iguales: hay una federal, con las provincias, y otra porteña. El kirchnerismo va a fracasar y hacen como que no se dan cuenta", remarcó Rodríguez Saá. Por otra parte, añadió que "en los años del kirchnerismo" no se resolvieron "ninguno de los problemas de Argentina" y que, por ese motivo, el gobernador de La Rioja, "con sus ideales y su plan de gobierno", es una opción "seria" para volver a poner al peronismo "en discusión".