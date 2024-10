Juan Román Riquelme se convirtió en el hombre-héroe del día. Tras el agónico pase de Boca a semifinales de la Copa Argentina, luego de superar en penales a Gimnasia y Esgrima La Plata, el astro ídolo del Club Xeneize, y actual presidente, ocupó las primeras planas de los medios de comunicación y fue en tendencia en las redes sociales por frenar una batalla campal y defender a los hinchas de la Policía. “Si tengo que pararme adelante para que no lastimen a los hinchas, lo voy a hacer todos los días, es parte de mi vida”, sostuvo Román.

Todo comenzó a pocos minutos del inicio del segundo tiempo, en el estadio de Newells, en la ciudad de Rosario. Los dos equipos ya en el campo de juego, se disponían a iniciar el último tramo del partido, cuando se desató una pelea en las tribunas. Tras la intervención de la Policía, los hinchas del Xeneize, enfurecidos, comenzaron a destrozar las butacas y revolearlas por los aires. Los efectivos respondieron con balas de goma, para intentar calmar a la multitud. El clima se ponía cada vez más tenso, hasta que apareció en escena JR.

El presidente abandonó su palco y se dirigió al lugar de los incidentes, donde quedó cuerpo a cuerpo con los hinchas del club de La Ribera y el personal policial de Rosario. Las imágenes del ídolo de Boca, conteniendo a los hinchas, mientras a su alrededor vuelan pedazos de butacas y esquiva una gaseada de la Policía, se reprodujeron por todo el mundo.

"Sucedió lo que vieron todos. A medida que fue avanzando la situación, se me dio por bajar. Amo a mi club y amo a la gente; siempre tenemos que ayudar para que entendamos que esto es deporte", dijo el presidente Xeneize, en una entrevista radial.

A su vez, lejos de apuntar contra las fuerzas de Seguridad, Riquelme agradeció a la policía que estaba ahí, "porque pidieron disculpas por las balas de goma que tiraron", reveló el Diez, a quien también se lo vio dialogar con los uniformados en la noche del martes.

Por otra parte, sorprendió al destacar la intervención de la barra brava, ya que "suelen ser criticados". "Fue fabuloso que los barras que estaban detrás del arco nuestro, empezaron a llegar y me ayudaron a calmar a la gente. Muchas veces se los critica, pero en este caso hay que darles las gracias", agregó.

En otra de las imágenes "icónicas" que dejó la noche de ayer, se puede ver a JR abrazando a un barra que pretendía avanzar contra la Policía. “El hombre cuando me vio, me abrazó y me dijo ‘salí de acá que te van a lastimar’, es maravilloso. El hincha de Boca es increíble conmigo”, destacó el dirigente, quien luego de frenar lo que hubiera sido una batalla campal, se retiró caminando por medio de la multitud, que lo veneraba mientras le abría paso.

La noche que quedará para el recuerdo dejó, además, a Boca en las semifinales de la Copa Argentina, con una actuación destacada del joven arquero, Leandro Brey, que atajó cuatro de los cinco penales. El próximo rival de los dirigidos por Fernando Gago será Vélez.