Pierina Nochetti es defensora de los Derechos Humanos (sus hijes son nietes de desaparecidos). Es también “HDP”, hija de peronistas, y sufre persecución laboral desde mucho antes de la pintada ocurrida luego de la Marcha del Orgullo de la ciudad balnearia en el año 2022: Recorte de horas de ESI, de horas de taller, negación a la categorización, entre otros infortunios. En esta entrevista, la artista recorre los hechos que la llevaron a la situación actual.

El miércoles 30 de octubre es la fecha en la que se llevará a cabo el juicio contra la docente lesbiana de Necochea acusada por la Municipalidad de pintar una pared con la inscripción “¿Dónde está Tehuel?”. En esa pared del anfiteatro de la ciudad se encontraban muchísimas intervenciones y rayaduras pero solo la que exige por la desaparición del joven trans es por la que Pierina está siendo perseguida. Desde 2022 Pierina está imputada por este hecho artístico, violando el derecho al reclamo y la protesta. Por negarse a tapar el mural y escribir lo que la justicia llama “una frase progresista” en cambio, enfrenta hasta 4 años de cárcel. Este juicio, pospuesto numerosas veces, verá su resolución a través del juez Ernesto Juliano y el Fiscal José Luis Cippoletti.

¿Cómo te preparás para el juicio?

-Estos días anduve bastante ansiosa, re-cansada. Pensé que no me iban a dar el brazo a torcer y no me iban a dar la absolución, pero no que la iban a ser tan larga. Y como que lo más loco de todo esto que me pasó es que me hace dudar de mí.

¿En qué sentido?

-En el sentido de si estoy exagerando, si me estoy volviendo loca, si me encapriché y en eso se me va a ir todo: en llevar la verdad como una bandera. Y hay otros días que lloraría dos días, tres días.

Este caso refleja que la solidaridad entre personas de la comunidad y LGTB específicamente puede ser perseguida.

-La comunidad va a ser perseguida siempre que no encajamos y muchos de nosotros no tenemos ni ganas de pensar en nada de eso. Como un pinkwashing. Y que cada cosa que el poder haga hacia las personas que no somos de la hegemonía va a ser para separar el grupo, “divide y reinarás”. Yo venía haciendo caso omiso a las diferentes cuestiones de persecución o de discriminación que había en mi trabajo. Me recortan las horas de ESI cuando entró este nuevo gobierno. Y “no digas que sos lesbiana”. A los meses nos sacan esas horas de ESI a mí y a un grupo de personas. Después categorizan a todas las personas de mi trabajo, son 21 personas en un grupo que se llama Barrio Cultura. Y de esas 21 personas, solamente a mí me ponen en categoría 1. Me dicen que era porque no tenía secundario. Después me entero que otras personas que estaban en categoría 6 tampoco tienen secundario. Empiezo a hacer el reclamo y se pierde el expediente. Empiezo otra vez a hacer el reclamo, se vuelve a perder el expediente. Se pierde el expediente tres veces.

¿Y cuando dicen que te recortan, también te recortan la plata de esas horas?

-Sí, es un recorte, claro. Entonces, si el trabajo es por horas, me quitaron horas.

Este 30 de octubre, entonces, empieza el juicio finalmente.

-Por un mural que pregunta dónde está Tehuel, reclamando por un compañero trans desaparecido en democracia.

Y creo que lo que llama la atención es que eso no es solo una inscripción. Está hecho por una artista.

-Yo pienso que fue un hecho artístico, por eso no pensé que me iban a denunciar. O sea... Hay hechos y hechos, ¿no? Como eso, el lugar está todo rayado. Con otro tipo de inscripciones. Ahora sí empezaron a poner algunas cosas más políticas, pero hasta el momento era, no sé, un chabón con un chumbo, mucho hip hop, más esa movida, inscripciones y dibujos.

¿Cómo empezó esta locura?

-Empezó después de la Marcha del Orgullo, justo un mes antes de que se cumpla el año de la desaparición de Tehuel, febrero de 2021. Participó de la organización de la Marcha del Orgullo de Necochea hace bastante. Se hizo una asamblea de balance después de la Marcha y fuimos de ahí un par de personas al anfiteatro, hacemos la asamblea y después sale esa pintada y nos vamos. Se ve que alguien fotografía eso y la sube a un diario digital, en donde decía “Personas están pintando en el anfiteatro”. Pasan los días y me llaman de mi trabajo. Yo voy pensando que me iban a categorizar. Esta locura empieza antes, pero se desenlaza acá. Me llaman en un pasillo, raro, como en una mesa de entrada donde ya trabajaba una trava y cuando entra este gobierno la sacan. Me dicen “te tenemos que mostrar esto”, me muestran un expediente, “lo tenés que firmar”. Lo firmo y me dicen “pero vos estabas en esta pintada, esta sos vos”. Digo, “estoy mirando una pintada que se hizo”, “Sí, pero no pidieron permiso”. Me suspenden 10 días y me sacan el sueldo de esos 10 días. Un sueldo en ese momento de 55 lucas. Yo tengo un sueldo muy bajo porque es categoría 1. Y me informan en los días siguientes y la causa se archiva. Yo ya me quedo más tranquila ahí.





¿Qué decía la causa?

-La causa decía “Sol Castrillón contra Pierina Nochetti por daño agravado al patrimonio”. Porque es como que yo violo el convenio colectivo de trabajo porque debería velar por los bienes de la municipalidad. En agosto, septiembre, me mandan una citación de que me imputan daño agravado al patrimonio y que tenía una audiencia en seis meses. En el medio se hace una denuncia de discriminación al INADI, empiezo a ver quién me puede ayudar, ya cuando estoy imputada. Es un absurdo, también un poco negador de parte mía, en el sentido este de que me iban recortando las horas, no me categorizan, me pierden el expediente tres veces, me pierden el título secundario, tengo que volver a llevar todo.

¿Y luego qué ocurrió?

-Al toque que me hace la nota Euge Murillo, en septiembre, fue la primera audiencia, que iba a ser cara a cara con el fiscal y me ofrece un juicio abreviado en donde yo me hago cargo a título personal de un hecho colectivo. Me preguntan quiénes eran las personas que estaban ahí conmigo y me ofrecen un paredón para que lo pinte con una “leyenda progresista”, decían. Le dije que no: ¿por qué tengo que mentir yo de una cosa que es colectiva? No tiene nada que ver que yo vaya y diga “sí, lo hice yo, sáquenme los cargos, nos vimos”.

¿Qué es eso de la leyenda progresista? ¿Qué sería?

-No lo sé, preguntale vos eso. Yo tenía que ir a pintar delante de todo el pueblo. Re ejemplificador, ¿viste? Que me vea todo el pueblo como yo tapo el mural que pregunta por Tehuel, haciéndome cargo. Y, mintiendo, porque no lo hice yo sola ¿cómo me voy a hacer cargo de que yo hice sola esto e ir a pintar? Y aparte para mí era hacerlo desaparecer dos veces, de vuelta. Y tengo que ir, blanquearlo, sacar eso, porque “la gente no quiere ver eso”.

¿Y por qué dijo que la gente no quiere ver eso?

-Esas personas no andan caminando por el pueblo como ando yo. Esas personas no entienden que eso era el patio de atrás de mi casa, que queda a 12 cuadras de mi casa, que yo agarro el perro, voy caminando por la avenida, voy ahí, lo suelto, camina el perro, estamos con mis hijes, subimos las escaleras, bajamos las escaleras. No puedo andar en las inmediaciones. “Estás castigada de usar el espacio público”. Si lo querían pintar, píntelo usted con esa plata. Y no todo un aparato municipal en contra de una sola persona.

Entre las figuras destacadas que piden por su absolución, se encuentran la cantante Paula Maffía, la comunicadora e influencer Gabriela Ivy y el músico León Gieco quien envió una carta al intendente de la ciudad, Arturo Rojas, para pedir que interceda por la acusada. Desde la campaña de absolución por Pierina Nochetti convocan el 30 de octubre al Tribunal penal y criminal nro. 1 de Necochea, 87 y 6, desde las 10 hrs., para acompañar con una jornada artística.