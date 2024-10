El presidente del bloque de la UCR en Diputados, Rodrigo de Loredo, y un grupo de radicales se sumaron a las reuniones semanales que funcionarios del Poder Ejecutivo mantienen con los legisladores que siempre votan lo que la Casa Rosada pide: La Libertad Avanza y el PRO. Allí estuvieron Soledad Carrizo, Lisandro Nieri, Roxana Reyes, Roberto Sánchez y Luis Picat, uno de los cinco "radicales con peluca", que ayudó al oficialismo a blindar los vetos en contra de los jubilados y de los estudiantes. "Cada vez hay más que la están viendo", dijo, jocoso, Picat sobre sus compañeros que, lejos de expulsarlo, como pedían otros sectores del partido, lo acompañaron a Rosada. Por la noche, tras la reunión, doce diputados se fueron de la bancada que conduce de Loredo (ver aparte). Cerca de Milei están entusiasmados y hablan de consolidar "un bloque de derecha a largo plazo". Este jueves, en tanto, el Presidente recibirá en Balcarce 50 a los gobernadores del PRO para seguir reforzando el vínculo con el espacio que lidera Mauricio Macri.

Luego del encuentro en el primer piso de la casa de Gobierno, De Loredo y Nieri dijeron que la reunión había sido, centralmente, para hablar del Presupuesto 2025. Un tema que pareciera preocupar más a los bloques aliados que al entorno de Milei, que dice que no tiene ningún problema en seguir ejecutando a su antojo el Presupuesto de 2023 si los legisladores no quieren aprobar el del año próximo. Por otro lado, los radicales que fueron a Rosada celebraron como un logro de sus gestiones que el Gobierno les "prometiera" no avanzar con la suspensión de la Ley de Financiamiento Educativo y de Ciencia y Técnica, que garantizan una inversión en esas áreas del 7 por ciento del PBI. Lo cierto es que el oficialismo aún no tenía garantizados los votos para suspender esas leyes.

Según contaron los diputados, los funcionarios también les dieron el visto bueno a los bloques aliados para avanzar, antes del tratamiento del Presupuesto, con los proyectos Ficha limpia, Juicio por jurados y Reiterancia. Las reuniones legislativas con el PRO eran encabezadas por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero desde el espacio amarillo reclamaron la participación de alguien del "triángulo de hierro" porque sentían que el funcionario les prometía cuestiones que el Presidente no convalidaba posteriormente. Eso ocurrió con las modificaciones a la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública que quiso hacer el PRO: Francos les prometió que irían para atrás y eso nunca ocurrió. Para cumplir el deseo del bloque amarillo, en las últimas dos reuniones estuvo el asesor estrella de Milei, Santiago Caputo.

También participó del encuentro el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Francos no estuvo, directamente envió al secretario de Interior, Lisandro Catalán. Por último, se sentaron en nombre del Ejecutivo el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña y el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. En cuanto a los diputados, además de los radicales, estuvieron: por el PRO, Cristian Ritondo (presidente del bloque) y Silvana Giudici y por LLA, Nicolás Mayoraz, Nadia Márquez, Santiago Santurio, Carlos Zapata, Manuel Quintar y Gabriel Bornoroni.

Después de esa reunión ampliada, radicales y libertarios se fueron, pero se quedó Ritondo que, al igual que la semana pasada, mantuvo una conversación a solas con Caputo. Allí hablaron de cómo ir avanzando en la coordinación de ambos espacios --de cara a las elecciones del año que viene-- y conversaron sobre las formas de lograr una mejor coordinación. En Casa Rosada saben que van camino a una confluencia, pero dicen que, más allá de ciertos compromisos legislativos, "no los necesitan".

Tras el encuentro, de Loredo escribió un tweet en el que contó que trabajaron sobre el presupuesto 2025 y afirmó: "Logramos asegurar que el financiamiento para la educación, la ciencia y la técnica no se suspenda el próximo año. La Ley de Financiamiento Educativo garantiza un 6% del PBI para educación (Art. 9), y la Ley de Ciencia y Técnica establece un 1% para investigación e innovación (Arts. 5-7). Seguimos defendiendo el futuro de nuestra educación y el desarrollo científico del país!".

Las respuestas no tardaron en llegar y surgieron del propio bloque. Fernando Carbajal, diputado nacional por Formosa, se explayó en las redes sociales. Antes de que se conozca la ruptura del bloque de la UCR en Diputados, twitteó la foto del encuentro en en Casa de Gobierno y escribió: "Todos con la peluca puesta. Sobreactuando oficialismo. Desde la oposición responsable daremos el debate del Presupuesto Nacional en la Cámara para defender a la Universidad, a las provincias y a los municipios y a los jubilados", y sentenció: "El bloque lo rompieron los que sumaron a gobierno".

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, se sumó a las críticas: "Rodrigo, es hora que termines con la farsa, el transfuguismo, el circo y la mentira política", disparó y siguió: "El supuesto acuerdo para no suspender las metas de inversión no tiene ninguna consecuencia real ni material. Son metas que se incumplen desde la sanción de la ley, que solo se respetó en 2015. Por si no lo sabías, el presupuesto del próximo año no será la excepción. Según el Observatorio de Argentinos por la Educación (OAE), las partidas nacionales serán del 0,88% del PBI, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y en 2023 (1,48%). Será el presupuesto en educación más bajo en relación al PBI desde 2013".

Ferraro agregó que "no se trata de ir a la Casa Rosada, pisoteando los principios republicanos de división de poderes para modificar dos artículos. Hoy la sociedad nos exige coraje: rechazar en comisión y en el recinto las afrentas del presidente y su gobierno". "Pareciera que adoptaste la peluca como accesorio para la supervivencia o conveniencia política", lo criticó y dijo que "la única manera de asegurar el financiamiento y defender la educación es discutiendo cada partida y crédito asignado en un presupuesto del Gobierno que recorta salarios, becas e infraestructura educativa". Por último, lo convocó a la reunión de comisión de este jueves donde estará el secretario de Educación, Carlos Torrendel, exponiendo sobre el Proyecto de Presupuesto 2025.