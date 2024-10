El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de Salta, Ricardo Villada, expuso ante diputadas y diputados de Salta los principales aspectos del proyecto de ley para la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa del Ejecutivo provincial ya tiene media sanción del Senado y será tratada la semana entrante en la Cámara Baja.

El ministro político aseguró que la eliminación de las primarias permitiría ahorrar y simplificar el proceso eleccionario. El funcionario sostuvo que las PASO tienen el mismo costo que una elección general, por lo que si desde la Cámara de Diputados de Salta se "acompaña y elimina las PASO, automáticamente hemos bajado el costo a la mitad", ya sea con boleta única papel o boleta única electrónica, afirmó.

Además, sostuvo que la postura que hoy defienden es "la misma que tiene la mayoría de los salteños", que ya plantearon que sin las PASO se posibilita una elección "ágil" y "rápida", y con el sistema de voto electrónico la información de resultados es más inmediata. En las últimas elecciones, los resultados se conocieron alrededor de las 20, dos horas después del cierre de los comicios.

El gobierno de Gustavo Sáenz defiende que sin las PASO y con la Boleta Única Electrónica se responde a la "nueva política que quiere la gente". "Esperamos que toda la dirigencia acompañe este rumbo", dijo el ministro Villada. La provincia sostiene que las PASO son "una herramienta para filtrar y llegar a una elección general más reducida, porque se establece un piso y logra reducir la oferta electoral". Sobre todo porque la sociedad comenzó a tomar a las primarias, como "una encuesta", lo que dio inicio a un proceso de desacreditación paulatina, según el gobierno.

En el encuentro con las y los legisladores, Villada realizó un recorrido histórico sobre la dinámica de los sistemas electorales en el país, desde el retorno de la democracia (1983, 1987, 1991, 2002, 2004, 2011), y su evolución progresiva respecto de las diversas formas de elegir candidatos de partidos o frentes electorales, como el sistema interno de los partidos conforme sus cartas orgánicas, el uso de la Ley de Lemas, el esquema de internas y finalmente las PASO. "Siempre estamos en la búsqueda del sistema más adecuado para que la sociedad pueda cumplir el objetivo de la participación democrática", indicó.

Según datos del Tribunal Electoral, apenas el 20% de las fuerzas políticas de Salta utiliza las PASO, ya que la mayoría resuelve sus internas de otra manera. En ese marco, Villada preguntó: "¿por qué seguimos sosteniendo un sistema que no se utiliza?". "Estamos en presencia de un sistema que no está siendo usado y que la gente no lo quiere. Y eso también nos lleva a pensar en el costo", expresó.

"En el 2023 el costo por votante era aproximadamente de cinco dólares", dijo el ministro. De acuerdo a las elecciones generales provinciales que se realizaron el 14 de mayo del año pasado, hubo 1.082.462 personas habilitadas a votar. Si se toma el valor del dolar blue de hoy, que está fijado en $1230, el costo por votante sería de $6150. Lo que daría un valor total de $6.657.141.300.

El ministro aseguró que el encuentro con legisladoras y legisladores fue positivo, sobre todo porque hubo "prácticamente coincidencia unánime". "Ningún diputado ha estado en desacuerdo con la eliminación de las PASO", celebró.

Rondas de diálogo a su favor

El titular de la cartera de Gobierno dijo que en 2022 este Ministerio realizó una ronda de diálogo con distintas fuerzas políticas para conocer las posiciones respecto de las PASO y la Boleta Única Electrónica. "Muchas fuerzas no ven que las primarias hayan servido para fortalecer sino todo lo contrario ya que fomentaron la formación en masa de partidos políticos", cuestionó.

Y agregó que según datos oficiales, desde la entrada en vigencia de la Ley PASO, creció exponencialmente la registración de nuevos partidos politicos, teniendo actualmente un total de 32 con personería jurídica y otras 30 en proceso de formación legal. "Todos estos motivos llevaron a que presentaramos este proyecto que se analiza en la Cámara Baja", argumentó.

No obstante, autoridades de partidos opositores al gobierno provincial, como el Partido de la Victoria y el Frente Grande, insistieron en que la prioridad es garantizar un sistema electoral de participación ciudadana, sea con PASO o sin PASO. En ese sentido, el gobierno provincial ya suspendió en dos veces las primarias, en 2021 y 2023.

En su momento, el presidente nacional del Partido de la Victoria y actual senador nacional por Salta, Sergio Leavy, sostuvo que "las PASO son un lugar de participación en la cual muchos vecinos pueden ser elegidos, proponerse como candidatos, porque cuando pasamos a no tener PASO en los partidos políticos, salen los candidatos sin una previa elección", cuestionó.

Consultas sobre el voto electrónico

En el mismo encuentro, los legisladores consultaron respecto de la Boleta Única Electrónica. Villada compartió un estudio comparativo entre Salta, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, con el objetivo de conocer las características de los sistemas de boletas que usa cada provincia y el nivel de conformidad.

"Con total contundencia, y afirmando mi opinión en este estudio, puedo decir que el sistema de Boleta Única Electrónica es mejor que el de Boleta Única Papel, y en ello Salta se encuentra a la vanguardia", aseguró. Dijo que cada vez hay más países que utilizan la tecnología en sus procesos electorales y mencionó entre ellos a Brasil, Bélgica, Estados Unidos, Estonia, India, Venezuela, Italia, Australia, Japón.

Añadió que el sistema permite un escrutinio más ágil y que además "se vuelve accesible para los no videntes, es ecológico y resguarda el secreto del voto y evita el voto nulo". En cuanto al voto nulo, dijo que en 2023 también se hizo una comparación entre las mismas provincias: Córdoba presentó un 2.49%; Santa Fe, un 3.51%; Mendoza, un 3.60% y Salta, un 0.12%.

"En Salta hemos hecho un proceso de incorporación que viene desde el año 2011, es decir, ha pasado más de una década en que utilizamos este sistema" y la "gente está muy conforme", particularmente porque "la boleta única papel tiene mucha cantidad de boletos de votos nulos", afirmó. En la reunión también se mostró un diseño de Boleta Única Papel, para simular cómo sería la propuesta: la boleta tenía una extensión de unos dos metros, y no se incluyó la división por categorías.

El discurso del ahorro sólo pone el foco en las primarias, y deja de lado los altos costos de la contratación del sistema de voto electrónico que se implementa en Salta desde 2011. Y se mantienen las dudas en torno a la transparencia del proceso.

En abril de este año se estimaba que la boleta única de papel era cuatro veces más económica que el voto electrónico. El diario El Tribuno informó que contratar el servicio de boleta electrónica en 2023 le costó a la provincia cerca de mil millones. Esa suma proyectada, con una inflación acumulada de más del 280%, arrojaría una cifra que demandaría reasignar gastos.