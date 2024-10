El secretario General de la Unión Ferroviaria -Seccional Gran Buenos Aires Oeste-Haedo, Rubén “Pollo” Sobrero, se expresó en contra de la privatización del Belgrano Cargas por parte del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que “hay dos caminos” posibles: “O nos ponemos a llorar sobre la leche derramada o nos ponemos a luchar y denunciamos, en primer lugar, a los traidores que tenemos dentro de nuestras propias filas”.

En este sentido, Sobrero criticó la actitud pasiva de la Unión Ferroviaria. “Que nuestro gremio se calle la boca porque quiere ser parte del negocio, me molesta muchísimo. Estamos rodeados de gente que, en vez de ponerse de lado de la gente, está con el Gobierno”, lamentó el sindicalista en diálogo con la 750.

Además, puso énfasis en que el Gobierno está “entregando los ferrocarriles que dejan ganancia, porque ningún empresario va a agarrar uno que deje perdidas”.

Asimismo, al respecto de las declaraciones que aseguran que las empresas son “deficitarias”, Sobrero explicó que “la carga está en manos privadas, desde el menemismo para acá. El año pasado hubo 435 descarrilos que costaron entre un millón y cinco millones de dólares, que lo pagan Nación Seguros. Cuando dicen que van a privatizar los ferrocarriles para que anden bien es mentira, porque están hoy en manos privadas todo lo que es la carga, y funciona muy mal”.

Por otro lado, advirtió que dichas empresas “solo transportan su mercancia”, por lo que si “un chacarero que vive en Córdoba o Santa Fe quiere mandar los granos al puerto, tiene que terminar vendiéndolo a alguna de estas empresas, porque sino no lo transportan y hacerlo por camión es más caro, con lo cual ellos también regulan los precios de los granos”.



“Son 17 provincias las que atraviesa el Belgrano Cargas, y va hacia los puertos. Cerraron Pehuajó y ahora van a cerrar Chaco. Nadie del gremio dijo nada. Por algo lo llaman el primer mileista a Sergio Sasia”, denunció.

Por último, remarcó que Sasia “no va a parar” el próximo 30 de octubre y “asesora” al Gobierno sobre las privatizaciones.

“Sasia viene asesorando al Gobierno sobre como privatizar sin que haya demasiado escándalo, esto lo sabemos todos”, denunció. "El 30 de octubre es el paro de transporte. Sasia no va a parar y no está yendo a las reuniones para no pronunciarse en contra del paro”, cerró.