A través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Gobierno instruyó a todos los organismos del Estado nacional a intimar a empleados públicos a que inicien los trámites para las jubilaciones en un plazo menor a 30 días hábiles. Según las propias estimaciones del ministerio, se desprendería así de unos 10 mil empleados públicos en su plan de aplicar la “deep motosierra”, como lo definió el propio Sturzenegger ante los ejecutivos empresarios en el Coloquio de IDEA. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, salió al cruce del ministro al advertir que la medida “ya existe”, que “tiene nulo impacto” y que se trata de “una estrategia de anuncios que cada vez funciona menos”. “Los que tendrían que jubilarse son (Javier) Milei, (Luis) Caputo y Sturzenegger para hacerle un gran favor a toda la sociedad”, respondió el dirigente gremial y denunció que lo que “quieren es moldear un Estado distinto que sólo sirva a los intereses de 4 o 5 grandes grupos empresarios”. ATE tiene previsto un paro de 36 horas que arrancará el martes próximo con una movilización a esa cartera en reclamo de la inmediata reapertura de la paritaria del sector público.

La Resolución 3/2024 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que propone intimar a los trabajadores del Sector Público Nacional a jubilarse, fue difundida por el Gobierno como un avance en su objetivo de destruir al Estado Nacional deshaciéndose de sus trabajadores. Desde uno de los principales gremios del sector, no obstante, lo asociaron a otra “bomba de humo” de la Casa Rosada. “En este caso, como en el 99 por ciento de los anuncios y medidas que realiza el Gobierno, ya existía con anterioridad. Es una estrategia de anuncios efectistas que cada vez les funciona menos. Esta resolución cambia muy poco el procedimiento actual y tiene un impacto casi nulo a la hora de continuar con el pretendido recorte de la planta funcional del Estado”, detalló Aguiar sobre la resolución del ministro Sturzenegger.

Aguiar, incluso, explicó a PáginaI12 aspectos que el equipo jurídico de ATE está analizando: “¿En que puede ser novedoso el anuncio o introducir un cambio? Hasta ahora es lo mismo. Pero qué ocurre: hay trabajadores que teniendo la edad para jubilarse no cuentan con los años de aportes para completar el segundo requisito que uno debe cumplir además de los años de edad. De no ser así, los trabajadores continuaban en la administración pública hasta contar con los años de aporte. Estamos estudiando si el Gobierno estaría proponiendo que aquellas o aquellos trabajadores que teniendo la edad le falten años de aporte se computen cada año trabajado como dos de aporte. Lo que en definitiva sería un beneficio para el trabajador que accedería antes al beneficio jubilatorio para el que deberían esperar. Sí, se acelerarían los tiempos para acceder al beneficio jubilatorio pero la resolución no cambia absolutamente nada la intimación a jubilables como se venía manteniendo en el Estado”.

El dirigente de ATE también desmiento la cifra de empleados públicos que alcanzaría la medida. “Esa cifra es un delirio como la mayoría de las cifras que se les escucha decir a funcionarios de este Gobierno. Es lo mismo que los 17 mil por ciento de inflación, que las jubilaciones aumentaron tres veces en dólares o que los salarios le ganaron a la inflación. Esos diez mil de la misma manera. Esta resolución no va a hacer que se jubile ni uno más ni uno menos que antes de haber sido redactada y publicada”, dijo Aguiar a PáginaI12.

Los que tendrían que jubilarse son Milei, Caputo y Sturzenegger para hacerle un gran favor a toda la sociedad”, había respondido el secretario general de ATE a través de las redes sociales y agregó: “Cada vez es más notorio que no quieren destruir el Estado, lo que quieren es moldear un Estado distinto que sólo sirva a los intereses de cuatro o cinco grandes grupos empresarios”.

Una propuesta sobre la que el Gobierno volvió la semana pasada ante los CEOs de las principales compañías del país. “No nos pidan más bajar impuestos, porque si nos piden y el gasto se mantiene igual, a alguien se lo tienen que cobrar. Pídannos que bajemos el gasto. Por favor destierren y táchenlo, apóyennos en ese ejercicio de baja de gasto”, pidió allí Sturzenegger y prometió a los empresarios la etapa de la “deep motosierra” (motosierra profunda) para achicar el Estado empezando por sus trabajadores.

En diálogo con PáginaI12, Aguiar consideró que “estos anuncios sin sentido y molestos del Gobierno no hacen otra cosa que de alguna manera aumentar los niveles de adhesión que va a tener ese paro de 36 horas. Por primera vez con movilización a un ministerio nuevo como el de Desregulación y Transformación del Estado para poner en evidencia a un funcionario como Sturzenegger que hasta aquí creemos que la sacó barata”.

La nueva Jornada Nacional de Lucha de ATE será el paro de 36 horas a partir del martes 29 de octubre que se iniciará a las 12 del mediodía con una movilización al Ministerio de Desregulación. El reclamo principal será la inmediata reapertura de las paritarias para frenar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector público, a lo que se sumará la exigencia por el cese de despidos y cierre de organismos, y la reincorporación de todos los trabajadores ilegítimamente cesanteados durante esta gestión.