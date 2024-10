Bianca Gascoigne, hija del exfutbolista inglés Paul Gascoigne, reveló recientemente el traumático episodio que vivió cuando fue agredida sexualmente por Mohamed Al Fayed, expropietario de la famosa tienda británica Harrods. Con esta nueva denuncia, ya son más de 250 las mujeres que buscan ser indemnizadas por las agresiones sexuales sufridas por parte del magnate egipcio.

En una entrevista reciente, la modelo de 37 años describió cómo, a los 16 años, fue acosada y manoseada por el empresario mientras trabajaba en Harrods, una experiencia que, según sus propias palabras, fue "horrible".

Bianca explicó que inicialmente se sentía cómoda y segura trabajando para la tienda, ya que conocía a Al Fayed desde que era niña. "Crecí visitando Harrods con mis padres, donde Mohamed Al Fayed siempre nos encantaba con regalos y detalles", relató. Al Fayed, quien también era cercano a la familia Gascoigne, utilizó esa relación para ganar la confianza de la joven. "Me hacía sentir que podía confiar en él, incluso me decía que lo viera como una figura paterna", comentó Bianca. Sin embargo, esa relación de confianza se convirtió rápidamente en abuso.

La modelo recordó que las agresiones comenzaron cuando Al Fayed la invitaba a reuniones semanales, en las que "me manoseaba y me obligaba a besarlo". Uno de los momentos más difíciles que vivió ocurrió en un departamento que Al Fayed le había prestado para que se quedase algunas horas, antes de un vuelo. "Apareció de repente, sin avisar, en el apartamento y yo estaba en shock. No sabía qué hacer. Se sentó en el sofá, se desabrochó los pantalones e intentó forzarme a tocarlo", contó Bianca.

"Cuando eso no funcionó, intentó forzar mi cabeza hacia su regazo. No sé cómo, pero logré escaparme de la situación", agregó. La mujer consideró que el hecho de que Al Fayed conociera a su familia fue lo que, en última instancia, la "salvó" de un abuso mayor, ya que se negó a ceder ante sus demandas.

Asimismo, señaló que el magnate intentó manipularla emocionalmente, diciéndole que su padre, Paul Gascoigne, era "un mal padre" y "una vergüenza" debido a sus problemas de salud mental y adicciones. "Me decía que mi padre no me quería y que él era mejor figura paterna para mí", relató la modelo, quien mantuvo el abuso en secreto por miedo a "avergonzar" a su familia.

El testimonio de Gascoigne se suma a las acusaciones de más de 250 mujeres que han denunciado haber sido agredidas sexualmente o violadas por Mohamed Al Fayed.

Las denuncias aumentaron tras la emisión de un documental de la BBC que sacó a la luz años de abusos por parte del expropietario de Harrods. "Es increíble que haya tantas mujeres que también hayan pasado por esto", expresó la modelo, quien señaló la importancia de que más víctimas se atrevan a hablar.

Según la información policial, las agresiones atribuidas al empresario egipcio en Harrods, así como en el Ritz y en el club de fútbol, se habrían producido durante un periodo de casi treinta años, entre 1979 y 2013.

Además, precisaron que entre 2005 y 2023, un total de 21 mujeres presentaron la denuncia, lo que subraya la magnitud del caso. En tanto, grupos de defensa como Justice for Harrods Survivors comunicaron que están trabajando con bufetes de abogados en nombre de 147 mujeres para llevar a cabo demandas colectivas contra la tienda y los responsables de los abusos.

Mohamed Al Fayed, multimillonario empresario egipcio, propietario de los grandes almacenes londinenses y del club de fútbol Fulham, comprado en 1997, falleció el año pasado a los 94 años sin haber enfrentado cargos.

Las mujeres víctimas reclaman una compensación a Harrods, empresa de la cual Al Fayed fue propietario entre 1985 y 2010.

La respuesta de Harrods

Harrods emitió un comunicado después de la emisión del documental, en el que manifestó su total repudio a las acciones de Al Fayed. "Estamos completamente horrorizados por las acusaciones de abuso perpetradas por Mohamed Al Fayed. Estas fueron las acciones de un individuo que abusó de su poder dondequiera que operaba, y las condenamos en los términos más enérgicos", señaló la tienda.

Harrods también subrayó que la empresa de hoy es muy diferente a la que fue propiedad de Al Fayed entre 1985 y 2010, y que están comprometidos a garantizar que este tipo de comportamiento no vuelva a ocurrir en el futuro. "Desde que en 2023 salió a la luz nueva información sobre acusaciones históricas de abuso sexual por parte de Al Fayed, ha sido nuestra prioridad resolver las reclamaciones de la manera más rápida posible", concluyó el comunicado.