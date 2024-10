Estudiantes autoconvocadxs mantienen la toma en la Universidad Nacional de Salta. Además, un paro del personal administrativo que se inició el lunes seguirá con la medida hasta este martes. Los docentes también llevan a cabo una huelga que se extenderá por toda esta semana hasta el sábado.

Hubo expresiones de repudio a la cena que compartió el gobernador Gustavo Sáenz con el presidente Javier Milei en Olivos para celebrar el veto a la ley de financiamiento universitario.

"La toma sigue hasta el jueves, ese día se va a hacer una asamblea interclaustro para poder decidir cómo va a seguir el plan de lucha. Hasta ahora lo que se va decidiendo son clases abiertas. Mañana va a haber una propuesta de que las clases abiertas se trasladen a la plaza 9 de Julio, de 10 a 18, varias cátedras se adhirieron. Seguimos con esas actividades de clases públicas y con el rectorado tomado", contó Lucero Carrizo, estudiante autoconvocada y vocera de la toma.

La toma persiste desde la confirmación del veto a la ley de financiamiento universitario en la Cámara de Diputados de la Nación y está siendo sostenida por estudiantes de las distintas facultades que se autoconvocaron. Sin embargo, "no hay ningún centro de estudiantes que participe en general", señaló Carrizo, quien consideró que se está buscando "la desmovilización de los estudiantes".

"Algunas de las compañeras fuimos al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Jujuy, y se hizo una asamblea de estudiantes nacional, y ahí nos dimos con que ningún centro de estudiantes estaba tomando la iniciativa ni para tomar las facultades o rectorados ni para llamar a asambleas, eso se ve mucho también acá en Salta", sostuvo. Destacó que la gran mayoría de las tomas en facultades y rectorados fueron realizadas "por estudiantes autoconvocados e independientes, es como un síntoma, parece que se está viendo en todo el país", recalcó Carrizo.

La estudiante también señaló que aunque las instalaciones del rectorado están tomadas, es "una toma simbólica" porque las computadoras se trasladaron a la biblioteca y el personal sigue trabajando allí.

Salarios de pobreza e indigencia

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa), Diego Maita, dijo a Salta/12 que el paro docente se extenderá hasta el sábado. Detalló que vienen con un acatamiento alto pero la mayoría elige el paro sin prestación de labores. "Estamos insistiendo que no sea sólo dejar de prestar la labor, sino darle un contenido político por eso proponemos clases públicas pero no las hacen todos", explicó.

"Como sindicato, la asamblea se expresó en apoyo a la toma. Estamos a disposición. No somos parte de la toma porque es eminentemente estudiantil pero hay diálogo. Si nos piden, contribuimos. La toma decidió para mañana clases públicas en el centro", sostuvo.

La situación de los y las docentes sigue a la vez "sin novedades significativas". Maita recordó que antes del veto, el gobierno nacional había informado un aumento de un 6% para octubre, que incluso ya había anunciado unilateralmente en septiembre.

Sin embargo, advirtió que en caso de darse ese incremento, quedará "empatado" con la devaluación salarial que equivale a "más de 60 puntos". En ese contexto, Maita indicó que "el 85% de los cargos está bajo la línea de pobreza y el 55% bajo la línea de indigencia", en la UNSa.

Este martes habrá una asamblea docente. Maita destacó que el fin de semana habrá un plenario de la CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios) y la CONADU Histórica (Federación Nacional que nuclea a Asociaciones de Docentes, Investigadores, Creadores y Artistas de las Universidades Nacionales), que vienen divididas desde el gobierno de Fernando de la Rúa pero ante el contexto actual, van a reunirse. "Son tiempos de buscar mayores unidades", consideró.

Maita es historiador, desde su punto de vista, este primer año del gobierno de Milei ha sido "super difícil" y se va a recordar como uno de los de mayor lucha también. "Desde 1997, no recuerdo un año tan duro como este, solamente el 2001, la diferencia es que estábamos cerrando un ciclo de neoliberalismo".

Repudio y vergüenza

Mientras estudiantes y trabajadores en Salta sostienen medidas de fuerza contra el desfinancimiento a la Universidad nacional, pública, gratuita y laica, el gobernador Sáenz asistió a la invitación de Javier Milei a una cena en la quinta de Olivos junto a otros gobernadores que apoyaron el veto a la ley de financiamiento universitario.

Los otros invitados fueron los gobernadores "peronistas" Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca, y Hugo Passalacqua, de Misiones. Según trascendió, Milei busca apoyo para el Presupuesto 2025 y para bloquear posibles modificaciones a la ley de DNU que impulsa la oposición.

"Es una vergüenza, la verdad, y no me sorprende, cuando SAETA (la empresa de transporte público de pasajeros de Salta) nos dejó sin boletos a principios de año y encima nos recortaron de 100 a 70 y a los terciarios, a 50, el gobernador fue el primero en darle la espalda a los estudiantes", manifestó Carrizo, sobre el rol de Sáenz.

"Yo creo que Gustavo Sáenz responde en sus acciones a un pragmatismo muy fuerte y que se va acomodando a la situación, pero por ahí pivotea peligrosamente en ciertos lugares, ¿no? Sus legisladores se comprometieron a votar contra el veto a favor de la ley y, sin embargo, (la diputada nacional por Salta) Yolanda Vega faltó (a la votación) por un acuerdo con el gobernador y hoy recibe su recompensa", opinó Maita.

El dirigente gremial señaló que Sáenz "va a tener que hacerse cargo del lugar que tiene, no digo tanto de la cogestión, pero sí de que está siendo un aliado que le brinda ese apoyo que necesita el Presidente. Tiene que hacerse cargo de que hoy, por más que diga lo que diga, por más que se pare en 'yo defiendo los intereses de Salta', apuesta mucho a ese provincialismo por arriba de las ideologías, él está siendo funcional hoy a esta destrucción del país que se expresa en el gobierno de Milei".

Maita dijo que la Universidad, el Consejo Superior, repudiaron "no solamente a quienes votaron en contra (del financiamiento universitario), sino "también a la diputada Vega, porque uno sabe cómo funciona la política y también deberíamos haber repudiado al gobernador", afirmó.

"Con la ley bases, con los vetos, la historia también lo va a juzgar en ese sentido", añadió además respecto al rol del gobernador.

Lejos de una contradicción en Sáenz, Maita analiza este encuentro con Milei como la forma en la que "siempre se movió". "No nos olvidemos que fue candidato a vicepresidente de Massa (2015), después cuando fue intendente estuvo muy cercano a (Mauricio) Macri que le ganó a Massa, después quiso coquetear con Massa cuando fue candidato a presidente (2023), después se volcó a Milei. No me parece que vaya y venga sin manija, me parece que es parte de una estrategia muy clara y que al fin y al cabo nos muestra cómo es, un aliado político del Presidente".