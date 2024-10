Ricardo Lunari inició la semana de entrenamientos en Newell’s con la certeza que no tendrá disponible a Ever Banega para recibir el sábado a Sarmiento. La ausencia del diez en el equipo se extiende y esto le abre las puertas a la continuidad entre los titulares a Matko Miljevic pero en ataque el entrenador no insistirá más con la apuesta por dos delanteros de área y prescidirá de uno de ellos para sumar un volante o bien a un delantero por afuera.

Si bien Banega superó una lesión muscular y la semana pasada se sumó a las prácticas junto a sus compañeros, el diez presentó el fin de semana un cuadro gripal que le impidió entrenar y lo tendrá dos días más marginado de los ejercicios por algunos problemas respiratorios derivados de la evolución de la enfermedad que presentó en las últimas horas. Banega quedó descartado para el compromiso del sábado a las 17.15 en el Coloso del Parque.

Por lo cual, Rodrigo Fernández Cedrés será el único de los lesionados que podrá volver al equipo el próximo fin de semana. El uruguayo ingresará por Pablo Altamirano. Pero Lunari hará más cambios y evalúa en agregar un volante o bien un delantero por afuera, con Francisco Gonzáles y Lucas Besozzi como opciones. Es que el técnico rojinegro decidió no mantener en el ataque a Juan Ramírez con Juan Manuel García. El doble nueve no tuvo buen funcionamiento en el rendimiento del equipo, los delanteros nunca se asociaron en el juego y uno de ellos perderá el puesto.

Ramírez está más cerca que García de ir al banco de suplentes, dado que el uruguayo sigue en muy bajo nivel y en ningún momento con sus actuaciones a lo largo del año justificó la inversión de cuatro millones de dólares que hizo el club para su contratación.

El plantel leproso ayer realizó un entrenamiento físico menor dado que el viaje a Mendoza el fin de semana pasado lo hizo en micro, tanto a la ida como a la vuelta, para jugar con Godoy Cruz.