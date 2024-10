La cantante y compositora Kylie Minogue vuelve a la Argentina con un show en el Movistar Arena el jueves 7 de agosto de 2025. Después de 16 años de su show en GEBA, la artista confirmó su regreso al país para presentar su último disco, Tension II. La venta general de entradas empieza el martes 29 de octubre a las 13 en la web del estadio.

La intérprete de "Can’t Get You Out of My Head" presentará sus más recientes hits, además de repasar toda su trayectoria. Un día antes de la venta general de entradas, el 28 de octubre, estará disponible una preventa exclusiva para clientes Santander American Express, quienes van a poder comprar sus tickets en hasta 6 cuotas sin interés. La productora DF Entertainment todavía no precisó los precios que van a tener las entradas.

Kylie Minogue vuelve a la Argentina

A lo largo de carrera, Kylie Minogue vendió más de 80 millones de álbumes alrededor del mundo, ganó cuatro premios BRITs, dos MTV Awards y dos Grammys. Entre sus récords se encuentra el de ser la única artista femenina en tener cinco discos en el primer puesto en el Reino Unido por cinco décadas consecutivas.



A pesar de haber dado sus primeros pasos en la música a fines de la década de los 80, con su disco homónimo Kylie (1988), fue en la década de los 00 que Minogue saltó verdaderamente a la fama por el furor que desató el single “Spinning Around” y su disco dance pop Light Years.

Kylie Minogue anunció un show en el Movistar Arena.

Con recursos de los 70 cruzados con nuevos sonidos de la electrónica, Kylie había encontrado la fórmula para su pop perfecto. Su siguiente disco, Fever (2001), la encontraría ahondando en el synthpop y el electropop, y dio himnos como "Can't Get You Out of My Head" –que alcanzó el puesto número 1 en más de 40 países–, "Love at First Sight" o “In your eyes”.



Kylie Minogue fue diagnosticada con cáncer de mama en mayo de 2005. Tras una serie de tratamientos y una intervención quirúrgica, la cantante se recuperó, pero tres años más tarde debió cancelar una gira internacional por recomendación médica. Desde entonces, impulsa campañas de prevención y concientización.



