El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) logró cerrar un acuerdo paritario con las principales empresas del sector, en un proceso que abarca el periodo de julio a diciembre de 2024. La negociación, que había sido extensa y complicada, llegó a buen puerto y permite terminar al menos de manera parcial, un conflicto salarial que llevaba varios meses en disputa en las tres plantas bonaerenses de Pirelli, FATE y Bridgestone.

El convenio establece que se tomará en cuenta la inflación acumulada de los primeros tres meses del acuerdo, es decir, julio, agosto y septiembre, que asciende al 12,16 por ciento. A partir del 1 de octubre, se añade un 3 por ciento adicional sobre esa cifra, con la posibilidad de ajustar automáticamente si la inflación supera ese porcentaje. Para noviembre y diciembre se implementarán incrementos del 2 por ciento cada mes, con las mismas condiciones de ajuste automático si la inflación resulta mayor.

Un punto importante del acuerdo es que los aumentos salariales pactados hasta el 31 de diciembre de 2024 tendrán carácter no remunerativo, es decir, no afectarán otros conceptos de los haberes de los trabajadores. Sin embargo, desde enero de 2025, esos incrementos pasarán a ser remunerativos, garantizando así una cobertura total frente a la inflación del semestre. Además, se acordó un pago no remunerativo que cubrirá el retroactivo de los meses de julio, agosto y septiembre.

Un acuerdo muy esperado

El acuerdo fue firmado entre el sindicato y las patronales de las principales fábricas de neumáticos en la provincia de Buenos Aires, tales como Bridgestone, ubicada en Llavallol; FATE, en Victoria; y Pirelli, con sede en zona oeste, precisamente en Merlo. Durante el conflicto, hubo varias asambleas y paros en los tres turnos laborales en las plantas, en respuesta a despidos y congelamientos salariales que el SUTNA consideraba injustificados. Las empresas, por su parte, argumentaban que la crisis económica y las políticas de recortes aplicadas por el Gobierno nacional de Milei les impedían mantener a todo el personal, lo que las forzaba a realizar ajustes, según comentaron desde el sindicato meses atrás a Buenos Aires/12.

No obstante, desde el sindicato mantuvieron su postura, asegurando que los ingresos de las empresas del sector no solo habían mejorado, sino que se habían aumentado significativamente. De acuerdo a lo manifestado por el gremio, las empresas justificaban dificultades financieras que no reflejaban la realidad, situación que fue clave en el largo proceso de negociación.

Ahora, a partir del acuerdo alcanzado, el SUTNA destacó que se logró proteger el poder adquisitivo de los trabajadores en un año particularmente complicado para todo el movimiento obrero.

Además, el acuerdo es visto como un triunfo importante para el SUTNA, ya que no solo garantiza que los trabajadores de las plantas de Pirelli, FATE y Bridgestone mantengan su poder adquisitivo, sino que también asegura que sus salarios superen la inflación de 2024.